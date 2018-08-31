«Бабушка была загипнотизирована»: в столичном хосписе заявили о попытке «доверителей» выкрасть пенсионерку

Женщина и двое мужчин попытались забрать из столичного хосписа пенсионерку, которая находилась в состоянии крайнего истощения. Об этом сообщили сотрудники учреждения. По их словам, люди, которые представились «доверителями», могут быть «чёрными риелторами». Имя женщины ранее фигурировало в криминальных сводках по факту мошенничества с жилплощадью. Сейчас в ситуации разбирается московская полиция.

О происшествии стало известно из поста в Facebook учредителя благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Нюты Федермессер. Она сообщила, что на днях в один из подведомственных ей хосписов поступила необычная пациентка — беспомощная пенсионерка без родственников, с множественными застарелыми переломами.

«Она ест, как дети военного времени, испуганно оглядываясь и доедая до последней капельки всё, — рассказывает Федермессер. — Весит 32 кг. Она хозяйка большой трёхкомнатной квартиры на Каширском шоссе. Интеллектуально совершенно сохранная, адекватная, но какая-то странная, как дитё. Голодное, беспомощное, испуганное дитё».

Квартира была упомянута не зря: вскоре в хоспис заявились три человека — женщина по имени Нарине Даниелян и двое мужчин. Пришедшие попытались забрать пенсионерку с собой на основании того, что являются её доверителями. Они прямо на месте составили заявление о том, что женщина просит отпустить её домой в связи с утратой доверия к медперсоналу, после чего пенсионерка поставила свою подпись.

Однако медикам показались странными действия гостей, которые постоянно держали пожилую женщину за руку и активно настраивали её против работников учреждения.

«Бабушка уже была совершенно загипнотизирована и говорила: это моё доверенное лицо, я поеду только с ними, я хочу домой, я буду делать так, как скажет Нарине», — пишет Федермессер.

Между врачами и женщиной начался конфликт, стороны стали снимать друг друга на видеокамеру, а затем на место были вызваны охрана и полиция. По словам Федермессер, в результате компании «доверителей» пришлось уйти ни с чем, а напоследок Нарине Даниелян написала на медиков заявление, обвиняя их в превышении полномочий.

Угрозы и порча автомобиля

Но на этом история не закончилась. Как сообщила Федермессер, сразу после того, как Нарине Даниелян и её спутники покинули отделение полиции, сотрудникам хосписа и их близким стали поступать сообщения с угрозами.

«Мне, моим детям и мужу стали поступать угрозы с указанием школы, где они учатся, и прочими деталями, которые так легко найти в Facebook. У меня некоторым образом вчера утром пострадал автомобиль (обойдусь без описания деталей), а незнакомые мужчины спросили, поняла ли я, что это значит», — пишет женщина.

Также пострадал и автомобиль коллеги Федермессер — именно она начала искать в сети информацию о том, кто такая Нарине Даниелян и её товарищи. В результате поиска выяснилось, что женщина с таким же именем была задержана в 2012 году по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

Как следует из сообщения Следственного комитета по Санкт-Петербургу, в марте 2010 года Нарине Даниелян, Артур Даниелян и житель Питера Андрей Карцев провели серию махинаций с квартирами.

«В марте 2010 года А. Даниелян, Н. Даниелян и Карцев, получив сведения о пустующей комнате, расположенной в городе Санкт-Петербурге, вступили в предварительный сговор, направленный на незаконное приобретение права на чужое имущество, — следует из сообщения СК. — После чего, действуя согласно разработанному плану, путём обмана сотрудников компетентных органов получили право собственности и распоряжения указанной комнатой, которая впоследствии легализована путём продажи постороннему лицу».

Осенью того же года Артур Даниелян познакомился с жителем Петербурга, «злоупотребляющим спиртными напитками и ведущим асоциальный образ жизни», после чего обманул его и завладел комнатой, в которой тот жил на основании социального найма.

Суд тогда проявил снисхождение: Нарине Даниелян была оштрафована на 30 тыс. рублей, Андрей Карцев получил два года лишения свободы условно, Артур Даниелян — 3,6 года лишения свободы.

Квартирный вопрос

В 2018 году Следственный комитет снова услышал имя Артура Даниеляна. Жительница Петербурга написала заявление в полицию и СК, в котором рассказала о том, как её похитили и держали в заточении, заставляя отдать свою квартиру.

Также по теме «Нужны были деньги»: в Краснодаре ветеран лишился единственного жилья из-за займа в 300 тысяч рублей В Краснодарском крае семья ветерана Афганской войны и чеченской кампании осталась без единственного жилья. Мужчина взял кредит в 300...

По словам потерпевшей, в 2015 году она познакомилась с женщиной, которая вскоре вошла к ней в доверие и предложила устроить личную жизнь. После встречи и взаимной симпатии с братом женщины было решено поехать «знакомиться с родителями».

Однако родителей потерпевшая так и не увидела: вместо этого она оказалась в квартире на улице Лётчика Пилютова, где её удерживали больше месяца, заставляя отказаться от своей квартиры.

В результате пленница сдалась и подписала все документы, а Артур Даниелян, который участвовал в афере, стал владельцем её недвижимости. Сама женщина после всех бюрократических махинаций внезапно оказалась жительницей Мурманска, в котором никогда раньше не бывала.

В полиции заявлению потерпевшей хода не дали, не усмотрев состава преступления. А вот СК провёл расследование, и вскоре Даниелян был задержан. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека группой лиц из корыстных побуждений»).

Как выяснил RT, в настоящий момент Артур Даниелян находится под стражей в следственном изоляторе. Об этом сообщили в пресс-службе Красносельского районного суда Санкт-Петербурга.

«Да, арест такого человека проходил в нашем суде», — заявила RT пресс-секретарь суда Людмила Семенисова.

Проводится проверка

Нет точных данных о том, действительно ли Нарине Даниелян из петербургских криминальных хроник и женщина в хосписе являются одним и тем же человеком. Это имя встречается также и в реестрах риелторов, оказывающих услуги в сфере недвижимости. Так, риелтор по имени Нарине Даниелян ещё в 2008 году давала комментарий для журнала «Дом за рубежом» на тему коммерческой недвижимости в Египте.

В настоящий момент столичные полицейские проводят проверку по факту инцидента в хосписе. Заявление подали сотрудники хосписа. Также полицейские параллельно будут проверять заявление и со стороны Нарине Даниелян, которая обвинила медиков в избиении.

Что касается пенсионерки, то она сейчас находится в «безопасном месте», сообщила Нюта Федермессер. Задать ей вопросы, ответы на которые помогли бы разъяснить ситуацию, пока не представляется возможным.