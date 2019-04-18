Дополнительный стимул: в России обсуждают введение экологического налога

Экологический налог может заменить плату за сброс загрязняющих веществ в воду, заявил руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов. В начале апреля Минфин вынес на общественное обсуждение соответствующий законопроект. Предполагается, что эта мера станет дополнительным стимулом для предприятий совершенствовать технологии очистки. Кроме того, по словам Кириллова, власти субсидируют компании, которые берут кредиты на модернизацию очистных сооружений. Как отмечается, инициатива пока находится на стадии разработки.

Финансовый блок кабинета министров России обсуждает возможность введения нового экологического налога для предприятий. Как заявил руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов в интервью «Российской газете», новый сбор может заменить платежи за сбросы неочищенных стоков в водоёмы.

«Такой налог может быть дополнительным стимулом для «грязных» промышленных и коммунальных предприятий использовать современные технологии очистки», — сказал Кириллов.

На данный момент плата за сброс загрязняющих веществ в водные объекты определяется в соответствии от объёмов и видов загрязняющих веществ, а также от региона, в котором находится сооружение.

Между тем российские власти намерены оказать поддержку предприятиям, которые стремятся модернизировать очистные сооружения. Так, государство субсидирует процентную ставку по кредитам на эти цели. По словам главы Росводресурсов, компенсацию на сумму 5,3 млрд рублей получили уже 40 организаций. При этом общая стоимость реализуемых проектов превысила 146 млрд рублей.

В начале апреля Министерство финансов России представило новую редакцию законопроекта о включении неналоговых платежей в Налоговый кодекс и начало процедуру общественного обсуждения. В частности, речь идёт об экологическом налоге, утилизационном и гостиничном сборе, налоге с операторов связи и сборе с пользователей автодорог. При этом в Минфине уверены, что кодификация платежей позволит существенно увеличить природоохранные поступления в бюджет за счёт фактора администрирования.

«Подчёркиваем, что тут не предполагается увеличение налогового бремени, налоговой нагрузки. При замене экологического сбора на экологический налог его ставка никак не меняется», — отмечали в Минфине в августе 2018 года.

При этом в марте президент Владимир Путин призвал не спешить с введением экологического налога. Об этом он сказал на пленарном заседании Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Понимаю, что есть определённые последствия, и прошу Антона Германовича (Силуанова. — RT) с этим не спешить, тем более что пока это не законопроект, а просто одна из идей Минфина, ничего здесь пока не сформулировано окончательно», — подчеркнул глава государства.

Настороженно прокомментировал инициативу о введении экологического налога и специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

«Я не за налоги, а за плату. Я не противник Минфина, но налоги должны касаться всех или почти всех, а негативное воздействие на экологию оказывает не вся промышленность — это сырьевики, металлурги, но не сфера IT», — заметил он.

Трубы и вышки сжигания попутного газа Омского нефтеперерабатывающего завода

РИА Новости

© Алексей Мальгавко

Позднее РСПП вместе с ещё тремя бизнес-объединениями —«Деловой Россией», Торгово-промышленной палатой (ТПП) и «Опорой России» — направили Путину письмо с просьбой не включать неналоговые платежи в Налоговый кодекс из опасений, что Федеральная налоговая служба станет блокировать счета компаний за их неуплату.

«Метод точечных исключений не совсем правильный»

Также по теме «Плата за негативное воздействие»: почему в России предложили ввести экологический налог В России может быть введён экологический налог. С таким предложением выступил Минфин. Ведомство считает, что это позволит увеличить...

Как считает депутат комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Александр Василенко, вопрос платы за сброс загрязняющих веществ должен иметь более системный характер.

«Мне кажется, что метод точечных исключений не совсем правильный. При комплексном решении это будет действовать. И практика показывает, что министерство часто внутри себя проводит те или иные предприятия, совещания, у них рождаются предложения и они спешат их «выбросить» в общественное пространство. Когда они приходят в комитет, мы сразу отправляем все эти законы на обсуждение или экспертного сообщества, или, скажем, на обсуждение РСПП, и, только собрав это мнение, принимаем решение», — подчеркнул собеседник RT.

В свою очередь генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин поддержал введение экологического налога. Он отмечает, что необходимо также усовершенствовать уже существующую систему штрафов.

«Я думаю, что инициатива эта замечательная, но необходимо думать о политических последствиях подобного рода заявлений. И сосредоточиться на уже действующих механизмах, совершенствуя их. Изменить ситуацию может быть и сложно, но это необходимо сделать. Это наше с вами будущее, и будущее наших детей. От этого никуда не деться, мы живём в этом мире. Понятно, что так называемые «грязные» предприятия должны становится «чистыми». А для этого их необходимо принуждать не только пряниками, но и кнутом», — заметил эксперт в беседе с RT.