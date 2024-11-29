«Здесь кисть приравняли к штыку»: Минобороны РФ запустило онлайн-раздел о Студии военных художников имени Грекова

Минобороны РФ запустило мультимедийный раздел «Здесь кисть приравняли к штыку» в честь 90-летия со дня основания Студии военных художников имени Митрофана Грекова. Он позволяет узнать о становлении и развитии студии, а также о работе военных художников в годы Великой Отечественной войны. В наши дни здесь трудятся более 30 лучших мастеров живописи, графики и скульптуры. Они регулярно выезжают в зону СВО для общения с военнослужащими и создания новых работ.

В честь 90-летия со дня основания Студии военных художников имени Митрофана Грекова Минобороны РФ запустило мультимедийный раздел «Здесь кисть приравняли к штыку», основанный на уникальных документах военной эпохи из фондов Центрального архива ведомства.

Студия была организована по приказу наркома обороны СССР Клима Ворошилова 29 ноября 1934 года — спустя два дня после скоропостижной смерти Митрофана Грекова в результате сердечного приступа.

Советский художник-баталист был учеником выдающегося русского художника Ильи Репина и профессора батальной живописи Франца Рубо. Греков участвовал в Первой мировой и Гражданской. В своих работах он прославил героический путь Первой конной армии, за что получил благодарность от её легендарных командиров — Клима Ворошилова и Семёна Будённого. В картинах «Тачанка» (1925), «Трубачи Первой конной» (1934) и «Знаменщик и трубач» (1934) он создал обобщённые романтизированные образы, которые проникнуты духом победы Красной армии.

«Греков писал свои полотна по живым впечатлениям, поэтому они отличаются достоверной конкретностью. Его картины — это свидетельства художника-очевидца, изобразительная летопись народной борьбы за землю и волю», — подчеркнули в Минобороны РФ.

Работы в годы войны

В первые годы в изомастерскую зачисляли одарённых красноармейцев, которые проходили боевую и политическую подготовку, а занятия посещали в свободное от службы время. Учителями и наставниками первых студийцев были выдающиеся мастера советского искусства, такие как Георгий Савицкий, Александр Герасимов, Василий Сварог. При этом наиболее одарённые ученики могли поступать в художественные вузы.

В 1938 году изомастерская была переименована в Студию военных художников имени М.Б. Грекова. Спустя два года в неё пришли первые профессиональные художники: Анатолий Горпенко, Сергей Годына, Пётр Кривоногов. Их поездки на фронт в ходе советско-финской войны стали проверкой умения работать в трудных походных условиях.

«Военным художником может быть не всякий, хотя и самый одарённый живописец и рисовальщик. Надо очень хорошо изучить военное дело, знать его тайны, запахи, уметь точно представлять действия войсковых масс, их подразделений и отдельных солдат и офицеров. Надо непременно побывать в шкуре военного человека, понюхать пороху, испытать оружейный, артиллерийский и пулемётный обстрел. А самое главное, надо ближе узнать народ на войне, почувствовать его дух», — говорил Митрофан Греков.

В начале Великой Отечественной войны часть художников студии ушли на фронт с маршевыми ротами. Несмотря на это, студии было поручено выпускать агитлистки «Листок красноармейца» для рассылки в воинские части — многие плакаты грековцев стали символом военного времени.

© Минобороны РФ

Среди них — плакат «Моя любовь с тобой, мой храбрый воин!» художника-графика Леонида Голованова. Образ любящей женщины, запечатлённый на плакатах, которые можно было увидеть на улицах, домах, заводах и в блиндажах. Он вдохновлял воинов, придавал им силы и уверенность в победе, а также стремление скорее вернуться домой.

В 1944 году Голованов создал один из самых известных плакатов Великой Отечественной войны, на котором улыбающийся боец на фоне колонны советских войск поправляет сапог. Подпись на этом произведении гласит: «Дойдём до Берлина!»

Плакат «Дойдём до Берлина!»

© Проект Министерства культуры Российской Федерации и портала «Культура.РФ»

Прототипом героя стал легендарный снайпер гвардии лейтенант Василий Голосов, зачинатель снайперского движения в 25-й гвардейской стрелковой дивизии. Он подготовил 170 снайперов, уничтоживших за год 3765 гитлеровцев. Снайперский счёт Голосова составил 422 уничтоженных врага, включая 70 снайперов. 26 октября 1943 года Василий Голосов был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза за образцовое выполнение боевых заданий командования.

Также стоит отметить художника Виктора Климашина — в первые годы Великой Отечественной войны он служил артиллеристом, а с 1943 по 1948 год работал в Студии военных художников им. М.Б. Грекова.

В мае 1945 года на улицах городов разгромленной Германии он увидел, как фронтовая медсестра делает перевязку раненому солдату. Это вдохновило его на создание картины «Ласковые руки», которая, по сути, стала портретом санинструктора санитарной роты 100-го гвардейского стрелкового полка 35-й гвардейской стрелковой дивизии Матрёны Ничипоруковой. За годы войны она спасла жизни более 250 воинов, оказывая медицинскую помощь и вынося их с поля боя.

Ничипорукова — единственный полный кавалер ордена Славы среди более полумиллиона фельдшеров, санинструкторов и санитарок, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

Картина «Ласковые руки»

© Минобороны РФ

Центральный архив Минобороны России представил для опубликования отчёт 5-й инженерно-минной бригады «О форсировании Днепра с 25 сентября по 25 октября 1943 года» — художественное оформление выполнено старшим лейтенантом Петром Барановым.

В ведомстве отметили, что простые, сделанные в перерывах между боями рисунки художника-графика привлекают своей достоверностью и сердечностью. Они помогают донести до потомков правду о героических днях, когда на полях сражений решалась судьба Родины.

Отчёт «О форсировании Днепра с 25 сентября по 25 октября 1943 года»

© Минобороны РФ

На протяжении всей Великой Отечественной войны члены Студии военных художников имени М.Б. Грекова были рядом с солдатами, сопровождая их от Москвы до самого Берлина. Они были в Варшаве, Праге, Бухаресте, Будапеште и Вене, где запечатлевали боевые действия и освобождённых людей.

Их деятельность исчисляется сотнями картин, рисунков, агитплакатов, десятками проведённых выставок, а также оформленных на всех вокзалах Москвы и в госпиталях агитпунктов.

«Студия им. Грекова выполняет большую работу в Красной армии и заслуженно пользуется любовью и популярностью среди частей РККА и художественной общественности как лучшая батальная художественная студия. В дальнейшем художники студии будут продолжать работать на фронте — выполнять зарисовки, этюды, эскизы боевых эпизодов, портреты героев Отечественной войны», — говорится в конце донесения на имя начальника II отдела Главного политического управления Красной армии.

Батальная живопись получила в СССР большое развитие, отметил военный эксперт, доктор политических наук Андрей Кошкин.

«В период Великой Отечественной войны советские художники-баталисты освещали освободительную миссию Красной армии, вдохновляя народ на подвиги», — подчеркнул Кошкин.

По его словам, в советской батальной живописи можно выделить два основных тематических направления: героическое и обличающее. Художники изображали подвиги воинов Красной армии и призывали народ следовать их примеру, а также обличали преступления врага, вызывая у людей чувство благородного гнева. Отдельного внимания, по словам Кошкина, заслуживает искусство плаката, в котором была заключена огромная эмоциональная нагрузка.

Завершением военной деятельности художников стало создание Николаем Жуковым более 200 портретов фашистских преступников, защитников, свидетелей, судей и представителей прессы на Нюрнбергском процессе.

Работа Николая Жукова

© Минобороны РФ

После окончания Великой Отечественной в творчестве студии стало развиваться панорамно-диорамное искусство, о чём всю жизнь мечтал Митрофан Греков. Несмотря на то что первые диорамы были небольшими, студийцы внесли в этот жанр много нового.

Наиболее значимыми и масштабными проектами стали: панорама «Сталинградская битва» в Волгограде, диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года» в Севастополе, диорамы «Ясско-Кишинёвская операция» в Кишинёве и «Огненная дуга» в Белгороде, комплекс диорам в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве и восстановление панорамы «Бородинская битва» Франца Рубо после пожара.

После войны произведения живописцев-баталистов помогали передавать новым поколениям советских граждан эмоциональные ощущения, связанные с войной, сказал Кошкин.

«Одно дело — прочитать или услышать рассказ, другое — увидеть происходящее глазами человека того времени. Творческое наследие баталистов до сих пор играет важную роль в патриотическом воспитании», — подытожил эксперт.

Современные грековцы

В данный момент студия является творческой организацией Минобороны России. В ней трудятся более 30 лучших мастеров живописи, графики и скульптуры.

Чтобы стать грековцем, нужно пройти строгий конкурс и иметь профильное образование. Обычно это выпускники Суриковского института, академии Глазунова или академии Андрияки. Художественно-экспертный совет выбирает лучших и предоставляет им возможность работать в студии.

Главные требования к работам — абсолютная точность и правдивость с военной точки зрения.

Художники студии в последние годы работали на Ближнем Востоке, в Сирии, а теперь их внимание уделено специальной военной операции. Они на регулярной основе выезжают в зону СВО для сбора материала, общения с военнослужащими.

«Создание художественных произведений, выставочная и просветительская деятельность всегда являлись основной задачей Студии военных художников имени М.Б. Грекова в сфере военно-патриотического и эстетического воспитания. Образы, подчёркивающие красоту и богатство нашей Родины, её защитников, память о людях и поступках, сделавших нашу страну великой, — всё это находит отражение в работах грековцев и в сердцах благодарных зрителей», — заключили в Минобороны РФ.