«Угрозы жизни нет, надежда есть достаточно большая»: врачи о состоянии 10-месячного мальчика из Магнитогорска

Короткая ссылка
RT
В московском НИИ детской хирургии и травматологии имени Рошаля прошёл брифинг о состоянии здоровья пострадавших при обрушении подъезда многоквартирного дома в Магнитогорске. О состоянии раненых рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. На данный момент из-под завалов удалось спасти шестерых человек, включая двоих детей. Один из них, 10-месячный мальчик Ваня, был ночью доставлен в столицу. RT вёл прямую трансляцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Вступайте в нашу группу в VK, чтобы быть в курсе событий в России и мире
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить