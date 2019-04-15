Власти ищут возможность помочь малоимущей матери из Краснодарского края

После публикации RT уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова и детский омбудсмен Анна Кузнецова обратили особое внимание на историю Ольги Жегуловой — многодетной матери из Краснодарского края. Женщина уже пять лет растит девятерых детей без финансовой поддержки со стороны бывшего мужа, получая ежемесячные выплаты от государства в размере 5 тыс. рублей. Она настаивает на том, что размер пособия для многодетных необходимо довести до прожиточного минимума по регионам. На прошлой неделе Ольга встретилась с депутатом Госдумы Оксаной Пушкиной, которая признала её идеи грамотными и пообещала помочь. Одновременно судебным приставам удалось найти бывшего супруга Жегуловой, задолжавшего алименты на сумму около 1,5 млн рублей.

RT

Нужно объединяться

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина 11 апреля пообщалась с многодетной матерью из Краснодарского края Ольгой Жегуловой. Муж Ольги ушёл из семьи пять лет назад и с тех пор ни разу не платил алименты, и она вынуждена в одиночку растить девятерых детей. При этом Ольга получает ежемесячное пособие в размере 5 тыс. рублей.

Ольга обратилась в проект #НеОдинНаОдин, и RT помог ей договориться о встрече с Оксаной Пушкиной. В ходе разговора депутат признала, что 4—5 тыс. рублей на восьмерых несовершеннолетних (старшему уже исполнилось 18) — это действительно очень мало.

Пушкина отметила, что считает «хорошей и грамотной» идею Жегуловой о необходимости довести выплаты многодетным до прожиточного минимума. Она считает, что проблему можно исправлять на региональном уровне и пообещала поговорить с депутатом от Краснодарского края Светланой Бессараб по поводу соответствующей законодательной инициативы в регионе.

При этом зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей объяснила, что размеры выплат многодетным семьям на местах определяют региональные власти, а Госдума голосует за общий федеральный бюджет.

«Министры выступают перед губернатором с докладами по всем сферам жизни региона. И они принимают решение. В Краснодарском крае, например, всё неплохо с деторождением. А вот в Пермском крае всё плохо, говорит губернатор и выделяет деньги из регионального бюджета. Но даже эти деньги, как мы видим, многодетным семьям не облегчают жизнь», — констатировала депутат.

Оксана Пушкина убеждена, что решить эту проблему реально. По её мнению, первым делом такие женщины, как Ольга Жегулова, должны искать или формировать в своём регионе сообщества таких же многодетных семей. Депутат Госдумы отметила, что в этих сообществах они могут получать необходимые консультации, поддержку, заниматься поиском спонсоров.

«Но самое главное, почему необходимо иметь сообщества многодетных — потому что когда вы вместе, вы гражданская сила, тогда ваш голос точно будет услышан», — подчеркнула политик.

Стоит отметить, что идея создания подобной сетевой организации матерей-одиночек, способной коллективно отстаивать свои права, определённо будет востребована. По крайней мере, после первой публикации о Жегуловой в редакцию проекта RT #НеОдинНаОдин обратилось ещё несколько семей со схожими проблемами.

Должник нашелся

Буквально через несколько часов после встречи Ольги Жегуловой с Оксаной Пушкиной в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России сообщили, что разыскали бывшего мужа многодетной матери. Как рассказала RT сама Ольга, 11 апреля сотрудники Щёлковского районного отдела судебных приставов доставили Радика Баширова в суд.

«Его повезли в суд в Монино, это Щёлковский район (Московской области. — RT). Приставы также дали мне на подпись документ о том, что я прошу, чтобы с мужа взыскали задолженность по алиментам по всей строгости», — заявила Жегулова.

Как оказалось, у бросившего семью мужчины на данный момент нет ни имущества, ни работы. Ольга впервые за пять лет увидела скрывавшегося от семьи супруга — через окно в автомобиле судебных приставов.

«Самого мужа я тоже видела, но не разговаривала с ним, он сидел в машине. Заметила, что он сильно опухший был, видимо, запил совсем сильно. Завтра схожу по месту его жительства и сама ещё поговорю с ним», — отметила Ольга.

Приставы объяснили женщине, что если в течение двух месяцев её бывший муж не начнёт выплачивать семье алименты, то ему назначат наказание в виде обязательных работ. По словам Ольги, в этом случае 70% заработка Баширова будут изыматься в счёт погашения долга.

В ФССП России RT заверили, что ведомство сделает всё возможное, чтобы взыскать с мужчины долг по алиментам. Сейчас он достигает около 1,5 млн рублей. Ранее Жегулова отмечала, что в 2019 году задолженность её мужа в базе данных службы внезапно сократилась до 40 тыс. рублей. В ведомстве объяснили это временным сбоем в системе.

«В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем в соответствии с действующим законодательством принимается весь комплекс мер, направленных на полное, правильное и своевременное исполнение требований исполнительного документа», — сообщили в ФССП России.

Решение на законодательном уровне

Комментируя задержание своего бывшего супруга, Ольга Жегулова отметила, что, даже если приставы добьются от мужчины начала выплаты алиментов, это не сильно облегчит положение семьи. Изымать у бывшего супруга Ольги нечего, а обязательные работы, по мнению многодетной матери, оплачиваются не слишком высоко.

«Конечно, хорошо, что мужа помогли найти и теперь им займутся. Но какие деньги с него смогут взыскать за обязательные работы? Это строительные работы, там зарплата 10, ну, 15 тысяч рублей. Пусть даже будут взыскивать 70% от этой суммы — нам с детьми всё равно денег хватать не будет», — сказала Жегулова.

После встречи с депутатом Госдумы Оксаной Пушкиной Ольга осталась непреклонна в своём убеждении, что именно государство должно обеспечивать достойный уровень поддержки многодетных семей. По её словам, нынешняя ситуация с выплатами малоимущим многодетным семьям в России является нарушением прав человека.

«Мне посоветовали пойти в ассоциацию многодетных семей, где люди друг другу помогают. Но я хочу, чтобы мне помогало государство, которое и должно этим заниматься!» — настаивает Жегулова.

После публикации RT уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова заявила, что готова помочь Ольге. Более того, омбудсмен уверена, что решать проблему надо именно на законодательном уровне.

«Этот случай ещё раз говорит о необходимости скорейшего принятия закона о многодетных семьях, который бы на федеральном уровне закрепил единые подходы к системе поддержки, к защите прав и законных интересов многодетных семей. Такого не должно быть, когда с появлением каждого ребенка семья чувствует себя менее защищенной. Должно быть наоборот. И меры поддержки многодетных как раз прописаны сегодня в проекте соответствующего закона», — сообщила Кузнецова РИА Новости.

Историей Ольги Жегуловой заинтересовалась и уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. Омбудсмен выразила готовность помочь разобраться с проблемой многодетной матери из Краснодарского края.