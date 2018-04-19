«Рекомендуем Лондону не торопиться с уничтожением улик»: Захарова о расследовании дела Скрипалей

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова провела брифинг, посвящённый вопросам международной политики. В частности, она прокомментировала ведущееся Британией расследование дела Скрипалей. Так, она обратила внимание на то, что в Солсбери, где произошёл инцидент, проводится активная зачистка якобы заражённых объектов, которые могут быть вещественными доказательствами. В связи с этим она призвала Лондон не спешить их уничтожать. RT вёл прямую трансляцию.