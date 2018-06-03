Ложка дёгтя: в Тверской области зоологи объявили войну пчеловодам

В деревне Желнино Тверской области произошёл конфликт между Центром реабилитации диких животных и председателем местного колхоза. Зоологи заявляют, что они и их питомцы страдают от укусов пчёл, которых разводит глава хозяйства. Председатель, со своей стороны, говорит, что она вправе размещать на своём участке ульи. Как отмечают эксперты, все нормы на пасеке соблюдены.

В деревне Желнино Тверской области второй год продолжается конфликт между зоологами и пчеловодами. Руководители Центра реабилитации диких животных «Ромашка» считают председательницу местного колхоза «Сознательный» Надежду Лутенко ответственной за то, что пчёлы атакуют их питомцев.

Зоологи — супруги Яна и Алексей Мурашовы — утверждают, что с 2017 года, когда в деревне открылась пасека, под угрозой оказался труд всей их жизни. И люди, и животные оказались в невыносимых условиях.

В Желнине Мурашовы живут уже более 30 лет. В 1988 году они создали на базе Зубцовского научно-опытного участка Института эволюционной морфологии и экологии животных АН СССР Центр помощи диким животным. Их детищу посвящён целый ряд публикаций в СМИ, вышли несколько фильмов и книга. К зоологам регулярно приезжают для обмена опытом иностранные коллеги.

«Сейчас у нас здесь живут 56 животных. Среди них два внесённых в Красную книгу чёрных аиста, рыси, куница, пустельги и неясыти, кролики, козы, морские свинки, совы и сычи, лисы, волчица и множество других зверей и птиц»,— рассказал RT Алексей Мурашов.

Он показывает вольеры с животными и птицами, которые располагаются на участке площадью 94 сотки. Территорию Мурашовы обустраивают сами. Например, в кузове старого «Урала» расположен виварий, в котором учёные содержат и разводят крыс и мышей для хищных птиц.

Зоолог Алексей Мурашов

© RT

В центр животные, по словам зоолога, попадают калеками. Однако потом они дают здоровое потомство, которое Мурашовы выпускают на волю. Всего за время существования «Ромашки» через приют прошли около 6 тысяч животных 140 видов. На волю зоологи выпустили более трёх тысяч птиц и зверей.

К примеру, в этом году на свет родились несколько рысят. Мать их здорова, а вот отец потерял переднюю лапу — угодил в капкан. Супруги называют его Сильвером, в честь пирата из романа Стивенсона «Остров сокровищ».

Животные с потомством расположились в задней части участка, и Мурашовы просили группу RT не заходить туда, чтобы не вызвать у питомцев стресс.

Как утверждают Мурашовы, их налаженный быт разрушился с приездом в деревню пчеловода Валерия Плотникова. Он переехал в Тверскую область из Казахстана и предложил председателю местного колхоза «Сознательный» Надежде Лутенко завести в хозяйстве пасеку.

Тогда в Желнине участок продавала соседка Мурашовых Татьяна Елизарова. Её землю с домом и выкупил для Валерия колхоз. Ещё один участок поблизости Надежда Лутенко оформила на себя — здесь и появилась пасека из 15 ульев.

Земельный вопрос

По словам Алексея Мурашова, с появлением пасеки в зоологическом центре начались большие проблемы: насекомые жалили питомцев, а также самих Мурашовых.

«Я не мог нормально косить траву для коз, заготавливать корма, что привело к сбою в их рационе питания», — рассказывает Алексей.

По его словам, из-за пчёл погибли две совы и пёс.

«Из-за стресса даже кролики перестали размножаться, — отмечает зоолог. — А кота искусали так, что он ослеп».

© Фото предоставлено Алексеем Мурашовым

Мурашовы решили сражаться за свой центр, поскольку считают его делом всей своей жизни. Они обращались в различные инстанции, однако безрезультатно. Правда, осенью Лутенко вывезла пасеку в другое место, но только на зимовку.

С наступлением лета пасека вернулась на прежнее место. Несмотря на то что зимовку пережили не все пчёлы, зоологи против такого соседства. Сейчас на участке Лутенко установлено девять ульев с тремя пчелиными семьями.

Пасечник Валерий Плотников выдвигает к зоологам встречные претензии. По словам мужчины, соседи обращаются в проверяющие органы по любому поводу и следят за ним с помощью камер, установленных за забором. В прошлом году они не позволили Валерию завести свинью — вызвали ветнадзор.

«Он (Мурашов. — RT) мне сразу сказал: «Уезжай отсюда, зачем тебе это надо?» — рассказывает Валерий. — А куда уезжать-то? Дом и участок уже куплены, территорию огородили».

По словам Валерия, пчёлы довольно безобидны, пасека обнесена забором, летки направлены в противоположную от Мурашовых сторону, участки разделены плотными зарослями кустарника. Плотников говорит, что соседи преувеличивают вред от пчёл.

Надежда Лутенко и вовсе считает, что конфликт разгорелся из-за земли. По её словам, Мурашовы хотели купить прилегающий к их территории участок, но она предложила большую цену.

Женщина рассказывает, что хотела опробовать саму идею разведения пчёл. Председатель уверяет, что с документами на землю у неё всё в порядке, на своём участке она вправе заниматься любой законной деятельностью. Лутенко предлагает соседям «жить дружно», но убирать пчёл она не намерена. По словам главы колхоза, Валерий Плотников, которого Мурашов называет гастарбайтером, живёт в Желнино на легальных основаниях.

Глава колхоза Надежда Лутенко

© RT

«Миролюбивое насекомое»

Член правления Общества пчеловодов столицы Маргарита Букина рассказала RT, что в случае Мурашовых и Лутенко нормы содержания пасек, скорее всего, соблюдены.

«В законах прописано, что ульи с пчелосемьями размещаются на расстоянии не менее трёх метров от границ соседних земельных участков с направлением летков в противоположную сторону от границ этих участков, или без ограничений по расстояниям при условии отделения их от соседнего земельного участка глухим забором, густым кустарником или строением высотой не менее двух метров»,— пояснила эксперт.

Отметим, расстояние между участком Мурашовых и пасекой больше трёх метров.

Маргарита Букина полагает, что пчела — это миролюбивое насекомое, которое не будет беспричинно нападать на человека или животное. Обычно пчёлы обороняются, когда чувствуют угрозу. При этом дальность лёта пчелы в период цветения медоносов может быть в радиусе 2—5 км.

Эксперт добавила, что в населённых пунктах количество пчелосемей на пасеке определяется органами местного самоуправления субъекта Российской Федерации. На дачных участках и в садовых товариществах решение о запрете или о разрешении содержания, а также о количестве пчелосемей принимается членами общества и вносится в устав общества.

Президент Межрегионального союза пчеловодов Александр Кукс рассказал RT, что запрет на размещение пасеки существует, если в населённом пункте есть аллергики.

«Если у кого-то есть серьёзная аллергия, при которой возможен летальный исход, если человек предоставит такую справку, пасеку могут запретить, — говорит Александр. — Если животные пострадали от пчёл, можно потребовать возмещение ущерба в деньгах — это обычная процедура. Но доказать это довольно трудно».