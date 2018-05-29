«НАТО — блоковый реликт двухполярной эпохи»: Матвиенко на открытии международного форума «Примаковские чтения»

В Москве открылся международный форум «Примаковские чтения». Он продлится два дня, а его главной темой станут риски нестабильного миропорядка. С обращением к участникам выступили помощник президента России Юрий Ушаков, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и другие. Форум, посвящённый обсуждению глобальных мировых проблем, проводится ежегодно с 2015 года в память о выдающемся российском государственном деятеле и учёном Евгении Примакове. RT вёл прямую трансляцию.