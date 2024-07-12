«Борт упал в лесном массиве»: возле Коломны потерпел крушение самолёт Sukhoi Superjet 100 с тремя членами экипажа

Около 15:00 мск в лесном массиве около деревни Большое Карасёво в Коломенском районе Московской области потерпел крушение самолёт Sukhoi Superjet 100, который принадлежал авиапредприятию «Газпром Авиа». На его борту находились три члена экипажа. По предварительным данным, все они погибли. Расследованием катастрофы занялся Межгосударственный авиационный комитет с участием специалистов Росавиации. В СК возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Днём в пятницу, 12 июля, в Московской области потерпел крушение пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100. На борту находились три члена экипажа, все они погибли.

«В Подмосковье потерпел крушение самолёт Sukhoi Superjet 100. Борт упал в лесном массиве. В самолёте находились три члена экипажа. По предварительной информации, они погибли», — говорится в сообщении МЧС России.

Как указали в Росавиации, самолёт Superjet 100 потерпел катастрофу около 15:00 мск, он выполнял полёт без пассажиров. Расследованием катастрофы займётся Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием специалистов Федерального агентства воздушного транспорта.

Предварительно известно, что потерпевший крушение лайнер вылетел после ремонта с завода и направлялся в аэропорт Внуково, следует из данных Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Следователем Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — говорится в сообщении ведомства.

В свою очередь, глава Коломны Александр Гречищев сообщил, что определено точное место падения самолёта.

«Это лесной массив около деревни Большое Карасёво. Угрозы для жителей окружающих населённых пунктов нет», — написал он в Telegram.

© Глава Коломны Александр Гречищев

Между тем в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре проинформировали, что потерпевший крушение борт принадлежал авиапредприятию «Газпром Авиа». Московский межрегиональный транспортный прокурор Константин Букреев выехал на место происшествия. Надзорными органами по факту авиакатастрофы организована проверка.

В Telegram-каналах и СМИ также начала распространяться информация, что под Коломной потерпел крушение импортозамещённый Superjet. Эти сведения были опровергнуты.

«Это не Sukhoi Superjet 100NEW-95. Он сейчас проходит лётные испытания в районе Жуковского и готовится заходить на посадку. Экипаж на связи. По предварительной информации, крушение потерпел борт одной из гражданских авиакомпаний, который совершал перегонный рейс. Пассажиров на борту не было», — сообщил представитель пресс-службы Минпромторга в разговоре с РИА Новости.

Как следует из комментария пресс-службы Объединённой авиастроительной корпорации, авиационный инцидент произошел с выпущенным в 2014 году самолётом, находящимся в эксплуатации в авиакомпании.

«Самолёт выполнял перегоночный рейс в аэропорт без пассажиров на борту. Специалисты разработчика и производителя окажут всё необходимое содействие в расследовании аварии. В свою очередь, опытный самолёт Superjet с импортозамещёнными системами (так называемая модификация NEW) проходит испытания в Жуковском. Он только что завершил испытательный полёт, успешно приземлился на аэродроме Раменское», — подчеркнули в ОАК.

© Глава Коломны Александр Гречищев

Потерпевший крушение самолёт был 78-м выпущенным Superjet. Сертификат его лётной годности истекал в 2030 году. Свой первый коммерческий рейс борт совершил в 2016 году, а предпоследний — 3 мая 2024 года из Внукова, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя авиационных служб.

«Воздушное судно было выпущено в 2014 году, в 2015 году передано в «Газпром», который был его единственным эксплуатантом. Оно находилось в лизинге», — добавил он.

Предположительно, самолётом Sukhoi Superjet 100 управляли пилоты компании «Гражданские самолёты Сухого». На борту находились командир Евгений Булавко, второй пилот Максим Лукманов и бортпроводник Владислав Харламов.

«Экипаж героически увёл самолёт от жилых построек, дачных домов и СНТ», — заявил в разговоре с ТАСС источник в оперативных службах.