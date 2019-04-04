Фиксация поведения: в Москве начали устанавливать новейшие дорожные камеры

Количество стационарных дорожных камер на московских дорогах в 2019 году может превысить 2 тыс. Как выяснил RT, столичные власти в ближайшее время планируют объявить тендер на аренду 400 комплексов. Кроме того, подрядчик уже устанавливает 200 камер, которые были арендованы городом в рамках контракта, заключённого в декабре прошлого года. Помимо этого обновляются и мобильные комплексы фиксации на так называемых парконах. Как рассказывают эксперты, новые системы придут на смену привычным комплексам «Стрелка» и «Автоураган». По мнению специалистов, они обладают более широким функционалом и будут работать гораздо эффективнее.

Столичные власти впервые за несколько лет начали устанавливать на дорогах новые комплексы фиксации нарушений ПДД. В общей сложности до конца года может быть установлено 600 новых стационарных камер, после чего их общее количество в Москве превысит 2 тыс.

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы рассказали RT, что сейчас на улицах города установлено 1463 стационарных комплекса. Эта цифра не меняется уже несколько лет, и столичные власти неоднократно отмечали, что в дальнейшем число камер увеличится.

Сейчас нарушения фиксируют различные модификации комплексов «Стрелка» и «Автоураган». В прошлом году в городе появилось также 100 стационарных комплексов «Стрит Фалькон». Эти камеры, вызывающие бурную реакцию столичных автомобилистов, фиксируют только нарушения правил остановки и стоянки.

Отметим, что речь идёт не о покупке комплексов, а об их аренде. Пятилетний контракт подразумевает, что подрядчик будет самостоятельно обеспечивать работоспособность комплексов. При этом арендная плата будет рассчитываться по количеству часов, которые камера исправно функционировала, а не по количеству собранных с водителей денег. В ЦОДД подобную схему считают «удобной и эффективной» для городского бюджета. После окончания контракта все комплексы перейдут в собственность города.

Первый подобный тендер был проведён в конце прошлого года — город арендовал 200 комплексов, которые установят в течение полугода после заключения контракта, то есть к концу июня.

«В этом году мы начали их устанавливать. Места определялись ГИБДД, выбраны с учётом аварийности, в том числе особое внимание уделяется непропуску пешеходов. В частности, до конца мая ЦОДД планирует установить 50—70 комплексов, фиксирующих непропуск автомобилями пешеходов», — рассказали RT в ЦОДД.

По данным сайта госзакупок, победителем тендера стало ООО «Спецдорпроект», а общая сумма пятилетнего контракта составила 1,162 млрд рублей.

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Поставщик должен установить комплексы, способные фиксировать десятки видов различных нарушений, многие из которых технически недоступны ранее установленным дорожным камерам.

В частности, новые системы смогут фиксировать нарушение правил пользования телефоном за рулём, непристёгнутый ремень безопасности или отсутствие шлема у мотоциклистов, непредоставление преимущества велосипедистам и так далее.

Помимо этого в ЦОДД планируется масштабная замена камер «парконов» — автомобилей с мобильным комплексом фиксации нарушений правил парковки, стоянки и остановки.

«В прошлом году мы провели конкурс. Сейчас в Москве курсируют 250 «парконов», на которых мы обновляем 140 камер, ранее уже обновили 80 штук. Обновление парка камер — нормальный процесс. Рынок камер постоянно развивается. Появляются новые и более универсальные», — отметили в ЦОДД.

Между тем самый крупный тендер на аренду 400 стационарных комплексов, также объявленный в конце прошлого года, в итоге по инициативе городских властей был отменён.

«Это было связано с поиском более универсальных и адаптированных для Москвы устройств. В этом году мы вернёмся к этому вопросу», — заявили в ЦОДД.

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В ведомстве не уточнили, когда именно это произойдёт. Однако даже в случае, если тендер будет объявлен в ближайшее время, есть вероятность, что конкурсные процедуры, а также монтаж, подключение и настройка всех устройств займут достаточно много времени. Можно предположить, что до конца года все 400 новых камер установить не получится. Однако эксперт в сфере автоматизированных систем фото- и видеофиксации нарушений ПДД Сергей Ласкин отмечает, что власти, вероятнее всего, проведут эти работы до конца 2019 года.

«Отменённый в декабре тендер на 400 камер, по моим данным, на 99% будет объявлен в самое ближайшее время и все эти комплексы по этому контракту до конца года будут установлены», — рассказал RT Ласкин.

По его словам, декабрьский конкурс ЦОДД был отменён из-за того, что заказчик решил более тщательно проработать вопрос, какие именно нарушения должны фиксировать арендуемые камеры.

Ласкин отмечает, что применительно к сфере фотовидеофиксации в столице произошла «смена парадигмы»: сейчас городские власти стремятся устанавливать комплексы, не отдавая предпочтения определённым типам устройств, как раньше, а выбирая наиболее эффективные образцы.

«Все устали от критики, когда камеры массово работают кое-как или вообще не работают, штрафы не выписываются, и теперь город хочет брать не только количеством комплексов, но и их качеством. На смену устаревшим «Стрелкам и «Автоураганам» приходят современные и относительно недорогие комплексы, которые значительно превосходят их с точки зрения надёжности и функционала. Идёт эволюция, и это радует», — полагает эксперт.