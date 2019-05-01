«За справедливую экономику в интересах человека труда»: в Москве проходят первомайские шествия

Более 100 тысяч человек провели первомайское шествие на Красной площади с лозунгом «За справедливую экономику в интересах человека труда!». Колонны демонстрантов формировались на Кремлёвской и Москворецкой набережных, а также на Васильевском спуске. На Калужской площади своих сторонников собирают коммунисты. В плане мероприятия — митинг и концерт. RT вёл прямую трансляцию.