В Карачаево-Черкесии мать с двумя детьми пытается добиться положенного ей жилья

В Карачаево-Черкесии мать-одиночка с двумя маленькими детьми добивается положенного ей жилья. Ольга Ширкова — сирота, однако по достижении 18 лет власти не выдали ей квартиру. Сейчас молодую женщину приютила знакомая, но там очень плохие условия. Ширкова не может устроиться на работу, потому что её младшему ребёнку всего год. Единственный источник дохода семьи — детские пособия. Сейчас на проблему Ширковой обратили внимание местные чиновники. RT связался с представителями республиканского Министерства образования и прокуратуры. Как рассказали в ведомствах, они помогли женщине составить исковое заявление — Ольге через суд придётся добиваться права на предоставление жилья вне очереди.

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Жительница Черкесска, в одиночку воспитывающая двоих малышей, пытается добиться положенного ей по закону жилья. 26-летняя Ольга Ширкова — сирота, однако до сих пор не получила квартиру, которую ей должны были выделить по достижении 18 лет.

Мать Ольги в своё время лишили родительских прав, она отсидела срок в колонии, а сейчас часто ведёт себя неадекватно, так как злоупотребляет алкоголем. У Ольги нет своей доли в четырёхкомнатной квартире матери, а переезжать туда она не хочет, опасаясь за жизнь и здоровье детей.

После расставания с гражданским мужем Ольга вынуждена скитаться по знакомым. Женщина в одиночку заботится о пятилетней дочке и годовалом сыне. При этом в доме подруги, где она сейчас находится, нет никаких, даже элементарных условий для проживания с детьми.

Выживает Ольга лишь благодаря детским пособиям. При отсутствии родственников ей не с кем оставить детей, чтобы устроиться на работу.

По данным местного издания «Политика 09», которое в январе рассказало историю Ширковой, женщина обращалась во все возможные инстанции, но помощи не получила. Более того, чиновники, как отмечается в публикации, порой игнорировали её обращения, оставляя их без ответа.

На тяжёлую ситуацию, в которую попала молодая мать, ранее обратила внимание депутат гордумы Черкесска Алина Чикатуева, которая иногда навещает Ольгу, привозит ей продукты и лекарства.

«У Оли очень обманчивая внешность. Кажется, что она хрупкая и слабенькая, но на самом деле это сильный, мужественный и очень смелый человек. Мы знакомы уже полгода, и я не перестаю удивляться, сколько силы и доброты в этой девочке», — рассказала Чикатуева об Ольге в своём Instagram.

По словам Алины, мать сама отказалась от Ольги, и та воспитывалась сначала в детском доме, а потом у бабушки, которая забрала её к себе. Впоследствии личная жизнь Ольги сложилась не очень удачно — она в разводе.

«При этом у неё нет даже своего жилья! Мать выписала её из квартиры, государство не предоставило жильё, и она вынуждена жить у подруги, которая её приютила. Сейчас мы разбираемся в этом вопросе и выясняем, насколько правомерно ей было отказано в жилье, ищем возможности сделать так, чтобы Оля получила квартиру от государства. С двумя детьми она живёт на пособия! Финансовая ситуация настолько тяжёлая, что у Оли не хватает денег даже на продукты и лекарства детям. Сегодня была в гостях у них, сердце кровью обливается от такой несправедливости... Но при этом Оля не отчаивается, радуется жизни и улыбается», — написала Чикатуева.

«Помогали чем могли»

В Минобразования и науки КЧР RT заявили, что Ольга Ширкова очень долго не обращалась к ним, однако после того, как она это сделала, ей оказали помощь.

«До недавнего времени она к нам вообще не обращалась, я не очень понимаю почему. Поэтому и на учёте по жилью её нет. Когда она пришла, мы ей помогли чем могли в данной ситуации», — рассказала RT консультант отдела воспитательной работы, дополнительного образования и защиты прав детей Изета Коджакова.

Чиновник отметила, что со стороны Минобразования Ольге был нужен официальный отказ во включении в список детей-сирот на получение жилья в связи с достижением возраста 23 лет.

«Этот документ нужен для суда, чтобы потом её включили в список на внеочередное получение жилья, — отмечает Коджакова. — Также лично я выдала ей для суда справку из Росреестра. Ольга посетовала, что там она стоит больше 1 тыс. рублей, а это существенные для неё деньги, и я дала её бесплатно».

По словам чиновника, больше министерство в данной ситуации сделать ничего не может, потому что приобретением жилья занимается Минимущество КЧР. Коджакова подчёркивает, что разъяснила Ольге, как действовать дальше, чтобы всё правильно оформить.

«Лучше подать в суд сразу два иска, чтобы её не просто включили в список на получение жилья, а предоставили его вне очереди. У Минимущества есть отдельный список из решений судов о внеочередном предоставлении жилья, которые надо исполнить, но он намного короче и двигается быстрее, чем наш общий список детей-сирот, имеющих право на жилплощадь», — пояснила Коджакова.

По её словам, в списке, который ведёт Министерство образования и науки, в настоящее время около 700 человек, а в списке Минимущества, сформированном из тех, кому присудили выдачу квартиры вне очереди, — около 90 человек. При этом обе очереди продвигаются медленно, и даже в случае положительного решения суда Ширкова, скорее всего, получит жильё нескоро.

«В прошлом году в общей сложности Минимущество купило 26 квартир, из них 12 квартир достались тем, кто в нашем списке, а 14 квартир — тем ребятам, кому (должны были их выдать. — RT) по решению суда», — рассказала Коджакова.

После публикации в СМИ свою проверку работы Минобразования и науки провела прокуратура КЧР.

Как рассказали RT в надзорном ведомстве, было установлено, что Ольга Ширкова воспитывалась бабушкой и в детском доме не содержалась. За получением положенного ей жилья она впервые обратилась в Минобразования и науки с заявлением только 25 мая 2018 года.

«Приказом Минобра КЧР от 25.06.2018 №640 ей отказано в постановке на учёт в связи с достижением возраста 23 лет. Данное решение Минобра законно», — сообщили в прокуратуре.

Также в надзорном ведомстве установили, что органы опеки Черкесска оказали Ширковой правовую помощь — подготовлены материалы и исковое заявление в суд с требованиями о восстановлении срока постановки на учёт. Таким образом, по решению суда женщину должны включить в список очередников и обеспечить жильём, отмечают в прокуратуре.

Ведомство поручило городской прокуратуре Черкесска взять на контроль вопрос о защите жилищных прав молодой матери, но в суд она ещё не обратилась.

«Органом опеки подготовлено вышеуказанное заявление в суд. В связи с нахождением Ширковой на лечении в инфекционной больнице с ребёнком и недавней выпиской в настоящее время ею осуществляется сбор документов, которые необходимо приложить к заявлению для обращения в суд», — добавили в ведомстве.

RT будет следить за дальнейшей судьбой Ольги Ширковой.