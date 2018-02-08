Президент Путин вручил премию в области науки и инновации для молодых учёных

В четверг, 8 февраля, в Новосибирске российский лидер Владимир Путин наградил молодых учёных, которые удостоены президентской премии за 2017 год. Лауреатами стали Никита Башнин из Санкт-Петербургского института истории РАН, Константин Кох из Института геологии и минералогии имени В.С. Соболева СО РАН и Максим Никитин из Московского физико-технического института (МФТИ). RT вёл прямую трансляцию.