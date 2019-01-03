Поисково-спасательные работы на месте трагедии в Магнитогорске
В Магнитогорске четвёртые сутки продолжается поисково-спасательная операция на месте обрушения секции многоэтажного дома. Из-под завалов уже извлечены 44 человека, шестерых из которых удалось спасти. Продолжаются поиски ещё трёх человек, однако в МЧС отмечают, что работы будут продолжаться до полного разбора завалов. Не исключено, что людей в обрушившемся подъезде было больше, чем указано в списках. RT вёл прямую трансляцию.
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