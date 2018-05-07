Пресс-подход по итогам заседания Совета Госдумы по кандидатуре премьер-министра

В понедельник, 7 мая, правительство России, согласно Конституции, ушло в отставку — после инаугурации президента Владимира Путина. Вновь избранный глава государства внёс в Совет Госдумы кандидатуру Дмитрия Медведева на пост председателя кабинета министров. Пленарное заседание по вопросу утверждения предложенной президентом кандидатуры пройдёт 8 мая. RT ведёт прямую трансляцию пресс-подхода по итогам заседания Совета Госдумы.