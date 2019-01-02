«Угрозы жизни нет, надежда есть достаточно большая»: врачи о состоянии 10-месячного мальчика из Магнитогорска

В московском НИИ детской хирургии и травматологии имени Рошаля прошёл брифинг о состоянии здоровья пострадавших при обрушении подъезда многоквартирного дома в Магнитогорске. О состоянии раненых рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. На данный момент из-под завалов удалось спасти шестерых человек, включая двоих детей. Один из них, 10-месячный мальчик Ваня, был ночью доставлен в столицу. RT вёл прямую трансляцию.