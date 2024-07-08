«На потолке выросли грибы»: в Челябинской области 99-летняя пенсионерка живёт в квартире, которую регулярно затапливает

Региональное управление Следственного комитета по Челябинской области возбудило уголовное дело по факту затопления квартиры 99-летней Нины Сергеевой в результате ремонта крыши дома. Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин. Ещё в апреле рабочие сняли кровлю с дома, в котором в том числе живёт труженица тыла, но ничем не накрыли этот участок. В результате после сильных ливней в квартире пенсионерки начался настоящий потоп, а на потолке от сырости выросли грибы.

99-летняя Нина Петровна Сергеева живёт в городе Куса Челябинской области вместе с 71-летней дочерью. В апреле этого года в их доме на улице Ленина начался капитальный ремонт крыши — в процессе работ с неё сняли кровлю.

В начале мая в регионе начались сильные ливни — тогда и выяснилось, что рабочие никак не накрыли ремонтируемую зону. В результате в квартирах на верхнем этаже дома, в том числе в жилище пенсионерок, начался настоящий потоп, рассказывает правнучка Нины Петровны, Инна.

«В ночь на 9 мая был просто какой-то кошмар: у меня бабушка просто всю ночь бегала, тазики с водой меняла. Потому что всё протекало», — вспоминает родственница пенсионерки.

По словам собеседницы RT, её прабабушка подходила к мастерам, просила как-то накрыть зону со снятой кровлей, но со стороны рабочих никакой реакции не последовало, и пенсионерок продолжало топить. Вода сильно повредила потолок и стены, для её сбора жительницам затопленной квартиры пришлось задействовать всю имевшуюся в доме посуду.

«Там был просто ужас — до такой степени, что у бабушки на потолке от сырости выросли настоящие грибы. Весь потолок и стены в подтёках, а дом старый, «сталинка», там деревянные полы и перекрытия», — объясняет Инна.

Родственники женщины только в июле добились, чтобы рабочие накрыли место проведения ремонта на крыше плёнкой, а также установили желоба для стока воды. 99-летняя труженица тыла, фактически прожившая несколько месяцев в доме без крыши, по-прежнему боится включать в квартире свет, опасаясь замыкания, а также переживает, что от воды старые перекрытия в доме могли быть повреждены и обрушатся.

«Возникли протечки»

Видео с пенсионеркой в затопленной квартире облетело СМИ и соцсети и вызвало большой резонанс. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту нарушения прав 99-летней жительницы Челябинской области.

В региональном управлении СК сообщили RT, что по поручению главы Следственного комитета было возбуждено дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

На ситуацию обратила внимание и прокуратура Челябинской области: на место выезжали специалисты для проведения проверки, были внесены представления как генеральному директору СНОФ «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области», так и директору ООО «РСУ», с которым у регионального оператора был заключён договор подряда. Об этом RT сообщила представитель надзорного ведомства по Челябинской области Наталья Мамаева.

«Мы провели выездную проверку с представителями жилинспекции, регоператора, отдела службы технического заказчика, администрации городского поселения, управляющей компании и подрядчика — мы прямо комиссионно выехали, всё посмотрели», — сказали в надзорном ведомстве.

В региональной прокуратуре RT заверили, что сейчас в квартире пенсионерки уже белят потолок и стены, а после окончания ремонтных работ в декабре 2024 года компания-подрядчик, осуществляющая капремонт крыши, покрасит в квартире Нины Петровны полы и сделает ремонт.

Причиной затопления жилища пенсионерки в местной прокуратуре назвали ошибку со стороны организации, проводящей ремонтные работы.

«У регоператора заключён договор с подрядной организацией на выполнение капремонта кровли. Они это всё выполняли и, когда у нас шли ливневые дожди, получается, вообще никак кровлю не накрыли. То есть они её разобрали, работали, пошёл дождь — и затопило не только бабушку, но и ещё две квартиры и подъезд», — сообщили в прокуратуре Челябинской области.

В администрации Кусинского муниципального района также рассказали RT, что осведомлены о ситуации с 99-летней пенсионеркой, у которой затопило квартиру на улице Ленина.

«Там работы выполняет региональный оператор капитального ремонта. Сейчас дом ещё не отремонтирован, его продолжают ремонтировать, и в связи с недавними сильными дождями возникли протечки. Про эту ситуацию мы в курсе, проблема в процессе решения, гражданке помогут», — заявил замглавы муниципального района Андрей Шевченко.