«Подтвердил высокие характеристики»: завершились госиспытания нового пистолета для военнослужащих РФ

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения и Минобороны РФ завершили государственные испытания нового пистолетного комплекса под патрон 9 х 21. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. Отмечается, что в результате тестов были подтверждены высокие тактико-технические характеристики стрелкового оружия и его способность функционировать в экстремальных условиях. Как пояснили в оборонном ведомстве, речь идёт о новом пистолете «Удав». Военнослужащие высоко оценили новинку и рекомендовали принять её на вооружение.

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения сообщил о завершении государственных испытаний нового пистолетного комплекса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы АО «ЦНИИТОЧМАШ».

«Испытания нового перспективного пистолетного комплекса под патрон 9 х 21 проходили с августа по декабрь текущего года на испытательной базе АО «ЦНИИТОЧМАШ» (входит в состав государственной корпорации «Ростех») и полигонах Минобороны России в Западном и Центральном военных округах», — отмечается в пресс-релизе.

Добавим, что патрон 9 х 21 отличается повышенной мощностью и бронебойной пулей.

В ходе проверок пистолет подвергался воздействию климатических и механических факторов. Подобные меры были необходимы для проверки на соответствие требованиям стойкости (устойчивости, прочности), которые установлены нормативно-технической документацией заказчика.

«Испытания подтвердили высокие тактико-технические характеристики пистолета, его живучесть и способность функционировать в экстремальных условиях. Так, пистолет устойчиво работал в широком диапазоне температур от +50 °С до –70 °С», — отмечается в пресс-релизе.

Как пояснили представители АО «ЦНИИТОЧМАШ», в настоящее время государственная комиссия изучает результаты прошедших испытаний. В итоге будет принято решение о целесообразности принятия пистолетного комплекса на снабжение Вооружённых сил РФ, сообщил ещё в октябре 2018 года генеральный директор центра Альберт Баков.

Между тем стало известно, что за формулировкой «пистолетный комплекс» скрывается новый пистолет «Удав» калибра 9 мм. Как сообщил представитель Министерства обороны Российской Федерации, военные поставили новому виду оружия «высокую оценку».

«Завершены госиспытания пистолета «Удав», он рекомендован к принятию на вооружение», — цитирует слова сотрудника оборонного ведомства ТАСС.

Согласно данным из открытых источников известно, что «Удав» — это пистолет с курковым ударно-спусковым механизмом и автоматической затворной задержкой. Он может использовать все виды отечественного патрона 9х21, а также боеприпасы повышенной мощности, предназначенные для поражения современных многослойных бронепреград. Ёмкость магазина составляет 18 патронов, а прицельная дальность стрельбы — 50 м. При этом официальные тактико-технические характеристики не разглашаются с момента его первой демонстрации в 2016 году.

«Удав» должен прийти на смену пистолету Макарова, который был разработан в 1948-м и спустя три года принят на вооружение. Он до сих пор остаётся самым массовым видом оружия в российской армии. На его основе создано множество различных модификаций.

Отметим, что в сентябре 2017 года свою «замену ПМ» представил концерн «Калашников» — компактный вариант пистолета Лебедева ПЛ-15К.

«Более функциональный пистолет»

Разработанное АО «ЦНИИТОЧМАШ» стрелковое оружие обладает хорошими данными и характеристиками. Такое мнение в беседе с RT выразил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Хороший пистолет, с хорошим дизайном, который удобно лежит на руке, но поскольку у него патрон 9х21, то он немного тяжеловат, по моему мнению. Тем более что в магазине 18 патронов. С другой стороны, хорошо, когда такая ёмкость — не приходится перезаряжаться после восьми выстрелов, как в пистолете Макарова. Тем не менее расстрелять всю обойму сразу достаточно тяжело для руки», — подчеркнул он.

По словам военного эксперта, используемый в пистолете патрон 9х21 мощнее, чем используемый в пистолете Макарова. Он также пояснил, почему оружейные предприятия используют термин «пистолетный комплекс», а не пистолет.

«Пистолетный комплекс — это сам пистолет, это патрон к нему, это навесное обеспечение — коллиматор, целеуказатель, фонарик, глушитель, который нужен для бесшумной стрельбы», — подчеркнул он.

Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко также добавил, что перспективы «Удава» должен определить непосредственный заказчик в лице Министерства обороны РФ, которое и решит, принимать его на вооружение или нет. При этом, по его словам, очевидно техническое превосходство новых образцов стрелкового оружия.

«Пистолет Макарова — устаревшая конструкция морально и технологически. Новый пистолет более функциональный, у него улучшены тактико-технические характеристики, лучше баллистические характеристики, в большем перепаде температур он может работать. Это оружие уже XXI века, индивидуальное оружие для офицерского состава российской армии», — пояснил Коротченко в беседе с RT.