«На суде София называла его дядей: Свердловский областной суд обязал россиянку отдать дочь отцу-итальянцу

Короткая ссылка
Екатерина Суслова
Свердловский областной суд встал на сторону гражданина Италии Луиджи Ди Сальвио в его споре с россиянкой Дарьей Ди Сальвио за их общего ребёнка. В феврале суд первой инстанции отказался оставить двухлетнюю дочь Софию с матерью, и Дарья попыталась оспорить это решение. Теперь женщина должна передать ребёнка отцу до 10 мая. Дарья рассказала RT, как прошло заседание и какие шаги она намерена предпринять, чтобы не разлучаться с дочкой.
«На суде София называла его дядей: Свердловский областной суд обязал россиянку отдать дочь отцу-итальянцу
  • © Фото из личного архива

Свердловский областной суд поддержал гражданина Италии Луиджи Ди Сальвио в споре с его бывшей женой, россиянкой Дарьей Ди Сальвио. Экс-супруги судятся из-за их общего ребёнка Софии.

Ранее RT писал, как осенью прошлого года Дарья с дочерью сбежала от мужа в Россию. По её словам, она ушла от Луиджи, так как он несколько раз поднимал на неё руку, а их семейная жизнь сопровождалась постоянными ссорами. 

Луиджи обратился в итальянскую полицию с заявлением о похищении ребёнка, а позднее подал иск в российский суд с требованием вернуть ему дочь.

В феврале Железнодорожный районный суд Екатеринбурга встал на сторону итальянца и обязал Дарью передать ребёнка отцу. Суд сослался на Конвенцию о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей от 1980 года.

Дарья попыталась обжаловать данное решение, однако 5 апреля Свердловский областной суд оставил его без изменений. Согласно постановлению, россиянка должна передать ребёнка отцу не позднее 10 мая 2019 года.

— Дарья, расскажите, как прошло заседание? Что сказала коллегия, вынося решение по вашей апелляции?

— Не могу даже описать своё состояние — я очень сильно устала, измоталась. Эта ситуация очень тяжёлая, и это были очень трудные дни. Во время оглашения решения женщина-докладчица сама заплакала, у неё слёзы капали на мантию из-под очков.

А председатель коллегии судей сказал:«Мы верим вам на слово, уважаемый истец, поэтому мы отдаём вам ребёнка». Это было сказано по поводу обещаний моего бывшего мужа, что в Италии в отношении меня больше не будет вестись уголовное преследование.

— Отозвал ли в итоге Луиджи Ди Сальвио заявление о похищении ребёнка, которое он подал в полицию после того, как вы увезли дочь в Россию?

— Он написал заявление, чтобы отозвать, но никакого итогового решения по этому поводу не предоставил. Дело ещё и в том, что по вменяемым мне статьям не может быть отзыва, потому что это уже публичное обвинение. То есть это уже не мой бывший муж меня обвиняет, меня обвиняет государство.

Также по теме
«Я никогда её не отдам»: россиянка считает несправедливым решение суда о передаче дочери отцу-итальянцу
26-летнюю россиянку Дарью Ди Сальвио могут навсегда разлучить с её дочерью Софией. Суд Екатеринбурга постановил передать двухлетнюю...

У нас с Луиджи до суда было время пообщаться, и я предложила ему мировую. Уголовное дело, которое на мне висит, может быть отозвано только тогда, когда между нами, родителями, будет заключено мировое соглашение — его надо заключить у нотариуса. Но муж отказался, он как будто заранее знал, какое будет решение суда. Это ловушка. По статусу я всё ещё преследуемая в Италии, вчера мне об этом говорили карабинеры, я поддерживаю с ними контакт.

— Когда вы должны передать ребёнка мужу?

— По решению суда я должна в срок до 1 мая уехать вместе с дочкой в Италию. Если я сама не отправлюсь туда, то с 1 по 10 мая я должна передать её отцу. Если до 10 мая этого не произойдёт, то начнут работать судебные приставы.

Если, исполняя решение, я поеду в Италию, меня там могут посадить в тюрьму. Какие гарантии, что я заеду в Италию, и мне ничего не будет? Таких гарантий нет.

— Что вы собираетесь делать дальше?

— Понимаете, если я здесь, в России, проиграла суд с иностранным гражданином, то там, в другой стране, я и подавно проиграю. А наш суд предложил мне ехать туда, в Италию, и там решать свои проблемы. То есть отправляться в страну, где на меня заведено уголовное дело.

В лучшем случае там мне позволят видеться с ребёнком один раз в месяц на один час. Меня уже предупредила итальянская сторона, что мной интересуются социальные службы. Мне сказали, что, как только я въеду, у меня изымут дочь, и она больше никогда не сможет приехать в Россию. И это несмотря на то, что ребёнок — гражданин РФ.

Сейчас мы с адвокатом будем писать надзорную жалобу в прокуратуру, потому что это решение суда просто не укладывается в голове. Плюс будет кассационная жалоба. Мы надеемся оттянуть момент, когда мне надо будет отдавать ребёнка.

В принципе, с юридической точки зрения это неплохое решение — попросить отсрочку исполнения судебного решения хотя бы на месяц, чтобы я дальше могла его обжаловать. Мы будем давить на то, что в отношении меня в Италии ведётся уголовное преследование, и не факт, что муж сделает то, что нужно, чтобы оно прекратилось.

— Понимает ли ваша дочка, что вскоре вас могут разлучить?

 Дочка, слава Богу, улыбается, радуется жизни и ничего не понимает, ей всего два года. У ребёнка хорошее настроение и всё замечательно. Отца на суде она не узнала — называла его «дядей».

Отдавать двухлетнего ребёнка отцу, который за полгода в разлуке про дочь даже не спросил ни разу — как такое вообще возможно? Я спросила его, почему он не интересовался дочерью, а он сказал: «Какой смысл, если она меня уже даже не узнаёт?». Ещё он интересовался, как будет общаться с дочерью без меня — она не говорит по-итальянски.

После заседания он даже не подошёл ко мне, ничего не сказал. Только заявил в суде, что оплатит перелёты и переезды ребёнка, возьмёт эти расходы на себя. Сейчас он даже не выходит на связь.

— Расскажите, есть ли у вас возможность и условия, чтобы самой растить дочь в России?

 Я прилетела в Екатеринбург 26 сентября 2018 года, и 27 сентября я вышла на работу. Я работаю уже полгода, и с работой у меня всё замечательно, у меня прекрасный доход. Работаю в детском театре эстрады в Екатеринбурге, получаю достаточно денег, чтобы снимать квартиру и содержать себя и ребёнка. У меня всё есть, все условия, чтобы растить дочь.

Дочка пока не ходит в садик, но она посещает разные занятия — ходит на хореографию, на танцы — то, что свойственно её возрасту. Большую часть времени она, конечно, проводит со мной, но мне также помогают родители и няня иногда, когда возникают какие-то экстренные случаи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Вступайте в нашу группу в VK, чтобы быть в курсе событий в России и мире
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить