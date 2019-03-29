«Был спокойным, занимался спортом»: сбежавший из части в Тверской области военнослужащий найден мёртвым

В Тверской области старший сержант Денис Белоусов, проходивший службу по контракту, сбежал из части с автоматом и комплектом патронов. Через несколько часов 27-летнего военного обнаружили мёртвым в одном из брошенных домов неподалёку, там же было найдено оружие. Сообщается, что перед побегом мужчину поймали за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, отмечается, что он конфликтовал со своей девушкой.

Старший сержант Денис Белоусов ушёл с территории воинской части во Ржеве ранним утром 29 марта. С собой 26-летний военный, служивший по контракту в должности старшины роты, взял похищенный с оружейного склада автомат Калашникова и патроны к нему. Как выяснилось позднее, Белоусов покончил с собой — спустя четыре часа его тело обнаружили в заброшенном дачном доме неподалёку.

В пресс-службе Западного военного округа Минобороны России заявили, что там же были найдены оружие и боеприпасы.

«29 марта сего года военнослужащий по контракту одного из соединений Западного военного округа, дислоцированного в районе г. Ржев, самовольно покинул территорию воинской части с оружием. Поисковой группой командования воинской части ржевского гарнизона в одном из нежилых зданий обнаружено тело военнослужащего по контракту без признаков жизни. При нём обнаружены оружие и боеприпасы.

По докладу с места, наиболее вероятной причиной смерти военнослужащего по контракту, ранее самовольно оставившего воинскую часть с оружием в ржевском гарнизоне, является суицид», — отмечают в пресс-службе.

Как сообщили в Минобороны, для установления всех обстоятельств происшедшего на месте работает комиссия Западного военного округа с представителями правоохранительных органов.

В данный момент устанавливается, что происходило перед трагическим происшествием. По одной из версий, контрактник мог поссориться со своей девушкой. Как пишут СМИ, находясь в увольнении за пределами воинской части, мужчина выпил и нетрезвым сел за руль.

Сообщается, что нарушителя остановили полицейские. Белоусов не стал отказываться от освидетельствования. По данным СМИ, сотрудники ГИБДД составили протокол по ст. 12.8 КоАП РФ, отстранили водителя от управления, а машину эвакуировали на штрафстоянку.

«Он был в состоянии алкогольного опьянения. За несколько часов до этого его лишили водительского удостоверения за пьяную езду», — приводит ТАСС слова источника в правоохранительных структурах.

Как удалось выяснить журналистам, ночью Белоусов пришёл в воинскую часть и обманом получил у дежурного оружие — автомат Калашникова, четыре магазина со 120 патронами, штык-нож, бронежилет и каску.

Как сообщается, мужчине удалось покинуть часть вместе с амуницией и автоматом и скрыться в лесу.

Военные и сотрудники Росгвардии сразу же приступили к поискам беглеца. В область были стянуты дополнительные силы, введён план «Сирена» и создан оперативный штаб. Тогда сообщалось, что дезертир мог скрыться на собственном автомобиле.

«Сотрудники Росгвардии по Тверской области задействованы в поисках данного военнослужащего. Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности населения», — отметили ранее в пресс-службе.

В правительстве Тверской области заявили, что операцию по поискам военного взял на личный контроль губернатор региона Игорь Руденя. Он потребовал от правоохранительных органов в первую очередь обеспечить безопасность граждан.

В настоящий момент по факту гибели Белоусова следственное управление СК по Тверской области проводит проверку. О возбуждении уголовного дела правоохранительные органы не сообщают.

Известно, что Белоусов был на хорошем счету в части. Судя по страницам погибшего в соцсетях, он активно занимался спортом и занимал призовые места на соревнованиях по пауэрлифтингу.

«Спортсмен и добрый парень»

Знакомые Белоусова не могут поверить в произошедшее. По их словам, он жил во Ржеве вместе с матерью после того, как развёлся с женой. Собеседники RT характеризуют Белоусова как неконфликтного человека, у которого складывались добрые отношения с окружающими.

«Он был очень хорошим, добрым и весёлым парнем. Ничего аномального, ничего, что помогло бы объяснить то, что случилось с ним. До сих пор отхожу», — отметила в беседе с RT знакомая военного Ксения Матвеева.

«Мы служили с ним вместе. Был спокойным парнем, спортсменом», — говорит RT сослуживец Белоусова Артём Фофанов.

Один из друзей Белоусова заявил журналистам, что не верит, что мужчина мог совершить самоубийство. Он рассказал, что знал погибшего с детства и точно уверен, что тот «не конченый наркоман».