«Рекомендуем Лондону не торопиться с уничтожением улик»: Захарова о расследовании дела Скрипалей

Короткая ссылка
RT
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова провела брифинг, посвящённый вопросам международной политики. В частности, она прокомментировала ведущееся Британией расследование дела Скрипалей. Так, она обратила внимание на то, что в Солсбери, где произошёл инцидент, проводится активная зачистка якобы заражённых объектов, которые могут быть вещественными доказательствами. В связи с этим она призвала Лондон не спешить их уничтожать. RT вёл прямую трансляцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Внешняя политика
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных