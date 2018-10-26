«Отгоняем медведей палками»: жители пермских деревень проходят 15 км через дикий лес по дороге в магазин и больницу

Жителям нескольких пермских деревень приходится проходить по 15—20 километров, чтобы добраться до ближайшего магазина или больницы. Дорога небезопасна — идти надо через лес, в котором водятся медведи и волки. Жительница деревни Катыши Эльвира Чечкина уже год пытается добиться дополнительного маршрута автобуса, однако власти разводят руками: население деревень слишком мало, организовывать новые рейсы невыгодно. Никак не повлиял на ситуацию и тот факт, что в Катышах проживает многодетная семья.

Жители пермских деревень Катыши и Фроловичи Стряпунинского сельского поселения Краснокамского района оказались почти полностью отрезаны от цивилизации. До ближайшего села Стряпунята, где есть магазин, больница и школа, — 15 километров, но автобусы туда ходят только ранним утром и поздним вечером. Из-за этого местные жители терпят массу неудобств — поездка в магазин или аптеку занимает целый день. В итоге селяне вынуждены к благам цивилизации пробиваться через лес, в котором водятся дикие звери, в том числе и крупные хищники.

Долгая дорога в школу

Жительница Катышей Эльвира Чечкина рассказала RT, как проходит ее обычный день. Они с дочерью просыпаются в 5:30 утра, чтобы к 8:00 успеть в детсад, расположенный в Стряпунятах.

«До посёлка 7 километров пешком, идти приходится почти два часа в одну сторону. Дорога занимает час пятьдесят минут, но это если взрослому добираться. А если ещё и с ребенком, то идти совсем долго. Стараемся ловить попутки, но нанять машину стоит двести рублей», — поясняет Чечкина.

Проводив дочку, женщина возвращается домой, а уже через пару часов снова собирается в дорогу — забирать ребенка из детсада.

Эльвира Чечкина уже несколько лет добивается организации дополнительных рейсов общественного транспорта. Она утверждает, что расписание составлено с учётом интересов дачников, приезжающих на лето, а не деревенских жителей.

С электрошокером на медведя

В деревнях Стряпунинского сельского поселения постоянно проживают порядка двухсот человек, в двух наиболее удалённых населённых пунктах — Фроловичи и Катыши — 23 и 31 человек соответственно. В Катышах есть многодетная семья с четырьмя детьми, а всего в деревне пятеро детей, включая дочь самой Эльвиры.

© Ruptly

Жителям деревни Фроловичи, расположенной в 8 километрах от Катышей, приходится ещё тяжелее. Только в прошлом году после обращения одной из жительниц Фроловичей в приёмную президента местные власти засыпали земляную дорогу щебнем.

«Но это сделали весной, а сейчас дороги уже нет — опять одна глина. По дороге не проехать. Пройти можно, но приходится пробираться через вязкую глину, это сильно увеличивает время в пути», — говорит Чечкина.

Между тем маршрут до ближайшего крупного села ещё и опасен. Катыши и Фроловичи находятся в зоне Ласьвинского охотобщества — в окрестных лесах много диких животных.

«Медведи в этом году выходили к людям — медведица с тремя медвежатами. Это даже засняли на видео, у меня и запись есть, — уверяет Эльвира Чечкина. — Сейчас я приобрела электрошокер. Он трещит, этот звук пугает животных. А так палками отгоняем. С ружьями же никуда не пойдёшь, это незаконно просто будет. А потом ещё убьёшь какого-нибудь лося, тебя миллион рублей штрафа заставят платить».

Автобус для дошколят

Глава Стряпунинского сельского поселения Юрий Иванов утверждает, что детей из пяти окрестных деревень всё же отвозят на занятия и обратно на школьном автобусе. На нём же, по словам главы поселения, детей дошкольного возраста отвозят в детский сад.

«Школа и детский садик находятся под руководством одного директора, у них в распоряжении есть автобус, который развозит детей. Есть небольшие временные издержки, поскольку у детей могут в разное время заканчиваться занятия», — отмечает Иванов.

Директор стряпунинской школы Наталья Трушникова сообщила RT, что детей начинают развозить рано утром, чтобы к началу первого урока, в 8:30, они были в школе. После уроков, начиная с 14:00, детей начинают развозить по домам. По её словам, ребят помладше могут отвезти домой вместе со школьниками, если родители заберут их из детского сада пораньше.

Однако Эльвира Чечкина утверждает, что для дошкольников никакого автобуса нет.

«Школе предлагали возить детей в детский сад на школьном автобусе, но они сказали, что имеют право провозить только детей, родителей брать не могут. А поскольку речь идёт о дошкольном возрасте, то ребёнка надо провести в группу, раздеть, одеть. Кто это будет делать? И поэтому дошкольный возраст не возят», — сказала она.

Жалобы и реакция властей

Жители деревень направляли письма с просьбой ввести дополнительные автобусные маршруты не только в районную администрацию, но и в краевое Министерство транспорта, губернатору, уполномоченному по правам человека в Пермском крае и даже президенту РФ.

© Ruptly

Тем не менее рейсов по-прежнему не хватает. В ответ на обращения местных жителей районные власти объясняют, что численность населения слишком мала и обеспечить стабильный пассажиропоток не получится. Иными словами, вводить дополнительные автобусы невыгодно и перевозчик не согласится работать себе в убыток.

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков сообщил RT, что график движения автобусов в Краснокамском районе составляют с учётом пожеланий местных жителей.

«По опросу, проведённому в июне 2018 года, жители Стряпунинского сельского поселения удовлетворены графиком и доступностью пассажирских перевозок. Свою позицию они отразили в письменном обращении, направленном в адрес администрации Краснокамского района», — утверждает Миков.

Глава Стряпунинского сельского поселения Юрий Иванов подтвердил, что опрос общественного мнения по поводу расписания движения автобусов действительно проводился.

«Опрос мнения населения проводился нашей администрацией. Мы назначили в поселениях старост, которые под роспись опросили местных жителей. По итогам опроса большинством голосов было утверждено действующее расписание», — рассказал он.