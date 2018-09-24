«Новые данные доказывают вину ВВС Израиля»: представитель Минобороны РФ Конашенков о трагедии Ил-20
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков провёл брифинг, на котором были обнародованы новые данные, доказывающие вину ВВС Израиля в крушении Ил-20 в небе Сирии. В министерстве подчеркнули, что «робкие заявления израильских военных» о непричастности к трагедии «являются ложными».
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