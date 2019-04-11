«Пытается самоутвердиться»: бывший банкир Сергей Гришин обвинил помощницу и невесту в хищении

Экс-совладелец «РосЕвроБанка» Сергей Гришин добился возбуждения уголовного дела против работавшей у него 25 лет помощницы Светланы Грачёвой и бывшей невесты Екатерины Логиновой. Гришин заявил полицейским, что женщины похитили у него крупную сумму денег, действуя организованной группой. Сами Светлана и Екатерина заявляют о невиновности, отмечая, что банкир якобы угрожал им жестоким убийством и тюрьмой. Адвокат Логиновой считает, что дело должно быть закрыто за отсутствием состава преступления. В МВД ход расследования не комментируют.

Бывшая невеста экс-совладельца «РосЕвроБанка» Сергея Гришина Екатерина Логинова стала фигуранткой уголовного дела, сообщил RT источник в МВД. По словам собеседника, дело возбуждено по заявлению самого Гришина, пожаловавшегося на хищение у него с банковского счёта более $100 тыс.

При этом Логинова не единственная, в отношении кого было начато расследование.

«Уголовное дело было возбуждено по ст. 159 УК РФ «Мошенничество»... ещё в августе в 2018 года. Однако сейчас следствие вошло в активную фазу, были проведены обыски сразу по нескольким адресам, в том числе у бывшей невесты, а также у помощницы Гришина Светланы Грачёвой», — рассказал собеседник.

Сама Грачёва считает, что причиной возбуждения уголовного дела стал конфликт с работодателем.

«Я уволилась в июне прошлого года после затяжного конфликта с Гришиным, — рассказывает RT Светлана. Он вёл себя неадекватно, как психически нездоровый человек. В итоге это закончилось для меня нервным срывом, с которым я попала в больницу. В общей сложности я проработала у Гришина почти 25 лет. Должности менялись, но всё это время я, по сути, была его ассистентом».

Во время обысков оперативники Грачёву, по её словам, не застали, но в тот же день разыскали и доставили на допрос в ГСУ МВД России по Москве. Следователь пояснил женщине, что она проходит свидетелем по делу о хищении средств с банковского счёта Гришина, рассказала Светлана.

«Следователь показал мне два расходных ордера на снятие наличных от апреля прошлого года — на 100 и на 20 тысяч долларов, — говорит Грачёва. — Тогда я ещё работала у Гришина и регулярно снимала наличными по его распоряжению огромные суммы денег со счёта — у меня на это была доверенность. Однако именно на этих ордерах даже нет моей подписи, чего не могло бы быть, если бы эти операции проводила я».

В заявлении Гришина помимо Грачёвой фигурирует Екатерина Логинова — его бывшая невеста. По её словам, с Сергеем их познакомили общие друзья.

«У меня тяжелая глазная болезнь, и Гришин предложил помочь, так как у него был такой же диагноз, — рассказала RT Логинова. — Привёз капли из США, помог с обследованием в Москве, а потом предложил полететь с ним в Америку и пройти обследование там. В ходе поездки мы сблизились. Гришин пригласил меня, моего восьмимесячного сына и маму жить у него в США, а вскоре сделал мне предложение, подарив дорогое кольцо стоимостью несколько миллионов рублей. Сказал, что хочет обвенчаться».

Летом 2018 года Гришин внезапно уехал в Москву, пояснив невесте, что хочет подать в суд на бывшую жену Анну Федосееву.

«После возвращения он стал вести себя крайне агрессивно и совершенно неадекватно. Хотя и до этого я слышала от него странные вещи, например, что он станет следующим президентом США. Но после этой поездки он слетел с катушек: каждый день слышала, как он накажет бывшую жену, посадит её в тюрьму. Испугавшись исходящей от Гришина ненависти и жестокости, я собрала вещи, и вместе с ребёнком и мамой вернулась в Москву».

После отъезда из США Екатерина стала получать от Гришина сообщения (в распоряжении RT есть скриншоты переписки) с угрозами.

«Он отправлял мне множество сообщений с оскорблениями и угрозами расправы, — вспоминает она. — Писал, что я могу пропасть, и ни одна собака меня не найдёт, что меня разорвут на куски, что меня ждёт тюрьма. Присылал видео, где на заднем плане на мониторе проигрывалась видеозапись с расчленением человека».

Одновременно Гришин обвинил Логинову в хищении денег.

«До этого он сам положил мне на счёт 100 тысяч долларов, к которым я не прикасалась, — говорит Логинова. — Позже, когда от него начали исходить угрозы, на мой счёт был сделан перевод в размере 4,5 млн рублей — очевидно, чтобы доказать, что я украла у него деньги. Однако вскоре все средства были заморожены банком. Гришин также требовал вернуть кольцо, которое находилось всё время у него в сейфе, поскольку оказалось мне велико. От сейфа код я не знала и забрать его не смогла бы».

Как и бывшей супруге Анне Федосеевой, Гришин рассказывал Логиновой про три личности, которые уживаются в нём.

«Писал, что одна из его личностей — Воланд, который ужасно накажет меня, — говорит Логинова. — Что степень обиды Воланд определяет по Данте».

Собеседница отмечает, что ещё летом прошлого года написала на Гришина заявление в правоохранительные органы, но побоялась его подавать, понимая влияние и финансовое могущество бывшего жениха.

По данным RT, обыски у Логиновой и Грачёвой проводились в рамках одного уголовного дела, поскольку преступление было квалифицировано как совершенное организованной группой. При этом Логинова и Грачёва утверждают, что не знакомы.

Надо отметить, что ранее Гришин добился уголовного преследования своей жены Анны Федосеевой по статье о мошенничестве. Экс-банкир посчитал, что супруга использовала брак как «инструмент получения материальных выгод и требовал вернуть все деньги и подарки, полученные ею от него. По ходатайству следствия Федосеева была арестована и провела несколько дней в СИЗО.

После жалоб адвоката Федосеевой и публикаций в СМИ, первый заместитель прокурора Москвы признал возбуждение уголовного дела необоснованным и потребовал от и.о. руководителя ГСУ СК РФ по Москве его прекратить. Дело было закрыто, а под уголовное преследование попали должностные лица, принявшие в отсутствие законных оснований решения о возбуждении уголовного дела и задержании подозреваемой. Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования и ход расследования уголовного дела были поставлены прокуратурой Москвы на контроль.

У нового уголовного дела, инициированного бывшим банкиром, также нет перспектив, считает адвокат Логиновой Екатерина Духина, которая раньше защищала и Федосееву.

«Хотя материалов дела я ещё не видела, но уверена, что если Гришин действует по прежней схеме, то новое уголовное дело будет также закрыто за отсутствием состава преступления, как и в случае с его бывшей женой Анной Федосеевой, — отмечает Духина в беседе с RT. — Уверена, что надзорные органы быстро разберутся в причинах возбуждения очередного нелепого дела в отношении женщин, которым «посчастливилось» попасть в зону внимания Гришина. Это страшный пример человека с миллиардным состоянием, который пытается самоутвердиться».

В МВД России RT подтвердили, что уголовное дело по факту хищения денег у экс-банкира расследуется столичным главком. На вопросы о ходе расследования в пресс-службе ведомства не ответили.

Связаться с Сергеем Гришиным RT не удалось.