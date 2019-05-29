Причинение вреда по неосторожности: сыктывкарец добивается более жёсткого обвинения для мужчины, ранившего его сына

Адвокат Виктор Касперавичус добивается переквалификации уголовного дела против Михаила Глухова, ранившего его сына. В Санкт-Петербурге 18-летний сыктывкарец Ян Касперавичус получил ножевое ранение, пытаясь остановить Глухова, который ругался со своей спутницей и распускал руки. В отношении Михаила завели уголовное дело по ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью», однако затем изменили статью на менее строгую 118-ю — «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Тем не менее отец считает, что в ходе следствия были допущены нарушения, а Глухов заслуживает более серьёзного обвинения.

Адвокат Виктор Касперавичус из Сыктывкара пытается добиться переквалификации уголовного дела против Михаила Глухова, в ходе потасовки с которым был ранен сын Виктора.

Летом прошлого года 18-летний Ян Касперавичус приехал в Санкт-Петербург подавать документы в вуз. 4 августа на улице он увидел молодого человека, который ругался со своей спутницей, гнался за ней и распускал руки. Ян заступился за девушку и в ходе потасовки получил ножевое ранение. Касперавичусу помог другой неравнодушный прохожий — Дмитрий Панфилов. Он выбил нож из рук мужчины, которого задержали приехавшие по вызову полицейские.

Панфилов также оказал первую помощь Яну Касперавичусу, который затем был госпитализирован. Видеосюжеты о том, как бесстрашный абитуриент пришёл на помощь незнакомке и в итоге пострадал сам, попали в эфир федеральных СМИ.

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В УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга Касперавичусу вручили благодарственное письмо за смелость, самоотверженность и активную гражданскую позицию.

Против спутника девушки, которым оказался 32-летний житель Санкт-Петербурга Михаил Глухов, было возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью»). Позднее его переквалифицировали на ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).

Однако в декабре 2018 года неожиданно выяснилось, что на основании полученных результатов экспертизы повреждений у самого Глухова правоохранители завели ещё одно уголовное дело по ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») в отношении неустановленных лиц.

Эта новость вызвала широкий общественный резонанс. В СМИ появились публикации о том, что молодой человек, вступившийся за женщину и получивший ранения, может оказаться в тюрьме.

Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга начала проверку законности возбуждения этого дела. Как сообщили RT в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга, дело, по которому обвиняемым мог стать сам Ян Касперавичус, было закрыто.

«Оценив имеющиеся в деле доказательства, дознание пришло к выводу, что применение физической силы к Глухову М.П. со стороны неустановленных лиц было направлено не на причинение ему телесных повреждений, а на пресечение противоправных действий Глухова М.П., при которых последний демонстрировал нож», — заявили в пресс-службе ведомства.

Расследование без свидетелей

Расследование в отношении Михаила Глухова уже завершено и сейчас рассматривается в суде. Однако адвокат Виктор Касперавичус, отец Яна, категорически не согласен с квалификацией преступления, в котором обвиняют Глухова. По его мнению, Михаила надо судить не по ст. 118 УК РФ, а по ст. 111 УК — за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Как утверждает Виктор, следствие по делу проходило с нарушениями — дознание проигнорировало многочисленных свидетелей конфликта и видеоматериалы. Также адвоката возмущает, что сотрудники полиции, по его словам, не учли, что ранее Глухов уже был судим за покушение на убийство.

«Сотрудникам полиции дали телефоны свидетелей, но в итоге всё дознание было построено только на показаниях Глухова, ни одного свидетеля ими установлено не было. Мы привели в суд Дмитрия Панфилова, а ранее подали ходатайство о признании его свидетелем, но нам отказали», — отметил Виктор Касперавичус.

Сам Ян рассказывает, что в ходе расследования сотрудники дознания грозили «принять в отношение него меры по ст. 112 УК РФ, вплоть до ареста до суда», если он и его отец продолжат настаивать на пересмотре статьи.

«Причём самого обвиняемого освободили из-под ареста уже на второй день, хотя у него уже и была статья за покушение на убийство, — возмущается сыктывкарец. — А когда мы объявили, что будем против данной квалификации, то нам через полчаса выписали повестку для явки по ст. 112 УК РФ в качестве свидетеля», — вспоминает он.

RT направил официальный запрос в ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, однако оперативный комментарий получить не удалось.

Дело закрыто

Сейчас отец Яна переживает, что расследование дела в отношении его сына могут возобновить после вынесения приговора Михаилу Глухову.

«Если Глухова осудят по ст. 118 УК РФ, то получится, что Ян действовал незаконно и в итоге ему был причинён тяжкий вред здоровью по неосторожности, — объясняет Виктор Касперавичус. — Ведь Глухов на суде говорит, что он шёл вместе со своей спутницей, ругался, а на него вдруг налетели десять человек и начали его избивать. В итоге он для самообороны вытащил нож, начал отмахиваться и случайно зацепил Яна, хотя не хотел этого делать».

Ян Касперавичус рассказал, что Михаил Глухов приходит на суды в прекрасном расположении духа.

«Мне удаётся наблюдать Глухова перед судом, когда он со своим адвокатом расслабленно сидит и смеётся в ожидании заседания. В один из таких моментов я спросил его о том, смеялся бы он так же, если бы убил меня. Никто из них ничего не ответил», — вспоминает молодой человек.

По его словам, во время заседаний Михаил активно симулирует боль от полученных в результате потасовки повреждений.

«Такой вывод я сделал, так как до начала заседания выражений боли на его лице не было, чувствовал он себя комфортно и не держался за свою руку, как он это делает во всё время заседания», — считает Касперавичус.

Сам Ян уже почти оправился от травм. «Последствия, конечно, сказываются, но я стараюсь не обращать на это внимания», — рассказал он.

Следующее судебное заседание назначено на 20 июня 2019 года, и Касперавичусы надеются, что Глухов всё же понесёт наказание.