Пресс-подход по итогам заседания Совета Госдумы по кандидатуре премьер-министра

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RT
В понедельник, 7 мая, правительство России, согласно Конституции, ушло в отставку — после инаугурации президента Владимира Путина. Вновь избранный глава государства внёс в Совет Госдумы кандидатуру Дмитрия Медведева на пост председателя кабинета министров. Пленарное заседание по вопросу утверждения предложенной президентом кандидатуры пройдёт 8 мая. RT ведёт прямую трансляцию пресс-подхода по итогам заседания Совета Госдумы.

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