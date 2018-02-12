На месте крушения Ан-148 проходит поисковая операция

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RT
В Раменском районе Подмосковья на месте крушения самолёта Ан-148 продолжают работать экстренные службы. По данным МЧС, обломки пассажирского лайнера разбросаны на площади 30 гектаров. Уже найдены оба бортовых самописца. Как сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова, поиски останков 71 жертвы аварии будут продолжаться в течение семи дней. RT ведёт прямую трансляцию с места авиакатастрофы.

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