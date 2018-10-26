«Для него не существовало невыполнимых актёрских задач»: коллеги и друзья вспоминают Николая Караченцова

За свою жизнь Николай Караченцов сыграл более ста ролей в кино и театре — родном «Ленкоме», а его самой известной театральной работой стала роль графа Резанова в рок-опере «Юнона и Авось». Именно этот спектакль сыграют в театре в день похорон Караченцова, 29 октября. В пятницу, 26 октября, артист скончался на 74-м году жизни. Коллеги и друзья актёра вспоминают его как хорошего друга и талантливого человека, увлекавшего зрителей «своей сумасшедшей энергией, обаянием, азартом». По-настоящему народным артистом назвал Караченцова министр культуры России Владимир Мединский, а актриса Елена Драпеко отметила, что актёр стал символом времени для нескольких поколений россиян.

В Москве в возрасте 73-х лет скончался советский и российский актёр, народный артист РСФСР Николай Караченцов.

Как сообщила RT вдова актёра Людмила Поргина, он умер в больнице.

«Он скончался в 09:00 в 62-й онкологической больнице», — рассказала она.

Как сообщил РИА Новости сын артиста Андрей Караченцов, смерть наступила в результате остановки сердца. «Утром, без десяти девять, от остановки сердца», — рассказал Караченцов-младший.

Прощание с артистом состоится в театре «Ленком» в понедельник, 29 октября.

«Прощание с Николаем Петровичем пройдёт у нас в театре — на сцене «Ленкома» 29 октября», — заявил ТАСС директор театра Марк Варшавер.

Отмечается, что в день похорон актёра «Ленком» покажет легендарный спектакль «Юнона и Авось».

«Любимец «Ленкома»

Глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям в столичном парламенте Евгений Герасимов рассказал РИА Новости, что последнее время актёру было «всё хуже и хуже».

«Коля был любимый актёр, любимый человек. Он работал в нашем любимом потрясающем театре «Ленком», был одной из самых ярких звёзд этого театра, мы снимались с ним вместе в кино не раз», — добавил он.

Актёр Дмитрий Певцов подчеркнул, что другого Николая Петровича в жизни «Ленкома» никогда не было и не будет.

«Это любимец нашего театра. Если кто-то говорит «Петрович», все понимают, о ком речь, Петрович у нас один в театре. Без Николая Петровича не состоялся бы великий спектакль нашего театра «Юнона и Авось» в 1981 году. Без его обаяния, таланта, вокального мастерства и бешеной энергии. Он такой же создатель этого спектакля, как и Захаров, Рыбников, Вознесенский. Сколько лет он тащил на своих плечах этот спектакль. Царствие ему небесное», — рассказал Певцов.

В самом театре отметили, что Николай Караченцов увлекал зрителей «своей сумасшедшей энергией, обаянием, азартом».

«С первых минут на сцене своей сумасшедшей энергией, обаянием, азартом он завоёвывал, увлекал за собой зрителей. «Тиль» стал первым несомненным успехом и началом преданной зрительской любви. Пластичный, спортивный, музыкально одарённый — для Караченцова, казалось, не существовало невозможного, невыполнимых актёрских задач — ни в театре, ни в кино», — говорится в сообщении театра.

Замечательным человеком, прожившим яркую жизнь, назвал Караченцова председатель комитета Госдумы по культуре режиссёр Владимир Бортко.

«Это был замечательный человек, это был мой друг, с которым я снял два фильма», — сказал Бортко RT.

По его словам, у Караченцова было много друзей. «Он прожил интересную, яркую жизнь. Земля ему пухом, мы будем долго-долго его помнить», — заключил режиссёр.

Российский актёр Юрий Торсуев, сыгравший с братом-близнецом Владимиром Торсуевым главные роли в фильме «Приключения Электроника», в разговоре с RT выразил соболезнования родным и близким народного артиста.

«Это был уникальный человек, потрясающий актёр. Очень разноплановый. Хотя нам посчастливилось работать с ним, когда мы, можно сказать, были подростками, отношение к нам было не как к детям, а как к партнёрам по площадке. Очень был коммуникабельный, оптимистичный, с большим чувством юмора. Конечно, для всех нас это утрата. Он показал пример жизнелюбия, мужской стойкости и любви к себе, к стране и к делу, которым занимался, даже несмотря на болезнь. Соболезнования всем поклонникам и друзьям», — сказал он.

По-настоящему народным артистом назвал Караченцова министр культуры России Владимир Мединский.

«Уход из жизни Николая Караченцова — это большая трагедия для его поклонников, друзей, коллег, невосполнимая утрата для всей отечественной культуры. Николай Петрович был сильным, волевым человеком, по-настоящему народным артистом. Его работы в кино и на сцене «Ленкома» стали эталоном превосходной актёрской игры — вдохновенной, искренней, правдивой», — отметил он.

По словам Мединского, «память об улыбчивом, обаятельном и невероятно талантливом Николае Петровиче Караченцове навсегда останется в миллионах сердец».

Актриса Елена Проклова, вспоминая Николая Караченцова, подчеркнула его человеческие качества, отметив, что он был замечательным другом.

«Мы с ним снимались в нескольких фильмах, в том числе в картине «Собака на сене», и дружили, — отметила актриса. — В моей жизни это очень значимый человек, с ним связана юность, общие поездки, вечера, фестивали. Он был очень хорошим человеком, очень хорошим другом и, конечно, неповторимым артистом», — рассказала она ТАСС.

Актриса Елена Драпеко отметила, что Караченцов стал символом времени для нескольких поколений россиян.

«Для поколения, может быть, даже нескольких поколений

россиян Караченцов — это такой символ времени. Его роли — и те, которые он играл в молодости, и те, которые он играл в театре уже во взрослом возрасте, — запомнились и стали частью нашей культурной жизни. Для нас это очень большая утрата», — цитирует ТАСС слова Драпеко.

Кроме того, кончину артиста прокомментировал французский модельер Пьер Карден, с которым они находились в дружеских отношениях. По словам представителя модельера, тот «очень задет новостью о смерти».

«Это был талантливый человек, и Пьер Карден хранит замечательные воспоминания о нём и об опере «Юнона и Авось». Пьер Карден просит вас передать его близким соболезнования», — заявил представитель Кардена РИА Новости.

Сенатор Олег Морозов рассказал агентству, что познакомился с Караченцовым в поезде за год до трагического ДТП и проговорил с ним всю ночь.

«Про что говорили? Да про всё. Он был открыт нараспашку. Будто дружим с детства. И на сцене такой же. Душа как рана: всегда обнажена, всегда на грани возможного, хриплая и ранимая. Настоящий русский актёр. И очень добрый человек. Потеря», — подчеркнул Морозов.





Певец и каскадёр

Николай Петрович Караченцов родился 27 октября 1944 года в Москве в семье художника-графика Петра Караченцова и балетмейстера Янины Брунак. В возрасте 19 лет Николай Караченцов поступил в Школу-студию МХАТ. Его первые студенческие работы получили высокую оценку, и после окончания курса актёр попал в Театр имени Ленинского комсомола («Ленком»).

Именно там Караченцов сыграл свои самые знаменитые роли: Тиля Уленшпигеля в спектакле «Тиль», графа Резанова в рок-опере «Юнона и Авось», главаря рейнджеров и Смерти в «Звезде и смерти Хоакина Мурьеты». Инициатором всех этих постановок выступил главный режиссёр театра Марк Захаров. Среди прочих работ Караченцова в «Ленкоме» — спектакли «Оптимистическая трагедия», «Страх и отчаяние в Третьей империи», «Шут Балакирев», «Жестокие игры», «Гамлет» и многие другие.

РИА Новости

Всесоюзную известность актёру принесла роль легкомысленного Бусыгина в двухсерийном фильме Виталия Мельникова «Старший сын». Образы весельчаков особенно удавались Караченцову: он мастерски исполнял роль Василия в комедии Игоря Добролюбова «Белые Росы», маркиза Рикардо в музыкальной «Собаке на сене» (тогда Караченцов впервые запел на экране). Запомнилось зрителям и его появление в кинолентах «Приключения Электроника», «Человек с бульвара Капуцинов», «Благочестивая Марта» и многих других.

Примечательно, что Караченцов предпочитал самостоятельно исполнять трюки и отказывался от услуг каскадёров. Артиста также постоянно привлекали для озвучивания фильмов и мультфильмов: в частности, голосом Караченцова в русской озвучке говорит французский актёр Жан-Поль Бельмондо.

Николай Караченцов является обладателем ряда государственных наград и званий. В 1989 году он был удостоен почётного звания «Народный артист РСФСР» с формулировкой «За большие заслуги в области советского искусства». В 2002 году артист получил Государственную премию Российской Федерации в области литературы и искусства. Кроме того, он был удостоен ордена Почёта и ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

В ночь на 28 февраля 2005 года Николай Караченцов попал в серьёзное ДТП. Актёр 26 дней пролежал в коме. Его речь и общее самочувствие так и не восстановились после этого происшествия.

Спустя 12 лет, 27 февраля 2017 года, артист вновь попал в автомобильную аварию и получил сотрясение мозга. В сентябре 2017 года у актёра была обнаружена неоперабельная раковая опухоль в лёгком.