«Отношения развиваются поступательно»: Путин о сотрудничестве России и Японии на встрече с Синдзо Абэ

Впервые развитие отношений между Москвой и Токио коснулось взаимодействия военных ведомств. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. Он отметил и возросший товарооборот между странами, который только за первые шесть месяцев этого года увеличился на 20%. RT вёл прямую трансляцию.