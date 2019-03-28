«Принцип неотвратимости наказания»: ФСБ задержала члена банды, причастной к теракту в московском метро в 2010 году

Сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали в Дагестане члена банды, причастной к теракту в метрополитене Москвы в 2010 году. Тогда погибли 40 человек. Подозреваемому будут предъявлены обвинения в совершении террористического акта в составе организованной группы, сообщили в СК. Он доставлен в столицу для проведения следственных действий.

В Дагестане сотрудники ФСБ задержали участника банды, причастной к теракту в московском метро в 2010 году. Об этом заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности в целях реализации принципа неотвратимости наказания во взаимодействии со Следственным комитетом РФ в Хасавюртовском районе Республики Дагестан задержан член бандгруппы Вагабова, — приводит ТАСС сообщение ЦОС ФСБ. — Названная преступная группировка причастна к организации взрывов, совершённых террористками-смертницами 29 марта 2010 года в Москве на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры».

Отмечается, что задержанный был доставлен в Москву для проведения следственных действий. Ему будут предъявлены обвинения в совершении теракта в составе организованной группы, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«В тесном взаимодействии с сотрудниками ФСБ и МВД России следствием установлен и 27 марта задержан в Республике Дагестан ещё один член данной организованной группы. В настоящее время подозреваемый доставлен в Москву. Сегодня ему планируется предъявить обвинение в совершении в составе организованной группы террористических актов. Перед судом возбуждено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказала она.

Главарь бандформирования Магомедали Вагабов, напомнили в ФСБ, был уничтожен ещё в 2010 году.

Помимо него в банду «Новокостекский джамаат» входили Гаджи Алиев, Ахмед Рабаданов, Али Исагаджиев, Шамиль Магомеднабиев, Мурад Щащаев, а также террористки-смертницы Марьям Шарипова и Джанет Абдуллаева. Задачей бандформирования было устраивать теракты в России.

Организаторы теракта были ликвидированы, когда оказывали вооружённое сопротивление. Один из боевиков, непосредственно причастный к теракту (он сопровождал смертниц из Дагестана в Москву), был уничтожен 6 февраля 2013 года.

«До сегодняшнего для Гусен Магомедов оставался последним соучастником, непосредственно причастным к организации и осуществлению терактов в московском метро в марте 2010 года… Сегодня справедливое возмездие настигло последнего из них», — говорилось в релизе Национального антитеррористического комитета.

Теракт в московском метро

Напомним, теракт в метрополитене Москвы произошёл 29 марта 2010 года. На станциях «Лубянка» и «Парк культуры» Сокольнической линии с интервалом менее часа были произведены два взрыва — сначала в 07:57, а затем в 08:36. Оба взрыва произошли в вагонах электропоездов.

В тротиловом эквиваленте мощность взрывного устройства, которое было приведено в действие на станции «Лубянка», составила около четырёх килограммов, а на станции «Парк культуры» — до двух килограммов. Также использовались болты и нарубленная арматура в качестве поражающих элементов.

Также по теме День памяти: ровно три года назад московское метро сотрясли теракты 29 марта 2010 года в столичном метро на станциях «Парк культуры» и «Лубянка» прогремели взрывы, которые унесли жизни 40 человек....

В обоих случаях самоподрыв совершили смертницы. 36 человек погибли на месте: 24 на станции «Лубянка» и 12 — на «Парке культуры». Впоследствии скончались ещё четверо. 88 пострадавших были госпитализированы.

Сразу после инцидента началась эвакуация. В общей сложности сотрудники МЧС и ГУП «Московский метрополитен» вывели из метро более 3,5 тыс. человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В рамках него пострадавшими были признаны 168 человек. 13 мая того же года директор ФСБ Александр Бортников в разговоре с занимавшим тогда пост президента России Дмитрием Медведевым сообщил, что исполнители и организаторы терактов были установлены.

Следствие утверждает, что метрополитен как место подрыва был выбран для достижения общественного резонанса и в России, и за границей. Сами смертницы применили свои взрывные устройства в моменты наибольшего скопления людей — когда электропоезда останавливались.