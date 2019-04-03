Путин и Токаев провели пресс-конференцию по итогам переговоров

3 апреля в Москве состоялись первые переговоры Владимира Путина и нового президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Поездка в Россию стала первым зарубежным визитом Токаева на посту главы государства. Лидеры обсудили ключевые темы двусторонних отношений, а также перспективы интеграционных процессов на евразийском пространстве. RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции.