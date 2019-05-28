Суд отказал пенсионерке-инвалиду из Приамурья в жилищном сертификате

Селемджинский районный суд Амурской области отказался признать право 62-летней Антонины Шабуни на получение жилищной субсидии. Теперь родственники женщины намерены обжаловать это решение в областном суде. Как ранее рассказывал RT, инвалид II группы 11 лет стояла в очереди на социальную выплату, а когда подошло время её получить, выяснилось, что в районной администрации допустили ошибку — на субсидию лично она права не имела. Однако дети пенсионерки утверждают, что изначально на очереди состоял её муж, но в администрации семью убедили, что инвалид получит сертификат быстрее.

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Жительница посёлка Стойба Селемджинского района Амурской области инвалид II группы 62-летняя Антонина Шабуня продолжает борьбу с чиновниками за жилищную субсидию, которую она ждала 11 лет. После того как прокуратура Амурской области не нашла нарушений в снятии женщины с очереди на получение льготы и констатировала отсутствие оснований для принятия мер прокурорского реагирования, пенсионерка отправилась искать справедливости в суде. Но и Селемджинский районный суд Амурской области не счёл её доводы достаточными. Об этом RT сообщила дочь пенсионерки Валентина Высоцкая.

В своём иске к администрации Селемджинского района женщина просила признать её право на получение жилищной субсидии, а также компенсировать моральный вред в размере 100 тыс. рублей. Однако суд отказал в удовлетворении исковых требований.

Как следует из решения суда, Антонина Шабуня была поставлена на учёт граждан, имеющих право на получение жилищного сертификата, в ноябре 2007 года на основании распоряжения администрации Селемджинского района.

Как ранее поясняла сама женщина, первоначально в очередь на субсидию встал её муж Виктор Михайлович Шабуня, так как он родился в посёлке Февральск Селемджинского района Амурской области и проработал на Крайнем Севере 30 лет. Данная территория входила в перечень районов, включённых в соответствующий закон о выделении жилищных субсидий.

Однако позже, по словам дочери Антонины Георгиевны, чиновники из администрации посоветовали пенсионерке встать на очередь самой, объяснив это тем, что инвалиды получали жилищный сертификат быстрее.

Хотя Антонина Георгиевна родилась на территории, не включённой в перечень районов Крайнего Севера, в администрации приняли у неё документы и поставили в очередь. Ежегодно женщина предоставляла пакет документов, подтверждающий её право на льготу, и никто за 11 лет не сообщил ей о неправомерности постановки на учёт.

В возражениях на иск представители администрации Селемджинского района отметили, что Антонина Шабуня и члены её семьи были поставлены на учёт по категории «инвалид с детства, родившийся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей». При этом документы о постановке на очередь её мужа чиновники найти не смогли.

«В администрации Селемджинского района отсутствуют какие-либо сведения, документы, подтверждающие обращение Шабуня Виктора Михайловича за реализацией своего самостоятельного права о постановке на учёт на получение социальной выплаты для приобретения жилья в соответствии с законом. В книге регистраций и учёта граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья, запись о постановке Шабуня В.М. на учёт не производилась», — написано в решении суда.

Как рассказала RT Валентина Высоцкая, суд состоялся 20 мая. Начало заседания задержали на час.

«Я с мамой приехала в суд в назначенное время, — рассказывает дочь пенсионерки. — Моей маме, инвалиду II группы, пришлось целый час ждать, пока начнётся суд. Со стороны ответчиков никого не было. Когда маме предоставили слово, она ничего сказать не смогла и расплакалась. Решили сделать перерыв, но мы отказались, потому что хотелось, чтобы поскорее это всё закончилось».

У Антонины Георгиевны инвалидность по заболеванию, при котором нельзя нервничать. Стрессовые ситуации провоцируют ухудшение состояния женщины. По словам Валентины, на суде её матери было нехорошо, но сейчас она чувствует себя лучше.

«Судом мы, конечно, недовольны, — говорит Валентина. — Мама уже успокоилась, но обида у неё осталась, потому что с ней поступили подло. Кроме издевательства и насмешек моя мама ничего не увидела. Я и мой брат Александр сейчас взяли отпуска за свой счёт и перевозим маму жить ко мне на съёмную квартиру в Благовещенск».

Как ранее рассказывал RT, прокуратура Амурской области инициировала проверку после публикации материала об Антонине Шабуне. В частности, специалисты ведомства заявляли, что будет дана оценка законности действий должностных лиц органа местного самоуправления по постановке на учёт и снятию с него женщины-инвалида. Из ответа, направленного на имя Валентины Высоцкой, следует, что снятие Антонины Шабуни с учёта является правомерным, так как изначально отсутствовали правовые основания для постановки.

«С учётом изложенного оснований для принятия мер прокурорского реагирования в отношении должностных лиц администрации Селемджинского района в настоящее время не имеется», — написано в официальном ответе.

Семья намерена обжаловать решение в Амурском областном суде.

«В администрации постоянно спрашивают, почему мама отказалась от дома ветеранов, который предлагала соцзащита, — рассказывает Валентина. — Мама отвечает, что это её право решать — жить там или нет, в этой комнате, которую предлагают. Все, кто стоял с ней в очереди, получили субсидию и поехали покупать себе квартиры. Мама смотрит на эту ситуацию в расстроенных чувствах. Она надеялась получить своё собственное жильё, а в итоге осталась ни с чем».