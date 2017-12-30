Новогодние шишки: в Челябинской области глава сельской администрации спилил ель на участке местной жительницы

Курьёзным скандалом обернулся выбор чиновниками новогодней ели в одном из посёлков Челябинской области. Местная жительница пожаловалась, что глава администрации выбрал для установки в центре села дерево, растущее у неё на участке. Ёлку спилили и увезли в неизвестном направлении. Расследованием происшествия занялась местная прокуратура. Как выяснил RT, инцидент может завершиться наказанием представителей власти: их привлекут либо за незаконную вырубку леса, либо за хищение. Подробности предновогодней драмы — в материале RT.

В 2009 году жительница посёлка Увильды Челябинской области Светлана Антонова купила участок со старым домом. По словам женщины, одним из аргументов в пользу решения приобрести землю стало наличие на участке роскошной ели возрастом не менее полувека. Семья Антоновой планировала в перспективе построить на участке новый дом, однако свободных денег не было, поэтому постройка откладывалась до лучших времён.

19 декабря 2017 года Светлане позвонили соседи и сказали, что неизвестные спиливают её любимое дерево. На все вопросы соседей рабочие отвечали, что действуют по распоряжению главы администрации села Аргаяш Артура Ишкильдина.

«Соседи пытались объяснить им, что ель не бесхозная, что она растёт рядом с домом на моём земельном участке, у которого есть собственник, что они нарушают закон, — рассказала RT Антонова. — Но рабочие не обращали внимания, спилили ель и погрузили на свой КамАЗ с прицепом, а потом увезли дерево в неизвестном направлении. При этом весь беспредел соседи сняли на видео».

Как рассказала RT соседка Светланы Антоновой, рабочих съёмка нисколько не смутила.

«Супруг был дома, когда приехали мужчины с краном и КамАЗом с прицепом, — рассказала Елена. — Он снимал их, но они не обращали внимания. Я позвонила хозяйке и передала рабочим, что та против. Они попросили номер её телефона, но позже сказали, что глава разрешил, и звонить не стали».

Административный подход

Как выяснил RT, выбор новогодней ели действительно стал проблемой для местной администрации. Чиновники даже разместили объявление в группе «Молодёжь Аргаяшского района», чтобы местные жители помогли им решить вопрос.

«Срочно! Именно ваша ель может стать главной новогодней ёлкой Аргаяшского района, — говорилось в объявлении. — Администрация Аргаяшского поселения примет в дар ель высотой более трёх метров. Если у вас в палисаднике или саду растёт ель, от которой вы хотели бы избавиться, то звоните. Администрация поселения готова самостоятельно организовать спил и вывоз ели».

Однако, по всей видимости, с администрацией добровольцы не связались, и ей пришлось взять инициативу в свои руки. При этом чиновникам помогли коллеги.

«Искали ёлку, глава лично поехал в Кузнецкое сельское поселение, — описал события в беседе с chelyabinsk.ru заместитель главы района Дамир Салыкаев. — Там глава Кузнецкого подсказал, где есть ёлка. Он сказал, что это земли поселения. Он же в своих владениях, я думаю, разбирается. Это с его разрешения было сделано. Те люди, кто ходил в полицию и прокуратуру, документы не предоставили, что с их участка ёлка. Дерево находилось у дороги. И ещё момент: ёлка высокая и немолодая, то есть была угроза её падения».

Однако в беседе с Антоновой глава Кузнецкого поселения Людмила Силантьева заявила, что Салыкаев говорит неправду.

«Силантьева сказала мне, что сама живёт на этой улице, только чуть дальше, — рассказала RT Антонова. — И она никогда в жизни бы не сказала, что эту ёлку можно рубить».

Глава поселения Артур Ишкильдин на момент публикации был недоступен. Однако он пообщался с адвокатом Светланы Антоновой Ниной Рахматулиной. По её словам, глава администрации спокойно сказал, что не видит проблемы в произошедшем: «Ну а что такого? Ну срубили. Хотите, я весной приду вам три ёлки высажу?»

«У нас позиция следующая: мы не должны доказывать, что ель наша, — заявила RT Нина Рахматулина. — Чиновники, которые срубили ель в центре посёлка, должны теперь доказать, что это земля муниципальная».

RT связался с министром сельского хозяйства Челябинской области Сергеем Сушковым. Он не был в курсе ситуации и попытался пообщаться с Ишкильдиным, однако тот был недоступен. По словам Сушкова, Новый год не может быть оправданием для произошедшего.

«Если участок частный, есть порядок действий, как органам местного самоуправления получить разрешение, — рассказал RT Сушков. — Уведомляется собственник, проводится экспертиза: мешает ли дерево, не нарушает ли его уничтожение интересы третьих лиц. Так просто нельзя дать разрешение, чтобы на частном участке что-то пилить, ломать, убирать — это абсурд. И Новый год не может быть оправданием».

Ветви власти

Сразу после случившегося Светлана обратилась в прокуратуру. В ведомстве начали расследование инцидента. Выяснилось, что главе города действительно приглянулась злополучная ель, рабочие спиливали дерево по его распоряжению.

«Жители обратились в прокуратуру, мы незамедлительно организовали доследственную проверку, — рассказала RT старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. — Вызвали на беседу главу поселения Артура Ишкильдина. Он подтвердил, что это было сделано по его поручению. Теперь будет решаться вопрос, кому принадлежало дерево. У женщины (Светланы Антоновой. — RT) нет чётких границ участка, нет кадастрового паспорта, поэтому мы пока не знаем, чья ель».

По словам Мамаевой, итогом проверки в любом случае будет наказание виновных, однако каким именно окажется обвинение, зависит от того, чьей собственностью являлась ель.

«Если это была муниципальная земля, то мы будем решать вопрос о возбуждении дела по части 2 статьи 260 УК «Незаконная вырубка леса», — сообщила RT Наталья Мамаева. — Если всё-таки дерево росло на земле женщины, то это хищение. А ущерб значительный: лесники говорят, что ель стоит в районе 100 тыс. рублей».

По словам экспертов, на стороне хозяйки участка — презумпция невиновности.

«У нас нет законодательства, которое регулирует вопросы собственности на растительность, — говорит доцент кафедры экологического и природоресурсного права МГЮА имени Кутафина Вера Мищенко. — Но судебная практика идёт по тому пути, что растения, находящиеся на частной территории, принадлежат собственнику. Если это частная территория, то, получается, к собственнику вломились, даже если нет изгороди. Если же земля не в частной собственности и это населённый пункт, то нужно получить разрешение на вырубку, которое выдаётся в местной администрации».