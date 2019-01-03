Поисково-спасательные работы на месте трагедии в Магнитогорске

Короткая ссылка
RT
В Магнитогорске четвёртые сутки продолжается поисково-спасательная операция на месте обрушения секции многоэтажного дома. Из-под завалов уже извлечены 44 человека, шестерых из которых удалось спасти. Продолжаются поиски ещё трёх человек, однако в МЧС отмечают, что работы будут продолжаться до полного разбора завалов. Не исключено, что людей в обрушившемся подъезде было больше, чем указано в списках. RT вёл прямую трансляцию.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Вступайте в нашу группу в VK, чтобы быть в курсе событий в России и мире
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить