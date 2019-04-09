Футбольное мошенничество: полиция проверяет информацию об обманутых спортивными агентами иностранцах

Столичная полиция проверяет деятельность футбольных агентов из Москвы и Сочи по заявлению 20-летнего гражданина Сенегала Малика Дионге. Мужчина утверждает, что функционеры предлагали помощь в трудоустройстве в спортивные клубы. По его подсчётам, всего он заплатил им около трёх тысяч долларов. Однако никакой поддержки они не оказали, и в итоге Дионге остался без средств к существованию. Как выяснил RT, в аналогичной ситуации оказались ещё по меньшей мере три десятка спортсменов из разных африканских стран, которые рассчитывали развивать карьеру и для этого приехали в Россию.

«Мошенники разрушили мои футбольные мечты, — рассказывает RT 20-летний сенегалец Малик Дионге. — Я с 6 лет играю в футбол. В Сенегале выступал за юниорскую сборную. Зимой в интернете увидел объявление: «Помогаем легионерам с попаданием в немецкие футбольные клубы». Я собрал деньги, занял у родственников. Мне теперь так стыдно возвращаться домой ни с чем!»

4 апреля Малик Дионге написал заявление в полицию с просьбой привлечь к уголовной ответственности руководителей ООО «Футбольный клуб «Петерсрода».

По словам сенегальца, он приехал в Москву в феврале по спортивной визе, оформленной «Петерсродой» за тысячу долларов. В столице его поселили в дешёвом хостеле вместе с десятком других африканцев.

Как утверждает Дионге, футбольный агент постоянно собирал деньги за проживание, форму, российскую и немецкие визы. При этом не было ни обещанных тренировок, ни смотров.

Заподозрив неладное, африканец решил найти себе в России другого агента. В интернете он увидел рекламу Российско-нигерийской футбольной ассоциации, президент которой Вадим Бойко набирал игроков.

© Фото предоставлено общественной организацией «Альтернатива»

«Я ему написал, и он меня позвал играть в свою команду «Африканский гром», — рассказывает Малик. Правда, за поступление в клуб, который базировался в Сочи, сенегальцу пришлось заплатить ещё около 20 тысяч рублей. Дальше история повторилась.

Как утверждает Малик, за месяц команда провела пару товарищеских игр с местными футболистами-любителями. Фотографии с этих матчей Бойко выкладывал в сеть для рекламы и завлечения новых «игроков».

При этом, по словам начинающего спортсмена, фактически все игроки сидели без денег и уже не могли никуда уехать.

Всего, по подсчётам Дионге, он заплатил «агентам» около трёх тысяч долларов.

«Почти девять месяцев бомжует»

Уехать из Краснодарского края сенегальцу удалось благодаря 39-летней жительнице Сочи Анне Пономарёвой. Женщина полгода пытается переправить из России на родину нескольких игроков команды «Африканский гром».

© Фото предоставлено общественной организацией «Альтернатива»

Одного из африканцев, 24-летнего Тэмпла Джона из нигерийского Лагоса, Анна даже поселила у себя. Как и Малик, он приехал в Россию, чтобы стать футболистом. Его родственники потратили все свои сбережения и влезли в долги, чтобы Тэмпл смог оплачивать услуги Бойко.

«Я на эту команду случайно наткнулась, — рассказывает Пономарёва. — Иду как-то по городу, смотрю толпа негров на улице. Все какие-то ободранные, сопливые, одежда плохая. Я сжалилась, спросила, что случилось. Так я и узнала о легионерах из «Африканского грома».

По словам Пономарёвой, она пыталась связаться с президентом клуба Вадимом Бойко.

«В переписке он про себя написал, что он бывший военный, фехтовальщик, футболист и казак, что плохо слышит после контузии. Словом, ничего толком он мне так и не объяснил, — говорит Пономорёва. — Но, судя по всему, доверием африканцев он довольно ловко манипулирует. Они же как дети, если человек в пиджаке, то уже значит «большой человек», ему верить можно. Вот Бойко каждому из них по отдельности и «по секрету» обещает что-то. Деньги высасывает, а когда заканчиваются — бросает на произвол судьбы».

Женщина утверждает, что одного своего «игрока», 23-летнего нигерийца Олувашона Бабатунде, Бойко «забыл» в Абхазии. По словам Анны, молодой человек учился на физкультурном факультете Шуйского филиала Ивановского государственного института. Олувашон увидел в интернете рекламу «Африканского грома», списался с Бойко и поверил в его рассказы о перспективах стать профессиональным футболистом.

«В августе Бойко удалось организовать выезд команды в Абхазию — за счёт самих игроков, естественно, — рассказывает Анна. — Там он и «забыл» Олувашона. У Шона ещё виза российская заканчивалась, Бойко с него деньги взял за продление, обещал помочь. В итоге Шон застрял без денег в Абхазии. Почти девять месяцев там бомжует. Сейчас думаем, как его оттуда вытащить».

Манчестер против Ливерпуля

Женщина вместе с волонтёрами общественной организации «Альтернатива» помогла Малику собрать денег на билет до Москвы. В столице сенегалец обратился в полицию с заявлением о том, что его обманули в «Петерсроде» и «Африканском громе».

По данным базы «Контур.Фокус», ООО «Футбольный клуб «Петерсрода» был зарегистрирован 1 октября 2018 года. Генеральным директором и учредителем выступает Сергей Саливончик. Однако в интернете агентом клуба числится Андрей Небылицын. Именно с ним вёл переговоры Малик Дионге.

RT удалось связаться с Небылицыным. Он подтвердил, что полиция опросила его по заявлению сенегальца. При этом мужчина отрицает все обвинения в свой адрес. По его словам, никакого обмана не было.

«Обо всех условиях иностранцы были оповещены заранее. Просмотры, тренировки и проживание они должны сами оплачивать», — утверждает Небылицын.

По его словам, ежемесячные платежи за «услуги» тренеров и проживание составляют $420, а от Малика они получили всего $100.

При этом, по мнению Небылицына, сенегалец жалуется на него по просьбе конкурента Вадима Бойко.

RT попытался связаться с Вадимом Бойко, но не смог получить его комментарий.

В свою очередь, Анна Пономорёва и волонтёры «Альтернативы» считают, что в России существует мошенническая схема по заманиванию иностранцев из Африки.

«Их несколько, таких «агентов», — рассказывает Анна. — Помимо Небылицына и Бойко, есть ещё какой-то Денис Визер. К нему тоже африканцы ехали. Так он вообще представился какой-то футбольной шишкой, разделил ребят на «Манчестер» и «Ливерпуль», взял деньги и пропал».