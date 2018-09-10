«Отношения развиваются поступательно»: Путин о сотрудничестве России и Японии на встрече с Синдзо Абэ

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RT
Впервые развитие отношений между Москвой и Токио коснулось взаимодействия военных ведомств. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. Он отметил и возросший товарооборот между странами, который только за первые шесть месяцев этого года увеличился на 20%. RT вёл прямую трансляцию.

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