«Живём с детьми на 6,5 тысячи рублей в месяц»: сирота из КЧР продолжает бороться за положенное ей по закону жильё

Сироте из КЧР Ольге Ширковой помогли собрать деньги на ремонт аварийной квартиры, где она вынуждена ютиться с двумя маленькими детьми. Свою собственную квартиру от государства Ольга даже при благоприятном стечении обстоятельств получит не скоро. Сейчас она с помощью прокуратуры готовится судиться за право восстановиться в очереди на жильё. А пока неравнодушные граждане помогли собрать средства малоимущей матери-одиночке. RT уже рассказывал историю Ольги, которая выживает на 6,5 тыс. рублей, но помощи от местных чиновников пока не последовало.

© Кадр из видео Ольги Ширковой

Жительница Черкесска Ольга Ширкова, историю которой недавно рассказывал RT, смогла собрать средства на ремонт своего временного аварийного жилья. В частности, сейчас благодаря пожертвованиям неравнодушных граждан в квартире появится ванна — до сих пор 26-летней матери-одиночке и двум её маленьким детям приходилось обходиться без неё.

Призыв помочь Ольге и её банковские реквизиты первой опубликовала депутат гордумы Черкесска Алина Чикатуева, которая с недавних пор поддерживает и регулярно помогает Ольге финансово. О её ситуации также рассказал RT в рамках социального проекта «Дальше действовать будем мы».

Помощь неравнодушных

«Благодаря помощи Алины и вашего телеканала удалось собрать 126 тыс. рублей. Для меня это огромные деньги. Уже куплены все необходимые материалы: сантехника, трубы, раковина, полстены уже сделано, которая будет перегородкой. Сама ванна поставлена, пол сделан, завтра будут вешать натяжной потолок — в общем, ремонт идёт вовсю», — рассказала RT Ольга.

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По её словам, на ремонт уйдёт далеко не вся собранная сумма и уже запланированы новые покупки.

«Хочу купить детям двухъярусную кровать, потому что сейчас мы спим все на одном диване. Если после этого что-то останется, то дочке скоро в школу и, наверное, отложу что-то на это», — добавила Ольга.

По её словам, даже после публикации в федеральном СМИ никто из местных чиновников пока не позвонил ей и не предложил какую-то помощь.

«Только прокуратура сейчас мне помогает с иском и, конечно, Алина — она каждый день звонит и всегда на связи. В самое ближайшее время прокуратура города должна обратиться в суд с иском о восстановлении меня в очереди на жильё. Уже после этого будем подавать второй иск о предоставлении его вне очереди», — делится она последними новостями.

Непростая судьба

Напомним, мать Ольги много лет назад из-за асоциального образа жизни была лишена родительских прав. Сейчас она живёт в трёхкомнатной квартире, где прописаны также Ольга с детьми. Однако жить там Ширкова не может: она просто боится за детей, так как мать злоупотребляет алкоголем. В целом отношения с матерью у Ольги крайне напряжённые — та даже пыталась через суд выписать из квартиры двух своих внуков, но сделать это ей пока не удалось.

Расставшись с гражданским мужем, Ольга оказалась на улице и сейчас живёт в аварийной квартире своей знакомой, которая совершенно не приспособлена для проживания с пятилетней дочкой и годовалым сыном. В перспективе она хотела бы не ограничиваться ванной и отремонтировать всю квартиру.

Из-за бюрократических формальностей Ольга так и не попала в очередь на положенное сиротам государственное жильё. В предыдущем материале мы рассказали о позиции Минобразования и местной прокуратуры. В сложившейся ситуации фактически обвинили саму Ольгу, которая якобы слишком поздно, только в прошлом году, обратилась в госорганы за помощью. Из-за того что ей уже больше 23 лет и она не может встать в очередь, единственный способ сделать это — решение суда, который Ольге только предстоит.

Однако, как оказалось, описанная чиновниками и прокуратурой картина не отражает всей полноты ситуации. Ольга рассказывает, что уже много лет безрезультатно ходит по чиновничьим кабинетам.

«Живём с детьми на 6500 рублей в месяц»

По словам Ольги, она впервые обратилась в Министерство образования КЧР не в прошлом году, а много лет назад.

«Там мне дали перечень документов, которые нужно предоставить. Среди них была справка о том, что я нуждаюсь в жилье, но мэрия мне в этой справке тогда отказала. Они и сейчас отказывают, и, насколько я уже сейчас понимаю, они действительно формально не могут её предоставить. Но без неё Министерство образования все эти годы даже официальный отказ в постановке в очередь мне не давало», — говорит Ольга.

По словам женщины, справку об отказе ей предоставили в прошлом году только под жёстким нажимом прокуратуры. «До этого они не только отказывали, но даже порой просто не принимали меня. Всё это продолжалось с 2012 года, но по официальным бумагам я к ним пришла якобы лишь в прошлом году», — говорит она.

Таким образом, Ширкова много лет ходила по замкнутому кругу: чтобы встать на очередь, ей нужна была справка, которую ей никто не давал. А не давали потому, что формально у Ольги есть прописка в квартире матери и её метража вполне достаточно для проживания даже с двумя детьми. К тому же, когда чиновники приходили, чтобы осмотреть квартиру, где прописана девушка, их туда просто не пускала её мать.

Самое обидное, сетует сирота, что именно по вине органов опеки она не получила долю в квартире, где сейчас живёт её мать.

«В 2006 году был суд. Опекун (моя бабушка) хотел включить меня в приватизацию этой квартиры, но опека настояла, что делать этого не надо, так как мои права не нарушены, а я, когда вырасту, буду жить в квартире от государства, которую потом получу. В итоге, когда в 2007 году бабушка умерла, квартира целиком перешла моей лишённой родительских прав матери. А потом меня оттуда выгнали, потому что опека не смогла её за мной закрепить», — объясняет Ольга.

Из-за двух маленьких детей работать она не может, и у неё очень тяжёлое финансовое положение.

«Я получаю пособие 6200 на младшего ребёнка, так как в КЧР оно выплачивается только на детей до полутора лет. Ещё получаю 278 рублей как мать-одиночка. Вот на эти 6500 в месяц мы с детьми и живём», — рассказывает она.

К отцу детей у девушки претензий нет. «Я сама с ним рассталась по определённым причинам, но отношения у нас хорошие и от детей он не отказывался. Провёл в этой квартире воду, канализацию. Раньше он помогал, а сейчас у него самого тяжёлая жизненная ситуация, поэтому помощь сейчас нерегулярная. Но если бы он не покупал одежду детям, я вообще не знаю, как бы мы жили», — говорит Ольга.

По её словам, после того как в прошлом году о ней впервые в соцсетях рассказала Алина Чикатуева, ей стали звонить из мэрии и правительства.

«Меня начали вызывать, спросили, почему я жалуюсь, ведь я сама, по их мнению, виновата в том, что у меня нет жилья. Я им объясняю, что здесь до вас сидели женщины, они меня до слёз доводили, говорили: «А что ты детей понарожала, подавай на алименты, папика себе найдёшь богатого, купит тебе квартиру». Я им тогда на это говорила, что просто дайте то, что мне положено по закону», — вспоминает Ольга.

Предложение сдать на время детей в детдом ей неофициально делали и в мэрии — так ей было бы легче встать на ноги. Ольга такой совет с негодованием отвергла.

Отчаявшись получить жильё, она несколько лет назад написала письмо Владимиру Путину.

«Не знаю, кто именно писал ответ, но там было, что, мол, какие у вас претензии к мэрии и властям КЧР, они же выделили вам финансовые средства и устроили на работу нянечкой в детский сад. Денег мне действительно дали, 10 тыс., но я вообще никогда не работала официально. У меня даже нет трудовой книжки», — рассказывает Ширкова.

По её словам, должность ей действительно предложили, но на необходимую для работы в садике медкомиссию у неё просто не нашлось средств. Тем не менее чиновники отрапортовали, что Ольга трудоустроена.

Молчание чиновников

В минувшем декабре она в электронной форме обращалась в мэрию Черкесска с просьбой помочь ей с обустройством ванной, но в ответ чиновники сказали, что никакого обращения не получали, и с ванной так и не помогли.

Ольга осознаёт, что даже в случае победы в суде ждать квартиры ей придётся долго.

«Есть знакомая девушка, которая стоит в очереди 11 лет. Несколько лет она была в списке 11-й, сейчас очередь сдвинулась — и она стала 34-й. Как такое может быть? А ей уже за 30. И таких историй навалом. Я уже не знаю, куда мне ещё написать, куда нажаловаться, чтобы они начали шевелиться», — сетует она.

После первой публикации об Ольге Ширковой RT обратился за разъяснениями в правительство республики и мэрию Черкесска. В руководстве КЧР посоветовали обратиться в конкретные министерства, которые могли бы помочь Ольге, в частности Минимущества и Минтруд. Туда RT обратится в ближайшее время. Тем временем в Минобразования призывают дождаться решения по предстоящему иску Ольги. Никаких резервных фондов у ведомства нет, а комната в общежитии, которую они могли бы предоставить, Ольге с детьми не подходит.

В мэрии на запрос RT пока также не отреагировали, общение с пресс-службой происходит в мессенджерах — на телефонные звонки в отделе по связям со СМИ несколько дней не отвечали.

RT продолжит следить за судьбой Ольги Ширковой.