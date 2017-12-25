«Заберём и уничтожим»: Кадыров рассказал о направленных в Россию террористах

Российские власти располагают данными о направляющихся в Чечню террористах, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. По его словам, боевики находятся в ближнем зарубежье и правоохранительные органы готовы уничтожить их ещё на границе. Об опасности проникновения в страну террористов, бегущих из Сирии и Ирака, в последнее время говорили Владимир Путин и главы спецслужб. О том, как российские силовые структуры противостоят радикальным исламистам, — в материале RT.

Чеченские силовики готовятся предотвратить проникновение на территорию республики членов террористических группировок. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, направленные в Россию боевики уже добрались до Грузии. Такое заявление руководитель республики сделал в эфире программы «Итоги недели» на НТВ.

«Мы же слышали лозунги этих шайтанов, что они говорят: «Мы придём в Россию, мы вам покажем, мы взорвём, мы уничтожим...» У нас есть информация о нескольких шайтанах, их отправили совершать теракты в Чеченскую Республику, они дошли до Грузии. Мы их ждём, и, как только они перейдут границу, мы их сразу заберём или уничтожим», — рассказал Кадыров

«Мы полностью контролируем все каналы, все ходы, выходы, потому что если они дойдут, то действительно совершат преступление, террористический акт. Поэтому мы заранее должны знать, где они и чем занимаются», — добавил Кадыров.

Об опасности, которую представляют собой оставшиеся в живых боевики террористической группировки «Исламское государство»*, в последнее время говорили президент России Владимир Путин, директор ФСБ Александр Бортников и директор СВР Сергей Нарышкин.

Глава государства в ходе традиционной большой пресс-конференции выразил серьёзную озабоченность усилением позиций международного терроризма в Афганистане и на его границах с Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном.

«Мы видим, что центральное правительство в Кабуле нуждается в поддержке международного сообщества, и мы готовы эту поддержку оказывать, так же, как и в предыдущие годы, в том числе и при подготовке национальных кадров правоохранительных органов, вооружённых сил, поставках оборудования и техники», — заявил Путин.

Аргунское ущелье

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© Mikhail Rogozin/Russian Look

В свою очередь, глава ФСБ на заседании Совета руководителей органов безопасности стран СНГ рассказал, что покидающие Сирию и Ирак террористы готовятся под видом беженцев просачиваться в страны Центральной Азии, откуда гораздо проще добраться до России.

«Последнее время отмечается рост числа бандитов, принимающих вид трудовых мигрантов или туристов. В связи с этим мы считаем необходимым активизировать совместную работу со спецслужбами наших партнёров для выявления боевиков и обмена информацией», — отметил Бортников.

Он добавил, что совместными усилиями спецслужб стран СНГ был предотвращён ряд терактов, а российские силовики задержали около 300 человек по подозрению в причастности к террористической деятельности. При этом на пограничный контроль были поставлены порядка 20 тыс. граждан СНГ, подозреваемых в причастности к экстремистским организациям.

По словам директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, текущая международная обстановка характеризуется высоким уровнем турбулентности и непредсказуемости, «что усугубляется безответственными действиями ряда крупных игроков».

«Фактически мир превращается в одну сплошную горячую точку. По мере стабилизации ситуации в Сирии замечен переход активности боевиков из Ближнего Востока в сторону стран постсоветского пространства, в первую очередь в регион Центральной Азии», — констатировал Нарышкин.

«Контроль с нашей стороны достаточно серьёзный»

Доверять информации Рамзана Кадырова о реальности террористической угрозы призвал член комитета Госдумы по международным делам Адальби Шхагошев.

«Надо исходить из того, что Кадыров — максимально информированный человек в этом смысле. Причём он владеет как информацией по состоянию дел внутри страны, так и данными по тому, как себя ведут оставшиеся в живых террористы, которые будут покидать территорию Сирии... и будут делать серьёзные попытки возвращаться в Россию», — рассказал собеседник RT.

При этом контроль за террористической угрозой с российской стороны достаточно серьёзный, и об этом говорят цифры. По его словам, согласно статистике, сейчас в заключении находятся более 5000 человек, подозреваемых в подготовке или уже совершивших теракты.

«Вы должны знать: мы сделали так, чтобы 17 500 человек, которые могли бы быть каким-то образом причастны к террористическим атакам, не пересекли границу со стороны стран СНГ», — заявил Шхагошев.

По словам парламентария, несмотря на то что физически невозможно отловить всех радикалов, которые попытаются проникнуть в Россию, важна мощная и оперативная антитеррористическая работа. При этом он обратил внимание на то, что оглашение оперативной информации может успокоить россиян, поскольку это, как и недавнее выступление Бортникова, говорит о том, что российские спецслужбы научились работать на предупреждение терактов.

«Раньше, лет 10—15 назад, мы, к сожалению, работали на раскрытие терактов. Сейчас же очень много предупреждённых преступлений. В 2017 году мы предотвратили около 50 террористических преступлений в самых разных субъектах», — рассказал собеседник RT.

Он добавил, что постоянно ведётся работа по отслеживанию боевиков из России и стран СНГ, которые могут вернуться на родину с Ближнего Востока после разгрома ИГ. По его словам, беспокойство должно вызывать отсутствие информации, а не её наличие.

«Есть ещё один успокаивающий фактор — принятые Госдумой важнейшие законы. Это и закон о борьбе с вербовщиками, и ужесточение наказания за телефонный терроризм... Именно вербовщики сейчас будут востребованы, потому что денег у террористических организаций много. Они потерпели военное поражение и сейчас будут заниматься воспроизводством», — подчеркнул Шхагошев.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.