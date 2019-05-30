Пятилетний Марк Колиберда найден и передан матери

Героя материалов RT пятилетнего Марка Колиберду, которого более года незаконно удерживал его отец, вернули матери. После того как ребёнка никто не видел на протяжении нескольких месяцев, мужчину объявили в розыск. Прокуратура Красноярского края заявила о возможной угрозе жизни Марка. Это дало возможность правоохранительным органам оперативно найти ребёнка. Его доставили в Следственный комитет и передали матери.

© Фото из личного архива Татьяны Колиберды

Почти полтора года Татьяна Колиберда пыталась вернуть своего сына Марка, которого вопреки решению суда удерживал бывший супруг Максим. Вчера утром в здании Следственного комитета по Красноярску ребёнок был передан матери. RT удалось узнать подробности возвращения женщине сына.

Как выяснил канал, к операции по спасению Марка Колиберды были подключены несколько силовых структур, а также представители органов опеки. Долгое время было неизвестно, где находится мальчик. По словам собеседника, знакомого с ходом поисков ребёнка, 29 мая в результате оперативно-разыскных мероприятий он вместе со своим отцом был найден в кафе в центре Красноярска.

Оперативники незамедлительно прибыли на место, чтобы исполнить решение суда по передаче ребёнка матери, однако Максим Колиберда оказал сопротивление.

Как рассказала RT руководитель центра юридической помощи «Мой юрист» Наталья Зайцева, представляющая интересы Татьяны Колиберды, после того, как сотрудники правоохранительных органов представились и предъявили документы, Максим Колиберда отказался передавать ребёнка.

«Я не удивлюсь, узнав о том, что Колиберда и его брат могли не подчиниться законным требованиям сотрудников. Полагаю, что они уже написали заявления и жалобы на действия силовиков», — комментирует Зайцева.

Встреча после разлуки

По словам Натальи Зайцевой, встреча Марка с мамой прошла хорошо.

«Марк, увидев маму, сразу стал улыбаться, обнял её, прижимался, держал её за руку, спрашивал о родных и знакомых, которых оставил в Москве. Они разговаривали и смеялись, обнимали друг друга, Марк целовал маму. Ребёнок был счастлив, а её счастье было безграничным, — рассказывает юрист.

Позже сотрудники МВД и приставы сопроводили Татьяну с Марком в аэропорт.

«Сейчас Татьяны с Марком в Красноярске нет. У них всё нормально. Мы пока решили на связь не выходить, потому что отец своим неадекватным поведением опасен для ребёнка, нужно быть осторожнее», — пояснила Зайцева.

Она также отметила, что большую помощь в организации взаимодействия оказала прокуратура Красноярска, в частности прокуратура Советского района города Красноярска.

«Мы хотим сказать огромное спасибо всем, кто не остался равнодушным, кто услышал нас и помог. Отдельное спасибо вам, это и ваша победа», — сказала юрист.

Хроника поисков ребёнка

Как ранее писал RT, дело о споре родителей за Марка Колиберду составляет четыре тома. 9 декабря 2017 года Максим Колиберда вывез своего сына из Москвы в Красноярск без ведома матери, а несколькими днями позже подал на развод.

Суд определил место пребывания мальчика с матерью в Москве, но Максим Колиберда отказывался передавать Марка.

На сайте Федеральной службы судебных приставов с января этого года было размещено сообщение о розыске Максима и Марка Колиберды. В частности, про отца было написано: «Агрессивен, может оказать сопротивление (в том числе при обращении с просьбой предъявить документы)».

Сотрудники ведомства неоднократно выезжали по адресам, где должны были проживать отец с ребёнком, однако им не открывали дверь.

21 мая Советский суд Красноярска вынес решение об ограничении 32-летнего Максима Колиберды в родительских правах. Двумя месяцами ранее в рамках судебного процесса оба родителя прошли судебно-психиатрическую экспертизу.

Как ранее заявляла RT Татьяна Колиберда, экспертиза установила, что Максим Колиберда представляет опасность для Марка.

«У Максима Александровича в ходе психиатрической экспертизы было диагностировано параноидальное расстройство со склонностью к формированию сверхценных идей», — комментировала Татьяна.

После того как прокуратура Красноярского края заявила о возможной угрозе жизни ребёнка, дело было взято на особый контроль Генпрокуратурой, уполномоченным при президенте РФ по правам ребёнка Анной Кузнецовой, а также заместителем председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксаной Пушкиной.

Как отметили в Генеральной прокуратуре, прокуратурой Советского района города Красноярска с целью координации деятельности правоохранительных органов, судебных приставов-исполнителей, представителей отдела по опеке и попечительству администрации района неоднократно проводились оперативные совещания по вопросу исполнения решений суда об определении места жительства ребёнка с матерью.

«Благодаря эффективному взаимодействию государственных органов удалось установить местонахождение малолетнего и передать мальчика матери», — пояснили в ведомстве.

«RT удалось объединить все силовые структуры и за полтора месяца добиться решения проблемы, которую не получалось решить так долго», — заключила Зайцева.