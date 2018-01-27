«Смертельная высота»: премьера фильма RTД о российских экстремалах

Взобраться на 16-этажный дом по газовой трубе, покорить небоскрёб Москва-Сити, сделать сальто над пропастью — так выглядит реальность современных российских экстремалов. RT пообщался с молодыми людьми из разных уголков России, которые занимаются паркуром, билдерингом и руфингом. Они рассказали, на что готовы ради адреналина и популярности в соцсетях.

Съёмочная группа RTД провела неделю с самыми известными экстремалами России. Их каналы в соцсетях привлекают сотни тысяч любителей адреналина.

В Тюмени журналистам удалось пообщаться с экстремалом Сергеем, который известен как «тюменский человек-паук».

«Меня зовут Девляшов Сергей. Живу в городе Тюмени. Занимаюсь паркуром, билдерингом, руфингом и вообще всем, что связано с экстримом», — рассказал он.

Раньше Сергей занимался скалолазанием, выступал на всероссийских соревнованиях, но в 19 лет у него начались проблемы с суставами. Из спорта пришлось уйти, и молодой человек стал искать, чем заполнить образовавшуюся в жизни пустоту и как насытить потребность в адреналине.

Так начинающий скалолаз начал пробовать себя на улице и взбираться на здания. Друзья записывали это на видео и выкладывали в интернет. Его дебютная видеозапись набрала около полмиллиона просмотров.

«Когда я взошёл на крышу просто по газовой трубе, я понял, что невозможное для меня намного дальше, чем я думал. Потому что я только что залез без страховки на 16 этажей», — рассказал Сергей.

При этом много молодых ребят вдохновлялись роликами Сергея, писали ему в комментариях, что хотели бы повторить его трюки. Но некоторые из этих историй заканчивались печально. Тюменский экстремал тогда задумался о том, что он делает и на что вдохновляет остальных. Теперь в своих роликах он предупреждает: «Это не травмоопасный вид деятельности. То, чем я занимаюсь, смертельно опасно».

Ещё один известный руфер, Никита Беляков, живёт в Мурманске, ему 21 год. Его мечта — покорить небоскрёб.

«Я себя воспринимаю как экстремал, как какой-то безумный чувак, который даёт представления, шоу.Когда ты сделал экстремальную какую-то вещь, у тебя выброс адреналина. Себя ощущаешь как вот самый счастливый человек на свете», — рассказал он.

Съёмочная группа RT отправилась с Никитой в единственный квартал небоскрёбов в России — Москва-Сити.

Полную версию фильма смотрите на сайте RTД.