«Стратегически правильное место»: где в Крыму останавливаться автомобилистам

В преддверии курортного сезона автоэксперт Пётр Шкуматов по просьбе RT отправился в Крым на собственном автомобиле. В своих предыдущих публикациях он рассказал, как без трудностей добраться до моста в Керчь и насколько удобно по нему ехать. Сегодня эксперт делится очередным полезным лайфхаком — где на полуострове лучше всего остановиться автомобилисту.

Многие из тех, кто впервые приезжает в Крым на автомобиле, задаются вопросом: а где лучше остановиться? Так вот, самое стратегически правильное место, где нужно остановиться автомобилисту, — это Алушта. Дело в особом расположении этого города. От него одинаково близко ехать как до Судака, так и до Симферополя и Севастополя. При наличии автомобиля можно с минимальными затратами путешествовать по всему Южному берегу Крыма.

Алушта — весьма крупный город, здесь есть жильё на любой вкус и цвет. Когда я там был (правда, не в сезон), около моря можно было заселиться в относительно современный номер в частном секторе за 800 рублей в сутки. В высокий сезон цены в частном секторе увеличиваются, но всё равно остаются заметно ниже, чем в той же Ялте.

До Ялты из Алушты можно добраться либо на машине, либо на знаменитом троллейбусе — он довезёт вас до автовокзала Ялты по самой длинной троллейбусной линии.

Парковка в Алуште стихийная. Однако наглецов, перекрывающих движение пешеходам или другим автомобилям, местные жители не любят. Поскольку методы борьбы с нарушителями тоже стихийные, я бы не рекомендовал нарушать правила стоянки в этом городе. Лучше пройти лишние 100 метров, чем потом чинить автомобиль в местных автосервисах. Кстати, многие из тех, кто сдаёт жильё в частном секторе, также предоставляют и парковочное место, что бывает очень удобно. Если вас интересует именно такой вариант, нужно заранее обговаривать его с вашим арендодателем.

Конечно в Алуште есть и приличные гостиницы. Но цены на номера там в два-три раза выше по сравнению с частным сектором. Как правило, у каждой гостиницы тоже есть своя парковка.

Пляжи в Алуште за последние годы привели в порядок. Мусор отсутствует, специальные люди ходят по пляжам и убирают за пока немногочисленными отдыхающими. В результате на пляже стало очень чисто, и теперь там приятно находиться.

Само море тоже чистое, но пока холодное. Купаются только фанаты и моржи. Набережная практически избавилась от многочисленных шалманов и стала очень привлекательной для прогулок. Несмотря на то что сезон ещё не начался, уже довольно многолюдно. В сезон же здесь буквально яблоку негде упасть — очень много народа. На автомобиле на набережную уже несколько лет заехать нельзя, что, впрочем, пошло ей только на пользу. Сами пляжи протянулись вдоль Чёрного моря на четыре километра, места хватит всем.

© Петр Шкуматов

Ввиду растянутости Алушты вдоль побережья (эту агломерацию также называют Большой Алуштой) без автомобиля передвигаться по городу весьма затруднительно. Конечно, вам на помощь может прийти такси. Но в отпускной период цены у местных таксистов порой превышают московские. Поэтому такие прекрасные места Алушты, как, например, «Профессорский уголок», могут оказаться для пеших туристов труднодоступными. На личном же автомобиле дорога у вас займёт 10—15 минут.

Стоит упомянуть о дорогах в Алуште. В 2014 году они были как после бомбёжки. Ямы, провалившиеся колодцы, ливневая канализация без люков. Неприятное зрелище. Ездить надо было крайне осторожно, чтобы не оторвать колесо.

Однако за последние годы практически все значимые улицы были отремонтированы. Нельзя сказать, что идеально, но ям уже нет, ездить можно без опасений повредить автомобиль. Автотуристам необычно будет видеть многочисленные пешеходные переходы без разметки, когда ориентироваться надо только по знакам. Так что, передвигаясь по Алуште на машине, будьте осторожны — пешеходы везде.

В заключение можно сказать, что Алушта — идеальная точка для туристов, прибывающих в Крым на своём автомобиле. В самом городе есть всё что нужно, цены вполне демократичные, с парковкой и дорогами проблем уже нет. При этом основные достопримечательности ЮБК находятся в получасе езды. До Ялты из Алушты без пробок вы доберётесь за 35 минут. До Севастополя — за два часа по отличной живописной дороге с потрясающими видами. Путь до Судака по серпантину займёт полтора часа. А если что-то потребуется в крупном городе, то дорога до Симферополя займёт один час. И кстати, она тоже сейчас в отличном состоянии.