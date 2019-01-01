Обстановка у дома в Магнитогорске, где произошёл взрыв

RT вёл прямую трансляцию от дома в Магнитогорске, в котором обрушился подъезд. Погибли по меньшей мере восемь человек, ещё пятеро пострадали. Судьба более 30 жителей дома пока неизвестна. По данным МЧС, существует угроза обрушения части здания. По предварительной информации, причиной происшествия стал взрыв бытового газа. СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».