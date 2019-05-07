Искусственный вброс: видео с «диспетчерами» из Шереметьева размещали украинские блогеры и сторонники Навального

Видео, на котором якобы диспетчеры аэропорта Шереметьево смеются, глядя на горящий самолёт, вбрасывалось в соцмедиа украинскими блогерами, оппозиционными иностранными СМИ и лидерами общественных мнений. Об этом говорят результаты исследования, проведённого по просьбе RT компанией «Крибрум». По словам аналитиков, к активному тиражированию фейкового ролика причастны сторонники Петра Порошенко, Алексея Навального, изданий «Радио Свобода»*, «Голос Америки»** и Deutsche Welle. В Шереметьеве причастность сотрудников к видео опровергли по результатам внутреннего расследования.

В воскресенье, 5 мая, самолёт SSJ-100, летевший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. В результате возгорания борта, последовавшего за неудачным приземлением, погиб 41 человек из 78 пассажиров и членов экипажа, находившихся в самолёте.

Вскоре после инцидента в соцсетях появилось видео, на котором якобы диспетчеры аэропорта следят за посадкой самолёта на мониторах и со смехом комментируют возгорание борта. Один из сидящих спиной к камере мужчин говорит, усмехаясь: «Нормально он сел, с огоньком».

Другой угол обзора

В Шереметьеве начали проверку видеозаписи с сотрудниками аэропорта и уже через несколько часов выпустили заявление.

«По данному факту службой безопасности Шереметьева было проведено оперативное служебное расследование. Сотрудники группы компаний «МАШ» и авиакомпании «Аэрофлот» в данном инциденте никаким образом не фигурировали. Руководство аэропорта Шереметьево будет требовать, чтобы участвовавшие в видеозаписи лица, допустившие высказывания, противоречащие всем нормам общечеловеческой морали и профессиональной этики, были строжайшим образом наказаны», — говорится в сообщении аэропорта.

Как рассказали RT в Федеральном профсоюзе авиационных диспетчеров России, люди на видео точно не могли быть диспетчерами.

«Диспетчеры сидят на вышке, — пояснил президент ФПАД России Сергей Ковалёв. — Видеонаблюдение за тем, что происходит на взлётной полосе, диспетчеры получают с камер, которые расположены на той же высоте, что и их вышка. Там совсем другой угол обзора, не такой, как на мониторе в этом видеоролике».

Свадебный блогер, украинцы и каналы Навального

По просьбе RT компания «Крибрум» провела исследование и выяснила, кто и как тиражировал новости с фейковым видео.

Аналитики установили, что впервые видео могло быть опубликовано в сториз в Instagram-аккаунте свадебного стилиста Юлии Ивановой (@juliaivanova1217). Позднее сообщение Ивановой было закрыто для просмотра, а в ленте аккаунта появилась аналогичная публикация с комментариями о происхождении видеоролика. Автор аккаунта пояснила, что «прилетело это видео из СПб от человека, не имеющего отношения к авиации».

«Ему прислали ролик сотрудники Пулкова, последним, в свою очередь, его отправили сотрудники Шарика, которые, я так поняла, и снимали, а их коллеги комментировали увиденное на экранах», — объясняет автор публикации, отмечая, что не знает, кто именно снимал видео.

Примечательно, что в разговоре с RT ещё до публикации сообщения в ленте Иванова говорила, что взяла видео в одном из каналов в Telegram.

В ходе анализа распространения сообщений с видеозаписями «Реакция диспетчеров аэропорта Шереметьево на возгорание самолёта» и «Реакция сотрудников аэропорта Шереметьево на возгорание самолёта» эксперты обнаружили более 6 тыс. публикаций, касающихся видео, и 650 сообщений с прикреплённой видеозаписью.

Общий охват публикаций составил 7,5 млн просмотров.

Превалирующее число сообщений было опубликовано в микроблогах (56%). На долю соцсетей пришёлся 41% упоминаний. В интернет-СМИ было размещено около 3% сообщений.

Как поясняют аналитики, видеозапись планомерно и искусственно вбрасывалась в интернет через аккаунты оппозиционно настроенных по отношению к России украинских и российских блогеров, СМИ, а также лидеров общественного мнения.

Графический анализ распространения видеоролика «Реакция диспетчеров аэропорта Шереметьево на возгорание самолёта» на примере сообщений аккаунта «Вашингтонский обком»

В ходе исследования была выявлена тенденция равномерного вбрасывания новости в информационное пространство с целью её актуализации и манипуляции общественным мнением.

«Основными каналами распространения сообщений с видеозаписью стали аккаунты «Сергей Наумович» и «Вашингтонский обком» в Twitter, — говорят в «Крибрум». — Трансляторами сообщения @sergonaumovich являются в основном украинские блогеры из числа сторонников президента Украины Петра Порошенко, негативно настроенные по отношению к политическому руководству России и к русским как к национальности. На сообщения @_Fashington ссылается большая часть аккаунтов сети микроблогов Twitter русскоязычного сегмента интернета. Эти сообщения на различных площадках распространяли и актуализировали аккаунты из медиасетки сторонников Алексея Навального. Кроме того, к освещению и популяризации материала наиболее активно подключались оппозиционные интернет-ресурсы, медиаагентства и лидеры общественного мнения: «Радио Свобода», «Голос Америки», Deutsche Welle, аккаунты блогеров Рустема Адагамова, Андрея Мальгина и других».

Графический анализ распространения видеоролика «Реакция диспетчеров аэропорта Шереметьево на возгорание самолёта» на примере сообщений аккаунта «Сергей Наумович»

Примечательно, что вбросов аналитики не обнаружили, например, в Facebook — для публикаций постов с фейковым видео очевиден естественный и ситуативный характер распространения. Это, как поясняют эксперты, объясняется «спецификой украинских аккаунтов и пользователей, не входящих в информационные сетки российских СМИ и лидеров общественного мнения».

Основными трансляторами сообщений с критикой сотрудников АО «Международный аэропорт Шереметьево» оказались, по словам экспертов, украинские медиа, группа политически ангажированных аккаунтов из окружения Навального, оппозиционные интернет-ресурсы, медиаагентства и лидеры общественного мнения.

«Необходимый контекст комментариев видеоролика через рейтинговые информационные ресурсы вбрасывался в информационное пространство для манипуляции общественным мнением на фоне интереса аудитории к теме авиакатастрофы», — говорят эксперты.

* «Радио Свобода» — СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.

** «Голос Америки» — СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.