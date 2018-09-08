«Музыкальный комплекс будущего»: Путин принял участие в церемонии открытия концертного зала «Зарядье»

Президент России Владимир Путин принял участие в открытии концертного зала «Зарядье» в Москве. Мероприятие приурочено ко Дню Москвы. На церемонии также присутствовал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Первыми на сцене зала выступили музыканты симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. RT вёл прямую трансляцию.