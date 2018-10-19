В Керчи проходит церемония прощания с погибшими в политехническом колледже

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RT
Церемония прощания с погибшими в результате взрыва и стрельбы в политехническом колледже проходит на площади Ленина в центре Керчи. Движение по некоторым улицам города на время панихиды перекрыто. В среду, 17 октября, 18-летний студент учебного заведения Владислав Росляков, используя самодельное взрывное устройство и огнестрельное оружие, напал на учащихся и сотрудников колледжа. В результате атаки погиб 21 человек, ещё 43 госпитализированы. RT ведёт прямую трансляцию.

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