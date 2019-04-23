«Есть все основания»: Путин оценил шансы России стать одним из самых привлекательных направлений для туристов

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RT
Президент России Владимир Путин принимает участие в XI заседании попечительского совета Русского географического общества в Санкт-Петербурге. Участники встречи подводят итоги работы за 2018 год и представляют проекты этого года. Путин отметил, что российское направление для иностранных путешественников имеет все основания, чтобы выйти в число мировых лидеров. RT ведёт прямую трансляцию.

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