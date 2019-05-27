МВД прекратило следствие в отношении помощницы и невесты экс-банкира Гришина по делу о хищении

Помощницу и невесту экс-совладельца «РосЕвроБанка» Сергея Гришина не станут привлекать к уголовной ответственности за хищение денег, в котором их обвинил бывший банкир. После публикации RT представители Генпрокуратуры проверили материалы дела и заявили, что причастность женщин к краже более 7 млн рублей с банковского счёта Гришина не подтвердилась. Тем не менее МВД продолжает расследовать хищение неустановленными лицами средств экс-банкира.

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Генпрокуратура России после публикации RT провела проверку законности возбуждения уголовного дела против бухгалтера и бывшей невесты экс-совладельца «РосЕвроБанка» Сергея Гришина, которых он обвинил в хищении средств с его банковского счёта. В надзорном ведомстве считают, что для возбуждения дела основания имелись, однако виновность женщин, на которых указал банкир, доказана не была.

«Установлено, что СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве 07.09.2018 по результатам проверки ОУР УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве заявления Гришина С.А. возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Согласно информации прокуратуры г. Москвы, для возбуждения уголовного дела по заявлению Гришина имелись поводы и основания, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством. Расследование не завершено, надзор за его результатами обеспечивается прокуратурой города Москвы»,— рассказали RT в Генпрокуратуре.

Как отмечают в ведомстве, по версии следствия, в апреле 2018 года неустановленное лицо, находясь в центральном офисе «РосЕвроБанка», путём обмана и злоупотребления доверием сотрудников похитило с расчётного счета банкира $120 тыс., что по курсу ЦБ России составляло более 7 млн рублей.

Напомним, RT ранее сообщал, что уголовное дело по заявлению банкира было возбуждено ещё в августе в 2018 года, однако только в апреле 2019 года следствие вошло в активную фазу. Так, у бывшей помощницы Гришина Светланы Грачёвой были проведены обыски.

Грачёва заявляла RT, что уволилась после 25 лет работы из-за конфликта с работодателем, который «вёл себя неадекватно, как психически нездоровый человек». После обысков Светлану допросил следователь. Он показал бывшей ассистентке банкира два расходных ордера на снятие наличных — на $100 тыс. и на $20 тыс. В то время, когда были проведены операции, Грачёва ещё работала у Гришина и регулярно по доверенности снимала по его распоряжению наличные деньги со счёта. Однако на предъявленных следователем ордерах подписи женщины не оказалось.

«Причастность к совершённому преступлению Грачёвой С.Ю., на которую указал Гришин С.А., проверена и не подтвердилась», — подчеркнули в Генпрокуратуре.

В заявлении Гришина, помимо Грачёвой, фигурировала Екатерина Логинова — его бывшая невеста. Логинова поясняла RT, что рассталась с женихом из-за его агрессивного поведения. После расставания Гришин угрожал девушке физической расправой, а также обвинял в краже денег.

Примечательно, что Логинова в докладе надзорного органа по результатам проверки не упоминается, однако в ведомстве отмечают, что «к уголовной ответственности по делу никто не привлечён, арест на имущество не накладывался».

«Поскольку Логинову так и не допросили, я хочу, чтобы это сделали сейчас на всякий случай, — говорит RT её адвокат Екатерина Духина. — Намерена связаться со следователем, чтобы он задал ей вопросы, если они, конечно, у него есть. Что касается результатов проверки уголовного дела надзорными органами, то возникает вопрос: кто же тогда эти неустановленные лица, в отношении которых ведётся расследование, если Гришин в заявлении называет конкретные имена?»

В ГСУ МВД Москвы на вопросы RT о ходе расследования не ответили.

Доходит до абсурда



Напомним, что ранее прокуратура потребовала прекратить уголовное преследование жены Гришина Анны Федосеевой. Экс-совладелец «РосЕвроБанка» обвинил супругу в том, что она использовала брак как «инструмент получения материальных выгод», и требовал вернуть все деньги и подарки, которые она получила от него. По ходатайству следствия Федосеева была арестована и провела несколько дней в СИЗО.

После жалоб адвоката Федосеевой и публикаций в СМИ первый заместитель прокурора Москвы признал возбуждение уголовного дела необоснованным и потребовал от и. о. руководителя ГСУ СК РФ по Москве его прекратить.

В декабре 2018 года дело было закрыто, а под уголовное преследование попали должностные лица, в отсутствие законных оснований принявшие решение о возбуждении уголовного дела и задержании подозреваемой. В Генпрокуратуре RT сообщили, что проверка проводится до сих пор.

Екатерина Духина рассказала, что после того, как иски к Анне Федосеевой развалились, в интернете стали появляться очерняющие её материалы.

«После череды гражданских судов с Федосеевой, которые Гришин проиграл, и развалившегося уголовного дела против неё, стали происходить совсем уж странные вещи. Кто-то сделал сайт и наполняет его как бы от имени Федосеевой. На этом ресурсе Федосеева предстаёт лесбиянкой и ярой феминисткой и чуть ли не находится со мной, её адвокатом, в интимной связи — до такого абсурда доходит», — сообщает Духина.