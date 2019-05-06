Заявление СКР после возгорания самолёта в Шереметьеве

Представитель Следственного комитета России Елена Марковская в ходе пресс-подхода предоставила журналистам последнюю информацию по факту ЧП с самолётом SSJ-100 в аэропорту Шереметьево. По её словам, из 78 человек, которые находились на борту авиалайнера, выжили лишь 37— 33 пассажира и четыре члена экипажа. RT вёл прямую трансляцию.