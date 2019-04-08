«На суде София называла его дядей: Свердловский областной суд обязал россиянку отдать дочь отцу-итальянцу

Свердловский областной суд встал на сторону гражданина Италии Луиджи Ди Сальвио в его споре с россиянкой Дарьей Ди Сальвио за их общего ребёнка. В феврале суд первой инстанции отказался оставить двухлетнюю дочь Софию с матерью, и Дарья попыталась оспорить это решение. Теперь женщина должна передать ребёнка отцу до 10 мая. Дарья рассказала RT, как прошло заседание и какие шаги она намерена предпринять, чтобы не разлучаться с дочкой.

Свердловский областной суд поддержал гражданина Италии Луиджи Ди Сальвио в споре с его бывшей женой, россиянкой Дарьей Ди Сальвио. Экс-супруги судятся из-за их общего ребёнка Софии.

Ранее RT писал, как осенью прошлого года Дарья с дочерью сбежала от мужа в Россию. По её словам, она ушла от Луиджи, так как он несколько раз поднимал на неё руку, а их семейная жизнь сопровождалась постоянными ссорами.

Луиджи обратился в итальянскую полицию с заявлением о похищении ребёнка, а позднее подал иск в российский суд с требованием вернуть ему дочь.

В феврале Железнодорожный районный суд Екатеринбурга встал на сторону итальянца и обязал Дарью передать ребёнка отцу. Суд сослался на Конвенцию о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей от 1980 года.

Дарья попыталась обжаловать данное решение, однако 5 апреля Свердловский областной суд оставил его без изменений. Согласно постановлению, россиянка должна передать ребёнка отцу не позднее 10 мая 2019 года.

— Дарья, расскажите, как прошло заседание? Что сказала коллегия, вынося решение по вашей апелляции?

— Не могу даже описать своё состояние — я очень сильно устала, измоталась. Эта ситуация очень тяжёлая, и это были очень трудные дни. Во время оглашения решения женщина-докладчица сама заплакала, у неё слёзы капали на мантию из-под очков.

А председатель коллегии судей сказал:«Мы верим вам на слово, уважаемый истец, поэтому мы отдаём вам ребёнка». Это было сказано по поводу обещаний моего бывшего мужа, что в Италии в отношении меня больше не будет вестись уголовное преследование.

— Отозвал ли в итоге Луиджи Ди Сальвио заявление о похищении ребёнка, которое он подал в полицию после того, как вы увезли дочь в Россию?

— Он написал заявление, чтобы отозвать, но никакого итогового решения по этому поводу не предоставил. Дело ещё и в том, что по вменяемым мне статьям не может быть отзыва, потому что это уже публичное обвинение. То есть это уже не мой бывший муж меня обвиняет, меня обвиняет государство.

У нас с Луиджи до суда было время пообщаться, и я предложила ему мировую. Уголовное дело, которое на мне висит, может быть отозвано только тогда, когда между нами, родителями, будет заключено мировое соглашение — его надо заключить у нотариуса. Но муж отказался, он как будто заранее знал, какое будет решение суда. Это ловушка. По статусу я всё ещё преследуемая в Италии, вчера мне об этом говорили карабинеры, я поддерживаю с ними контакт.

— Когда вы должны передать ребёнка мужу?

— По решению суда я должна в срок до 1 мая уехать вместе с дочкой в Италию. Если я сама не отправлюсь туда, то с 1 по 10 мая я должна передать её отцу. Если до 10 мая этого не произойдёт, то начнут работать судебные приставы.

Если, исполняя решение, я поеду в Италию, меня там могут посадить в тюрьму. Какие гарантии, что я заеду в Италию, и мне ничего не будет? Таких гарантий нет.

— Что вы собираетесь делать дальше?

— Понимаете, если я здесь, в России, проиграла суд с иностранным гражданином, то там, в другой стране, я и подавно проиграю. А наш суд предложил мне ехать туда, в Италию, и там решать свои проблемы. То есть отправляться в страну, где на меня заведено уголовное дело.

В лучшем случае там мне позволят видеться с ребёнком один раз в месяц на один час. Меня уже предупредила итальянская сторона, что мной интересуются социальные службы. Мне сказали, что, как только я въеду, у меня изымут дочь, и она больше никогда не сможет приехать в Россию. И это несмотря на то, что ребёнок — гражданин РФ.

Сейчас мы с адвокатом будем писать надзорную жалобу в прокуратуру, потому что это решение суда просто не укладывается в голове. Плюс будет кассационная жалоба. Мы надеемся оттянуть момент, когда мне надо будет отдавать ребёнка.

В принципе, с юридической точки зрения это неплохое решение — попросить отсрочку исполнения судебного решения хотя бы на месяц, чтобы я дальше могла его обжаловать. Мы будем давить на то, что в отношении меня в Италии ведётся уголовное преследование, и не факт, что муж сделает то, что нужно, чтобы оно прекратилось.

— Понимает ли ваша дочка, что вскоре вас могут разлучить?

— Дочка, слава Богу, улыбается, радуется жизни и ничего не понимает, ей всего два года. У ребёнка хорошее настроение и всё замечательно. Отца на суде она не узнала — называла его «дядей».

Отдавать двухлетнего ребёнка отцу, который за полгода в разлуке про дочь даже не спросил ни разу — как такое вообще возможно? Я спросила его, почему он не интересовался дочерью, а он сказал: «Какой смысл, если она меня уже даже не узнаёт?». Ещё он интересовался, как будет общаться с дочерью без меня — она не говорит по-итальянски.

После заседания он даже не подошёл ко мне, ничего не сказал. Только заявил в суде, что оплатит перелёты и переезды ребёнка, возьмёт эти расходы на себя. Сейчас он даже не выходит на связь.

— Расскажите, есть ли у вас возможность и условия, чтобы самой растить дочь в России?

— Я прилетела в Екатеринбург 26 сентября 2018 года, и 27 сентября я вышла на работу. Я работаю уже полгода, и с работой у меня всё замечательно, у меня прекрасный доход. Работаю в детском театре эстрады в Екатеринбурге, получаю достаточно денег, чтобы снимать квартиру и содержать себя и ребёнка. У меня всё есть, все условия, чтобы растить дочь.

Дочка пока не ходит в садик, но она посещает разные занятия — ходит на хореографию, на танцы — то, что свойственно её возрасту. Большую часть времени она, конечно, проводит со мной, но мне также помогают родители и няня иногда, когда возникают какие-то экстренные случаи.