«Оказал сопротивление и был нейтрализован»: в Нижнем Новгороде ФСБ пресекла подготовку теракта в день выборов

В Нижнем Новгороде нейтрализован сторонник ИГ*, который готовил террористический акт. Он собирался осуществить его 18 марта, в день выборов президента России. Как сообщили в ФСБ, у преступника обнаружено взрывное устройство большой мощности. Кроме того, у него были изъяты компоненты для изготовления ещё нескольких СВУ, огнестрельное оружие и боеприпасы. По данным правоохранительных органов, экстремист был гражданином одной из стран ближнего зарубежья.

В Нижнем Новгороде ФСБ нейтрализовала преступника, который готовился совершить теракт в день президентских выборов — 18 марта. Как отмечают в правоохранительных органах, злоумышленник состоял в группировке «Исламское государство».

«ФСБ России пресечена деятельность члена запрещённой в России международной террористической организации «Исламское государство», готовившего совершение диверсионно-террористического акта в Нижнем Новгороде. Преступник, оказавший при задержании вооружённое сопротивление, был нейтрализован силами специальных подразделений ФСБ России», — говорится в сообщении ведомства.

У преступника обнаружен целый арсенал — самодельное взрывное устройство большой мощности, огнестрельное оружие, боеприпасы и компоненты для изготовления ещё нескольких СВУ.

В пресс-релизе указано, что боевик является гражданином одной из стран ближнего зарубежья.

«По полученным оперативным данным террорист, являющийся гражданином одной из стран ближнего зарубежья, был готов осуществить диверсионно-террористический акт в день проведения выборов президента России», — сообщает ФСБ.

В правоохранительных органах отмечают, что возбуждено уголовное дело по фактам участия в террористической организации и приготовления к совершению теракта.

«Действовать решительно»

В четверг, 1 февраля, Генеральная прокуратура РФ сообщила, что за год число преступлений террористической направленности снизилось на 16%, при этом на 34% выросло число выявленных злоумышленников. Эти сведения опубликованы на портале правовой статистики Генпрокуратуры.

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Согласно статике ведомства, в 2016 году было зарегистрировано 2227 таких преступлений, тогда как на декабрь 2017 года — 1871. В 2016 году было выявлено 653 преступника, а в прошлом году — 873.

В конце декабря 2017 года президент России Владимир Путин заявил, что правоохранительные органы должны действовать решительно в отношении террористов, оказывающих сопротивление правоохранительным органам.

«Вчера дал указание директору Федеральной службы безопасности при работе с этими бандитами, при их задержании действовать, разумеется, в рамках закона, только закона. Но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников, наших офицеров действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте», — заявил Путин.

Кроме того, в 2017 году ФСБ предотвратила более 60 террористических актов. Об этом Владимир Путин заявил, выступая на торжественном вечере, посвящённом Дню работника органов безопасности.

«Отмечу, что в текущем году усилиями органов безопасности в России были сорваны планы по подготовке свыше 60 преступлений террористической направленности. Вы знаете, что террористы пытаются приспособиться к меняющейся ситуации», — заявил президент.

Владимир Путин также призвал сотрудников органов безопасности противостоять внешнему вмешательству во внутренние дела России.

«Большая ответственность лежит на контрразведывательных и разведывательных подразделениях: нужно поставить надёжный барьер внешнему вмешательству в нашу общественную и политическую жизнь», — сказал Путин.

РИА Новости

Российский лидер высоко оценил работу ФСБ.

«Знаю, какую умелую, тонкую оперативную работу вы ведёте, переигрывая иностранные разведки, нанося удары по преступности и коррупции», — отметил глава государства.

Он также выразил уверенность, что сотрудников ФСБ и впредь будут отличать «строгое следование Конституции и закону, высочайшая ответственность, честность и личная порядочность».

15 декабря 2017 года ФСБ пресекла деятельность сторонников «Исламского государства», которые планировали совершить теракты в Санкт-Петербурге.

В заявлении ведомства отмечалось, что боевики намеревались осуществить «резонансные террористические акты путём самоподрыва террориста-смертника в одном из культовых учреждений города, а также убийства граждан и подрывы СВУ в местах массового нахождения людей».

В рамках операции были задержаны семь членов ячейки. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили у них значительное количество взрывчатых веществ, компоненты самодельных взрывных устройств, автоматическое оружие, боеприпасы, экстремистскую литературу. Кроме того, была ликвидирована лаборатория по изготовлению взрывных устройств.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.