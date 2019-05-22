Суд ограничил в правах объявленного в розыск отца пятилетнего Марка Колиберды

Советский суд Красноярска вынес решение об ограничении в родительских правах 32-летнего Максима Колиберды. Мужчина более года удерживает своего пятилетнего сына Марка вопреки вердикту суда, который постановил передать ребёнка на воспитание матери Татьяне Колиберде. Решение может быть обжаловано в течение месяца. Юрист Татьяны намерена привлечь к ответственности органы правопорядка за бездействие, так как местонахождение Марка до сих пор неизвестно.

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21 мая в Советском суде города Красноярска состоялось заседание по иску Татьяны Колиберды к Максиму Колиберде об ограничении его в родительских правах. Об этом RT рассказала Татьяна. По её словам, Максим на суде не присутствовал.

«Прокуратура и опека выступили за ограничение отца в правах, — комментирует Татьяна. — Судья вынесла решение в мою пользу и обязала передать Марка мне на воспитание. Теперь у Максима есть месяц на обжалование этого решения в краевом суде. С учётом всех процедур в законную силу оно вступит только через 30—60 дней».

Татьяна сомневается, что до этого времени полиция и приставы изымут ребёнка.

Дело о споре родителей за пятилетнего Марка Колиберду насчитывает уже четыре тома материалов. 9 декабря 2017 года Максим Колиберда вывез своего сына из Москвы в Красноярск без ведома матери, а несколькими днями позже подал на развод. Суд определил место пребывания мальчика с матерью в Москве, но Максим Колиберда отказывается передавать сына.

В январе этого года Федеральная служба судебных приставов опубликовала сообщение о розыске Максима и Марка Колиберды. Представители ведомства несколько раз выезжали по адресам, где должны были проживать отец с ребёнком, однако им не открывали дверь.

Как ранее сообщала RT Татьяна Колиберда, в марте этого года в рамках судебного процесса оба родителя прошли судебно-психиатрическую экспертизу.

«В экспертизе написано, что Максим Александрович представляет опасность для Марка — и он уже нанёс ему психотравму своими действиями. У Максима Александровича в ходе психиатрической экспертизы было диагностировано параноидальное расстройство со склонностью к формированию сверхценных идей», — заявила Татьяна в разговоре с RT.

В апреле прокуратура Красноярского края заявила о возможной угрозе жизни Марка, в связи с чем администрация Советского района города вынесла распоряжение отобрать ребёнка у отца и передать его матери.

Дело было взято на особый контроль Генпрокуратурой РФ, уполномоченным при президенте РФ по правам ребёнка Анной Кузнецовой, а также заместителем председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксаной Пушкиной.

Фиктивный адрес

По словам Татьяны Колиберды, Максим всячески пытался отложить процесс. В частности, он подал порядка 20 ходатайств.

«Максим, узнав, что администрация Советского района вышла с иском об ограничении его в правах, сделал себе и Марку прописку в Октябрьском районе и посчитал это основанием для переноса суда, — рассказывает Татьяна. — Но опека Советского и Октябрьского районов сделали выезд на этот адрес и зафиксировали, что ни Максима, ни ребёнка по этому адресу нет, он фиктивный. Максиму отказали».

Татьяна уверена, что в апелляции на решение Максиму откажут.

«На апелляцию он должен принести только то, что не приобщено к делу, то есть свежие документы, — объясняет Татьяна. — Он заказал и получил два отзыва на экспертизу. Они тоже будут отображены в решении, то есть их он принести повторно уже не сможет. Я очень надеюсь, что ему откажут, но надо дождаться, пока решение суда вступит в законную силу».

С ней согласна и руководитель центра юридической помощи «Мой юрист» Наталья Зайцева. По её словам, в краевом суде будет принято окончательное решение.

«Я думаю, они его не отменят, потому что у нас в экспертизе чётко написано, что он представляет угрозу для ребёнка», — объясняет юрист.

Наталья Зайцева также отметила, что собирается выходить в суд и привлекать к ответственности органы правопорядка: «В законе написано, что, если приставы обращаются за помощью, МВД обязано найти. Оперативник обманывает Татьяну и говорит, что дело «строго засекречено», поэтому мы не можем получить никакую информацию. Я 23 года отслужила в правоохранительных органах и знаю, какие дела секретятся, а какие нет. Вы мне покажите гриф «Секретно» и кто его наложил и объясните, в чём здесь секретность».

Проверочные мероприятия были неполными

По словам юриста, передать полномочия полиции приставам было ошибкой.

«По моему мнению, это была огромная ошибка — сгрузить всё на приставов. Опыта, умения и возможностей искать у полиции больше. Создайте группу из умных оперов, и они его найдут в течение трёх суток, а у приставов нет такого опыта розыска. Здесь вина полиции. Приставы к ним обратились, попросили помощь, есть межведомственная инструкция, почему её не выполняют?» — рассуждает Зайцева.

Ранее представители прокуратуры Красноярского края заявляли, что проверочные мероприятия в рамках дела пятилетнего Марка Колиберды были неполными, в связи с чем постановления об отказе в возбуждении уголовных дел были отменены.

В ГУ МВД России по краю была внесена информация об устранении нарушений уголовно-процессуального законодательства, привлечении допустивших их должностных лиц к дисциплинарной ответственности, а также принятии мер по надлежащей организации дополнительных проверок по заявлениям Татьяны Колиберды.

Сейчас дело передано в Октябрьский район Красноярска. Татьяна говорит, что возлагает большие надежды на помощь полиции.

«У меня очень большая надежда на полицию Октябрьского района, потому что пока наше дело было в Советском районе по прописке, ничего не двигалось, — объясняет мама Марка. — Сейчас я пойду туда и буду просить их помочь, потому что они обязаны это сделать по закону».