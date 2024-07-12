«Борт упал в лесном массиве»: возле Коломны потерпел крушение самолёт Sukhoi Superjet 100 с тремя членами экипажа
Самолёт Sukhoi Superjet 100 упал в лесном массиве около Коломны
- Лайнер Sukhoi Superjet 100
- РИА Новости
- © Алексей Майшев
Днём в пятницу, 12 июля, в Московской области потерпел крушение пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100. На борту находились три члена экипажа, все они погибли.
«В Подмосковье потерпел крушение самолёт Sukhoi Superjet 100. Борт упал в лесном массиве. В самолёте находились три члена экипажа. По предварительной информации, они погибли», — говорится в сообщении МЧС России.
Как указали в Росавиации, самолёт Superjet 100 потерпел катастрофу около 15:00 мск, он выполнял полёт без пассажиров. Расследованием катастрофы займётся Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием специалистов Федерального агентства воздушного транспорта.
Предварительно известно, что потерпевший крушение лайнер вылетел после ремонта с завода и направлялся в аэропорт Внуково, следует из данных Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
«Следователем Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — говорится в сообщении ведомства.
В свою очередь, глава Коломны Александр Гречищев сообщил, что определено точное место падения самолёта.
«Это лесной массив около деревни Большое Карасёво. Угрозы для жителей окружающих населённых пунктов нет», — написал он в Telegram.
- © Глава Коломны Александр Гречищев
Между тем в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре проинформировали, что потерпевший крушение борт принадлежал авиапредприятию «Газпром Авиа». Московский межрегиональный транспортный прокурор Константин Букреев выехал на место происшествия. Надзорными органами по факту авиакатастрофы организована проверка.
В Telegram-каналах и СМИ также начала распространяться информация, что под Коломной потерпел крушение импортозамещённый Superjet. Эти сведения были опровергнуты.
«Это не Sukhoi Superjet 100NEW-95. Он сейчас проходит лётные испытания в районе Жуковского и готовится заходить на посадку. Экипаж на связи. По предварительной информации, крушение потерпел борт одной из гражданских авиакомпаний, который совершал перегонный рейс. Пассажиров на борту не было», — сообщил представитель пресс-службы Минпромторга в разговоре с РИА Новости.
Как следует из комментария пресс-службы Объединённой авиастроительной корпорации, авиационный инцидент произошел с выпущенным в 2014 году самолётом, находящимся в эксплуатации в авиакомпании.
«Самолёт выполнял перегоночный рейс в аэропорт без пассажиров на борту. Специалисты разработчика и производителя окажут всё необходимое содействие в расследовании аварии. В свою очередь, опытный самолёт Superjet с импортозамещёнными системами (так называемая модификация NEW) проходит испытания в Жуковском. Он только что завершил испытательный полёт, успешно приземлился на аэродроме Раменское», — подчеркнули в ОАК.
- © Глава Коломны Александр Гречищев
Потерпевший крушение самолёт был 78-м выпущенным Superjet. Сертификат его лётной годности истекал в 2030 году. Свой первый коммерческий рейс борт совершил в 2016 году, а предпоследний — 3 мая 2024 года из Внукова, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя авиационных служб.
«Воздушное судно было выпущено в 2014 году, в 2015 году передано в «Газпром», который был его единственным эксплуатантом. Оно находилось в лизинге», — добавил он.
Предположительно, самолётом Sukhoi Superjet 100 управляли пилоты компании «Гражданские самолёты Сухого». На борту находились командир Евгений Булавко, второй пилот Максим Лукманов и бортпроводник Владислав Харламов.
«Экипаж героически увёл самолёт от жилых построек, дачных домов и СНТ», — заявил в разговоре с ТАСС источник в оперативных службах.