Президент Путин вручил премию в области науки и инновации для молодых учёных

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RT
В четверг, 8 февраля, в Новосибирске российский лидер Владимир Путин наградил молодых учёных, которые удостоены президентской премии за 2017 год. Лауреатами стали Никита Башнин из Санкт-Петербургского института истории РАН, Константин Кох из Института геологии и минералогии имени В.С. Соболева СО РАН и Максим Никитин из Московского физико-технического института (МФТИ). RT вёл прямую трансляцию.

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