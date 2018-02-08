«Поставки из Латинской Америки»: основателя «Додо Пиццы» повторно допросят в МВД по делу о сбыте наркотиков в ресторанах

В пятницу состоится повторный допрос основателя «Додо Пиццы» Фёдора Овчинникова по делу о сбыте наркотиков. Предпринимателя подозревают в поставках запрещённых веществ из Латинской Америки и их распространении через рестораны сети. По его словам, обвинение основано на заявлении, поступившем в МВД через ящик для анонимной корреспонденции. Оно подписано именем Екатерины Прониной — так зовут совладелицу одного из ресторанов сети. Однако Овчинников считает, что женщину использовали для составления ложного доноса на компанию. Сама Пронина заявила, что дело могли инициировать конкуренты «Додо Пиццы».

Во пятницу, в 11:00 мск, состоится повторный допрос основателя сети ресторанов «Додо Пицца» Фёдора Овчинникова. Об этом он сообщил в беседе с RT.

Накануне предприниматель опубликовал пост в Facebook, в котором рассказал, что прошлой неделе его вызвали на допрос в качестве свидетеля по делу о распространении наркотиков через пиццерии.

«Следователь сказала, что в главное управление МВД России по городу Москве поступило заявление от некой Прониной Е.В. о том, что под прикрытием сети пиццерий я и наш партнёр-франчайзи в Москве занимаемся распространением наркотических средств. Поставки идут из Латинской Америки. Для этого я постоянно езжу за границу, где у нас работают пиццерии для прикрытия. В заявлении, как сказал следователь, был указан мой мобильный телефон. Дальше дело из центра пришло к ним в Медведково, где была обнаружена «закладка», и теперь они его расследуют на месте», — написал бизнесмен.

Овчинников уточнил, что ему было известно о «закладке» запрещённых препаратов в одной из московских пиццерий, которой управлял партнёр-франчайзи. Её обнаружили сотрудники заведения. О других случаях Овчинникову ничего не было известно.

«Следователь рассказала о том, что «закладки» нашли в нескольких пиццериях нашего московского партнера-франчайзи. Первый случай был зафиксирован 23 ноября. Это именно тот случай, когда «закладку» нашли сотрудники пиццерии», — рассказал он.

Как отметил Овчинников, информация о «поставках из Латинской Америки» была указана в письме из ящика для анонимных заявлений. При этом документ, по словам владельца «Додо Пиццы», поступил в ФСБ 1 ноября — до того, как была найдена та самая первая «закладка». После неё наркотики в пиццериях находили уже сотрудники полиции, заявил Овчинников.

Позднее в МВД уточнили, что в ноябре 2017 года в туалете одной из пиццерий в Южном Медведково был обнаружен пакет с наркотиками весом более 550 граммов. В январе в той же пиццерии нашли ещё один пакет с аналогичным содержимым весом более 200 граммов. По данным фактам были возбуждены уголовные дела, предусмотренные ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

«В рамках производства по указанным уголовным делам на допрос был вызван владелец сети пиццерий. 7 февраля 2018 года указанный гражданин прибыл в cледственное подразделение Отдела МВД России по району Южное Медведково, где был допрошен в качестве свидетеля», — заявили в МВД.

РИА Новости

© Евгений Одиноков

В пресс-службе добавили, что МВД проводит проверку «по факту сообщения гражданина о якобы неэтичном общении с ним со стороны сотрудников полиции». В разговоре с RT Овчинников рассказал, что в первый раз с просьбой прийти на допрос ему обратились в декабре, при этом тогда собеседник был «достаточно агрессивен». По словам предпринимателя, следователь, которая звонила ему на прошлой неделе, пообещала доставить его на допрос с помощью полиции в случае отказа.

«Происки конкурентов»

При этом следователи сообщили Овчинникову, что с автором заявления никто не общался, а её личность не проверяли. Имя заявителя, как выяснил предприниматель, совпадает с именем Екатерины Прониной — совладельца пиццерии «Додо Пиццы» в Люберцах.

«Само заявление написано в стиле жёлтой газеты, даже хуже. Какие-то безумные обвинения», — прокомментировал предприниматель в беседе с RT.

Однако Овчинников не склонен обвинять Пронину. Он отметил, что подпись на документах, подписанных инвестором «Додо Пиццы», не совпадает с подписью автора письма в МВД.

«По моему мнению, все говорит в пользу того, что Екатерина Пронина — в худшем случае жертва сложившейся ситуации, и её имя просто использовали в доносе… Подавая заявление в милицию с заведомо абсурдными обвинениями и рисками самому попасть за это в неприятности с милицией, вряд ли человек будет подписываться своим именем, и ещё включать информацию, которая позволит легко идентифицировать заявителя», — отметил Овчинников.

Сама Пронина также отрицает свою причастность к заявлению в полицию. Она заявила, что её подпись подделана, а также предположила, что открытие дела о сбыте наркотиков могло быть выгодно конкурентам.

«Я сама была не в курсе заявления, что оно подано от моего имени и в другом районе Москвы, я там не проживаю. Подпись там не моя, она сфабрикована, просто взяли фамилию кого-то из инвесторов. Это происки кого-то из конкурентов, к кому-то попала информация с нашими данными. Может кто-то, возможно, работал и перешёл к конкурентам. Некоторые конкуренты нечестные, все методы хороши», — цитирует Пронину vс.ru.

Впрочем, в версию о том, что эту ситуацию могли подстроить конкуренты, Овчинников не верит.

«Рынок наш очень цивилизованный, наши конкуренты — крупные компании с порядочными людьми в руководстве», — заявил он в беседе с RT.

Он сообщил, что юристы компании пишут обращения с просьбой провести проверку заявления о ложном доносе, на основании которого его привлекли к делу как свидетеля. При этом он подчеркнул, что не намерен скрываться от следствия.

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© Федор Овчинников

«Меня часто спрашивают: ты можешь уехать? Во-первых, я никуда не хочу уезжать. Во-вторых, я ответственен перед людьми, которые вложили деньги и открыли пиццерии».