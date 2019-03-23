«Нужно очень много терпения»: как спасатель из Новороссийска взял под опеку бездомного старика

В Совете по правам человека при президенте России намерены разработать механизм оформления опеки над бездомными пенсионерами. Такой опыт уже есть, в частности, в Краснодарском крае, где этот процесс регулируется специальным законом регионального Минсоцразвития. RT пообщался с местным спасателем Алексеем Ефремовым, который пять лет назад решил «усыновить» бездомного старика. Алексей рассказал, как он пришёл к такому решению, с какими проблемами столкнулся и какой была реакция его семьи.

Пять лет назад 36-летний спасатель из Новороссийска Алексей Ефремов оформил опекунство над бездомным стариком.

«Меня в 2014 году на месяц отправляли с работы на переподготовку для повышения квалификации, а дома — беременная жена и старенькая бабушка. Нужно было найти им человека для помощи по хозяйству, — рассказывает Алексей Ефремов. — Знакомый посоветовал нанять мужичка, охранявшего гаражи в посёлке Владимировка. Поехал поговорить с ним. Сразу понял, что это бомж, но был он трезв и достаточно опрятен. В общем, стукнули мы с ним по рукам».

Так в жизни Ефремова появился бывший столяр Новороссийского вагоноремонтного завода Виктор Каргин.

Алексей — профессиональный спасатель, работает в новороссийском муниципальном бюджетном учреждении «Служба спасения».

«Он и по жизни спасатель, — призналась жена Ефремова Наталья. — Однажды привёз домой тойтерьера. Говорит: «Вместе с полицией квартиру по вызову соседей вскрывали, а там возле умершего хозяина скулит собачонка — как её можно было оставить?» Ну, добрый он у меня».

«Хороший человек, да водка сгубила»





В пригородном посёлке Горный, где живёт семья Ефремовых, Каргина привели в порядок, накормили и поселили в небольшом отдельно стоящем доме на участке. Раньше пожилой человек жил в «ракушке» без отопления и спал на матрасе.

«Он был счастлив и старался отплатить добром за добро, — вспоминает Алексей Ефремов. — Я каждый день звонил жене, спрашивал, как он себя ведёт. Не буду скрывать, поначалу Наталья приняла Виктора неласково. Но потом докладывала мне, что и за бабой Ниной он присматривает, и кур вовремя кормит, и любую просьбу выполняет».

© Фото из личного архива

Виктор Каргин оказался не только хорошим работником, но и великолепным рассказчиком. Соседи Ефремовых тоже перестали его опасаться и вскоре, встречаясь на улице, подолгу с ним беседовали.

«Вернувшись с учёбы, я решил помочь Виктору с восстановлением документов, — отмечает Алексей Ефремов. — По-человечески жалко его стало. Хороший человек, да водка сгубила, как многих».

По словам Алексея, около 40 тыс. рублей ушло на оплату услуг юриста и получение справок. Каргин получил новый паспорт взамен утерянного. На Новороссийском вагоноремонтном заводе помогли восстановить трудовую книжку. Проблема возникла с оформлением пенсии: мужчина состоял на наркологическом учёте. Алексей возил бездомного сдавать анализы и на приём к наркологу, после чего Каргина с учёта сняли.

«И вдруг я понял, что всё это — мартышкин труд, — говорит Алексей. — Уйдёт он на улицу бомжевать, где опять начнёт пить и вновь потеряет документы. Сходил в соцзащиту, там посоветовали оформить над Каргиным опекунство: в Краснодарском крае есть закон, позволяющий это сделать. Так я Витю и «усыновил».

Роковая ошибка





После этого с Виктором начались проблемы.

«Я совершил роковую ошибку, — вспоминает Ефремов. — Отдал Виктору всю его первую пенсию, девять с небольшим тысяч рублей. Прихожу вечером к нему, а на столе «джентльменский набор» алкоголика: портвейн, пиво, настойка боярышника. И сам он уже пьяный».

Алексей отобрал у опекаемого всё недопитое спиртное, вылил на грядки. Ночью Каргин исчез.

Изредка Алексею сообщали, что Виктора вроде бы видели то в Новороссийске, то в пригородных посёлках. Спасатель ездил на поиски, но каждый раз возвращался ни с чем. Каргина нашли через полгода.

«Мне позвонили, поехал: точно, в лопухах у дороги он лежит, — рассказывает Алексей. — Мама дорогая! Грязный, вонючий, на ногах струпья».

Ефремов вызвал скорую помощь. Лечили Виктора долго: и печень больная, и сердце не в порядке.

После больницы старик снова начал употреблять алкоголь. Он украл у Алексея бензопилу, продал и пропил деньги. После серьёзного разговора с опекуном Каргин тащить вещи со двора перестал, но быстро нашёл другой источник дохода.

«В нашем посёлке известный на всю округу храм, — говорит Алексей. — Люди приезжают в Горный даже издалека. Вот наш опекаемый и повадился там милостыню просить. Подают ему больше других нищих и охотно: лицо благостное, человек он приветливый. Он и сейчас периодически у церкви попрошайничает, а бутылки домой в рукаве проносит. Не всегда успеваю вовремя изъять и вылить спиртное».

«Он хоть по крови не родня, но и не чужой уже»

За опеку над недавним бездомным спасатель ежемесячно получает 3000 рублей. Также он распоряжается пенсией Каргина. По словам Ефремова, все средства тратятся на еду, одежду и лекарства для Виктора.

«Денег на этом не заработаешь, а хлопот и с обычными стариками много, — говорит Ефремов. — Очень много терпения надо опекуну».

Однажды Алексей Ефремов съездил к его родным. «Подумал, может, дети захотят с отцом повидаться», — объясняет он.— Бывшая жена удивилась, что Виктор ещё жив. Все права на собственность были отсужены при разводе, а обе дочери встречаться с отцом отказались.

«Я впервые выпил в 35 лет, — рассказывает Виктор Каргин. — Потом папа умер, потом сестра меня бросила, затем жена. Вот Лёша с Наташей меня не бросают. Я им по настроению помогаю, но иногда нарушаю то, что они меня просят. Сегодня вот чуть-чуть нарушил».

© Фото из личного архива

Наталья Ефремова просит не особо верить словам опекаемого.

«Он у нас сказочник, выдумывает на ходу. Боремся с его пьянством постоянно, но это не привычка у него, а болезнь. Привыкли, ведь в России многие живут с пьющими родственниками. Нам он хоть по крови не родня, но и не чужой уже. Пьяным не буянит, а трезвый он как телёнок. Не привередливый. Молоко только не пьёт, а так что даём, то и ест. Наши дочки, десятилетняя Соня и пятилетняя Маша, зовут его Витёк, он с ними играет».

Нельзя заставить





На прошедшем в марте специальном заседании Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека обсуждался вопрос о передаче в приёмные семьи бездомных пенсионеров. При этом глава СПЧ Михаил Федотов сказал, что механизм такого опекунства уже отработан на приёмных детях.

Впрочем, есть и более наглядные примеры. В частности, на Кубани одиноких стариков стали брать под опеку с 2012 года. Сейчас этот процесс регулируется в соответствии с приказом регионального Министерства социального развития и семейной политики «Об организации приёмной семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов в Краснодарском крае».

«За этот период в Новороссийске было принято на попечение в приёмные семьи 18 человек, — рассказывает RT заместитель директора Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Новороссийский центр социального обслуживания населения» Ирина Мацокина. — Опекуны осуществляют уход за пожилыми людьми, которые остались без семьи или помощи родных».

Ирина Мацокина считает, что брать опекунство над бездомными никого нельзя заставить.

«Это очень сложное решение, которое человек должен принимать самостоятельно, заранее взвесив все возможные риски и последствия», — говорит она.