Сроки приёма абитуриентов и заявления на целевые места: Минобрнауки опубликовало обновлённый порядок поступления в вузы

Министерство науки и высшего образования изменило порядок поступления в вузы и скорректировало правила целевого набора. Соответствующий документ регламентирует сроки приёма абитуриентов-бюджетников, поступающих на бакалавриат, сроки приёма поступающих по основному этапу, а также на платные места. Кроме того, предусмотрены технические изменения в заявлении о приёме на целевые места.

В России изменился порядок поступления в вузы, а также скорректированы правила целевого набора. Соответствующая информация содержится в официальном документе, опубликованном Минобрнауки.

Из приказа ведомства следует, что нововведения будут действительны с марта 2025 по сентябрь 2029 года.

В частности, в документе говорится, что приём абитуриентов-бюджетников, поступающих на бакалавриат по приоритету, вузы должны закончить 2—3 августа. Поступающих по основному этапу должны принять 6—7 августа, а по дополнительному — 10—11 августа. Наряду с этим приём на платные места необходимо закончить не позднее 30 сентября.

Новые правила также вводятся и для студентов магистратуры. Зачисление на такие программы должно завершиться 29 августа в рамках основного приёма и не позже 20 сентября в рамках дополнительного. Кроме того, приём на платные места должен быть завершён не позднее 30 сентября.

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Технические изменения также появились в заявлении о приёме на целевые места. Теперь в них будет указан заказчик обучения и номер предложения о заключении договора, который размещается на единой цифровой платформе «Работа в России».

В дополнение к этому с 2025 года поступление на программы магистратуры станет возможным через «Госуслуги». Кроме того, для зачисления на бюджетные места теперь потребуется заявление о согласии на зачисление, которое можно подать через портал. Условием для такой услуги является выбор одного вуза и одной специальности.

В октябре Минпросвещения России проектом приказа установило минимальные баллы Единого государственного экзамена на 2025/2026 учебный год. Соответствующий документ был опубликован на портале нормативных правовых актов.

Отмечается, что при сравнении с предыдущим, 2024/2025 учебным годом министерство предлагает увеличить проходной балл ЕГЭ по русскому языку на два балла: ранее он составлял 40 баллов.

В свою очередь, минимальный балл ЕГЭ по обществознанию планируют понизить с 45 до 42 баллов.

В июле в Рособрнадзоре заявили, что около 73% школьников, которые воспользовались правом пересдать один из предметов ЕГЭ, улучшили свой результат.

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Как сообщало агентство РИА Новости, глава ведомства Анзор Музаев заявил, что предварительный анализ демонстрирует, что 73% сдавших экзамен в дополнительные дни повысили свой балл. При этом у 9% школьников результаты не изменились, что подтвердило их знания.

По его словам, наибольшая доля выпускников, которые воспользовались правом пересдачи и смогли преодолеть минимальный порог, отмечена по физике (83%), литературе (75%), истории (72%) и профильной математике (67%). Музаев отметил, что всего воспользовались правом пересдачи ЕГЭ более 105 тыс. российских школьников.

Добавим, что в феврале 2024 года Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию призвал совершенствовать механизм Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

В частности, глава государства призвал по выбору самого выпускника предоставить ему возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов и сделать это до конца приёмной кампании в вузах, чтобы успеть подать документы с учётом пересдачи.