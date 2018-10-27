«По грудь в ледяной воде»: как спасали от наводнения посёлок в Краснодарском крае

На Кубани продолжают подсчитывать ущерб от наводнения, которое обрушилось на регион в конце прошлой недели. По данным местных властей, в результате разгула стихи пострадали 60 человек, шестеро погибли, двое пропали без вести. Наводнение и селевые потоки нарушили автомобильное и железнодорожное сообщение. Подтоплены более 2 тыс. домов. Корреспондент RT побывал в одном из наиболее пострадавших населённых пунктов — Кривенковском. Посёлок в течение суток был отрезан от остального мира из-за обрушения мостов. Как местные жители справляются с последствиями ЧП — в репортаже RT.

24 октября в Туапсинском районе Краснодарского края дождь шёл с утра и постепенно усиливался, но никто из людей не придавал этому значения — обычное дело. Позже стало понятно, что это не обычная для этого времени года осенняя непогода: за шесть часов выпало 116 мм осадков.

«Мы так поняли, что был не дождь, а смерч: набрал воды в море и дошёл до гор. Такое, конечно, не в первый раз у нас, но потопы всегда были летом, а тут — конец октября, поэтому никто и не думал, что такие последствия будут. Правда, ЧП таких масштабов последний раз было двадцать лет назад», — говорят жители поселка Кривенковское.

И местные чиновники, и обычные жители разводят руками — предсказать такое бедствие никто не мог. Вода хлынула с гор, быстро переполнила русла рек и мощнейшим потоком обрушилась на поселение.

Буквально за 20 минут воды на дорогах стало по колено, и с каждой секундой она продолжала пребывать. Поток сметал всё на своем пути: деревья, машины, гаражи и сараи.

«Приходилось выволакивать людей»

Первыми на помощь людям пришли сотрудники поселкового отделения полиции. Три экипажа спешно начали оповещать жителей о необходимости выбираться из домов. Вскоре на подмогу им были направлены еще несколько десятков сотрудников МВД Туапсинского района.

«Вода пришла так быстро, что мы с ребёнком уже не могли выйти с крыльца — такой мощный поток был, что нас бы просто снесло. Огромное спасибо ребятам полицейским, которые спасли нас и всех остальных. Как их машина проехала, не знаю», — удивляется местная жительница Лариса Жукова.



«Служебная «Лада» утонула сразу, а вскоре заглох и полицейский УАЗик, — вспоминают местные полицейские. — Но быстро нашли другой, ведь ни на чём больше проехать тут было нельзя».

По словам полицейских, всё осложнялось тем, что многие люди медлили. Не хотели оставлять дома, имущество, пытались спасти вещи из дома, машины.

«До того доходило, что некоторых приходилось силой выволакивать из дома. А это не так то просто, когда ты уже по грудь в ледяной воде», — рассказывает один из сотрудников.

Людей отвозили в здание поселковой школы, где позже был развернут оперативный штаб. Полицейских многие местные называют героями, но сами правоохранители от таких слов смущаются и говорят, что всего лишь дели свою работу.

Однако жертв избежать не удалось — в Кривенковском оказалось двое погибших.



«Оба — пожилые люди. 71-летняя бабушка торговала на местном рынке и не успела вовремя уйти, — рассказывает местный оперуполномоченный Владимир Мейронян. — Резко хлынула вода и сбила её с ног. Второй погибший — мужчина в возрасте 81 года, который был у себя в доме вместе с супругой. Бабушка инвалид без ног. Лежала в момент потопа на кровати. Вместе с водой кровать поднялась почти до потолка — осталось буквально несколько сантиметров. Там к потолку была прикреплена цепь, чтобы женщина могла, держась за неё, приподниматься в кровати — только это и спало её».

Другие жители отделались лишь переохлаждением и незначительными травмами.

«Огонь затушить можно, а с этим ничего не сделаешь», — говорит руководитель отдела полиции посёлка Юрий Приходько. — Хорошо ещё, что все случилось днём, иначе жертв было бы значительно больше».

Сейчас только в одном Кривенковском работает работают около сотни спасателей МЧС.

«В четверг сюда прибыла аэромобильная группировка краевого МЧС — около 100 человек и 25 единиц техники», — объясняет начальник пресс-службы краевого МЧС Никита Гавриляк. — Наши сотрудники откачивают воду из подвалов с помощью насосов, оказывают адресную помощь: помогают переносить вещи, вычерпывают воду, расчищают дворы, чтобы открывались двери и ворота. Работа будет продолжаться, пока всё не приведём в порядок».

Случаев мародерства не зафиксировано





Мы беседуем со спасателями и полицейскими на улице с несколькими трехэтажными домами. Здания стоят в низине и пострадали из-за этого очень сильно. Пройти сюда, не оказавшись по щиколотку в грязи, невозможно. Уровень воды почти достиг потолка первых этажей, а когда она ушла, там остался полуметровый слой ила. Сотрудники МЧС лопатами выгребают жижу и выбрасывают её через окно.

Также по теме Наводнение на Кубани: шесть человек стали жертвами стихии в Краснодарском крае В Краснодарском крае в результате обильных дождей и схода селевых потоков погибли шесть человек, ещё 13 жителей региона...

По разбитой дороге к домам подъезжает КАМАЗ с цистернами — единственный источник воды. Жители посёлка спешно выстраиваются рядом в очередь с вёдрами, бутылками и канистрами.

Без выходных и перерывов на обед продолжают трудиться не только спасатели.

«Принимаем заявления об утрате документов, о пропавших вещах, патрулируем территорию, в общем-то, оказываем совершенно любую помощь людям», — говорит опероуполномоченный Мейронян.

При этом, по словам правоохранителей, ни одного случая мародерства, о чём активно пишут в соцсетях и СМИ, не зафиксировано — не только в Кривенковском, но и во всём Туапсинском районе.

На восстановительные работы уйдёт трое суток





Полноценное автомобильное сообщение с Туапсе удалось наладить довольно быстро — рабочие временно восстановили мост через реку Цыпка. Ажиотажем на автозаправках, как оказалось, здесь не было. «В СМИ писали, что заправки взвинтили цены, что огромные очереди стоят, — говорят таксисты. — Но это враньё — у нас же нефтеперерабатывающий завод тут. Да и цены никто на топливо не поднимал — сами посмотрите».

Поезда же из Кривенковского ездят пока только в горячий ключ.

«Четвёртый день уже тут, — вздыхают машинисты «Ласточки». — Никак дальше Горячего ключа не уедем. А когда восстановят пути полностью — не известно».

Сотовой связи ни в этом, ни в окрестных поселках почти нет. Когда починят водопровод тоже точно никто сказать не может. При этом воды нет не только в небольших населённых пунктах, но и в Туапсе.

Электричества в Кривенсковском также пока ни у кого нет: спасают генераторы, аккумуляторы, фонарики и свечки. Впрочем, накануне губернатор края Вениамин Кондратьев заявил, что поставил подчинённым задачу завершить основные восстановительные работы в течение трех суток.