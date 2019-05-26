Аномальная жара: синоптики прогнозируют до +32 °С в столичном регионе в конце мая

В последние дни весны в российской столице и Московской области ожидается серьёзное потепление. Средиземноморский антициклон принесёт в Центральную Россию жаркую погоду с переменной облачностью и без осадков. В середине следующей недели днём воздух будет прогреваться до +32 °С, а ночная температура в регионе достигнет +19 °С. Синоптики прогнозируют, что ближе к концу недели немного похолодает и пройдут небольшие дожди. Специалисты также опубликовали предварительный прогноз на предстоящее лето, которое, по их словам, будет тёплым и не очень дождливым.

В последнюю неделю мая жителей Москвы и области ожидает несколько дней аномально тёплой погоды. Синоптики прогнозируют, что из-за надвигающегося на столичный регион средиземноморского антициклона воздух в дневные часы будет прогреваться до +32 °С.

Так, согласно данным Гидрометцентра России, в среду (29 мая) температура в столице поднимется до +30...+32 °С, по области — до +27...+32 °С. Таким же жарким будет и четверг (30 мая), когда воздух прогреется до +26...+31 °С. При этом начиная с ночи со вторника на среду и минимум до субботы ночные температуры в регионе будут достигать +14...+19 °С.

Необычно тёплой погоде будет также способствовать находящийся над Балтикой циклон, который закрывает Центральную Россию от холодных потоков воздуха, рассказал RT заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков.

«Погода будет и дальше нас баловать. Тепло со Средиземноморья будет потихоньку выходить на Московскую зону. В ближайшие три дня будет антициклон, переменная облачность, без осадков. Только к четвергу подойдёт очередной фронт», — отметил синоптик.

По его словам, в понедельник, 27 мая, воздух в столице прогреется до +21...+23 °С, после чего температура начнёт постепенно расти: во вторник ожидается +25...+27 °С, в среду — +27...+32 °С, в четверг — +26...+31 °С. В пятницу станет чуть прохладнее — +23...+28 °С, а в субботу ожидается +24...+29 °С. Ближе к концу недели возможны небольшие дожди.

«Тепло опять к нам возвращается. Конец мая и начало июня довольно тёплые, летние», — добавил Цыганков.

В свою очередь, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT сообщила, что на следующей неделе температура будет выше, чем обычно бывает в середине июля по климатической норме. Причём рекордная для мая температура в Москве была зафиксирована в 2007 году, когда 28 числа воздух прогрелся до +33,2 °C.

«Как долго продержится необычная температура? Может быть, день-два. Будем надеяться, что жаркая погода не сохраниться дольше, потому что она будет представлять опасность для метеочувствительных людей», — отметила Позднякова.

Как следует из прогноза Гидрометцентра, пониженное давление (в воскресенье, 26 мая, оно находится на уровне 740 мм рт. ст.) в понедельник, 27 мая, нормализуется, а к середине недели поднимется до 750 мм рт. ст. В середине недели также возможны небольшие геомагнитные возмущения. Согласно прогнозу магнитных бурь от лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. П.Н. Лебедева РАН (ФИАН), наибольшие возмущения в магнитосфере ожидаются 29 мая. В этот день усреднённый планетарный Kp-индекс достигнет значения 4 (показатель 5 соответствует слабой магнитной буре, а 9 — экстремально сильной буре).

РИА Новости

© Максим Блинов

Добавим, что в преддверии последней недели весны центр «Фобос» опубликовал предварительный прогноз на предстоящее лето в столичном регионе. Сообщается, что после волны жаркой погоды немного похолодает, а с началом календарного лета температура вернётся к климатической норме.

«Дневные температуры в первой декаде июня будут колебаться в пределах +19...+24 °C, что вполне укладывается в климатические рамки. Вторая декада будет более тёплой, к середине месяца температурный фон уже будет опережать средние многолетние показатели и достигнет +26...+31 °C. Тёплой будет и первая половина заключительной декады июня, днём ожидается +23...+28 °C. И только последняя пятидневка месяца принесёт к берегам Москвы-реки прохладу», — сообщили в погодном центре.

Отмечается, что в июне, согласно прогностическим моделям, в Москве выпадет осадков немного меньше нормы, около 50—70 мм. Синоптики прогнозируют, что грозовые дожди наиболее вероятны во второй половине первой декады месяца и в последней пятидневке июня.

«Июль обещает быть близким к климату, и его дневные температуры ожидаются в пределах +22...+27 °C. А вот август с высокой долей вероятности будет жарким, и его среднемесячная температура на один-два градуса превысит норму», — добавили в центре «Фобос», оговорившись, что долгосрочные прогнозы пока отличаются «низкой оправдываемостью».